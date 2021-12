Dromen slaan een brug tussen historische feiten en fictie

Het was negen uur ’s avonds, ik strekte me net languit op de bank om een boek te gaan lezen, toen tot mijn afgrijzen de muren en wanden van mijn appartement ineens in het niets oplosten. Tot ver in de omtrek waren de muren van de huizen verdwenen. Uit mijn radio schalde het: „Aldus geldt vanaf de 17de van deze maand het decreet op de Afschaffing van Muren.” Dat was de droom van een 45-jarige arts in 1934, toen het Derde Rijk net een jaar onderweg was. Het motief is bekend. Veel mensen dromen dat ze ineens naakt en onbeschermd op een podium staan, of door duizenden mensen worden bekeken. Wat deze droom zo scherp maakt, is dat hier de angst historisch correct is. Het is geen droom, het is echte terreur: het Derde Rijk wás een totalitair regime dat per decreet miljoenen mensen aan zijn controle onderwierp – en erger.

De droom heb ik uit een studie van Charlotte Beradt, die in 1962 een bundeling van 300 dromen publiceerde die zij optekende tussen 1934 en 1939. Het waren dromen afkomstig van Duitsers, ook Joodse, ten tijde van het Derde Rijk. Een andere droom is die van een gewone Duitse vrouw, die zo bang was om iets verkeerds te doen, dat ze in haar droom Russisch sprak, „en dat terwijl ik helemaal geen Russisch ken”. De totalitaire propaganda, de terreur van de assimilatie was tot diep in het binnenste van deze mensen doorgedrongen. Niet voor de voordeur, zelfs niet voor het bewustzijn hield de dictatoriale repressie op.

Oorzakelijke verbanden

De historicus Reinhart Koselleck maakte de bundel van Beradt beroemd in zijn essay ‘Terror und traum’. Hij vroeg zich namelijk af wat de historicus met dromen moet. Je kunt er allerlei psychoanalyses op los latenmaar dat was voor Koselleck minder van belang. Het ging hem er om de brug te slaan tussen feit en fictie. Zouden dromen die brug kunnen zijn? Historici schrijven vaak diachrone geschiedenis, zegt Koselleck. Ze brengen de ontwikkelingen van de lange lijn in kaart, en komen met allerlei verklaringen en oorzakelijke verbanden waarom iets zo is gelopen als het liep.

Maar geschiedschrijving in eventu, vanuit de belevingswereld van de historische figuren zelf, is veel moeilijker. Synchrone geschiedenis, noemt Koselleck dat. Breng maar eens als historicus in beeld wat de naziheerschappij precies met mensen deed. Dan geven dit soort nachtmerries een betere inkijk dan afstandelijke historische bespiegelingen.

Koselleck ziet in dromen dus niet een diepere betekenis, geen psychoanalytische inkijk in de ziel, maar hij ziet dromen als een scherpere weergave van wat er om mensen heen in het leven van alledag al gaande is. Nare dromen weerspiegelen de stress en de zorgen die mensen vanuit het waken in de slaap meenemen. Opvallend genoeg sluit dat goed aan bij moderne theorieën over droomduiding, zoals geformuleerd in de threat simulation theory, of de dream continuity hypothesis van Schredl en Hofman (2003). Akelige nachtvisioenen geven niet alleen de angsten van de dag door, ze helpen mensen zich ook voor te bereiden op de dreigingen die in de ochtend niet weg zijn, maar zich des te ‘echter’ voor zullen doen.

Inmiddels is er ook volop onderzoek gaande naar pandemie-gerelateerde dromen, (Pesonen e.a. 2020). Tal van mensen geven aan dat ze in hun slaap worden geplaagd door nachtmerries over mondkapjes, dat ze zich in ruimtes bevinden waar te veel mensen zijn, dat ze geen afstand kunnen houden, dat ze worden achtervolgd door chirurgen, of juist de weg naar het ziekenhuis niet kunnen vinden. Wereldwijd stellen onderzoekers bezorgd vast dat mensen meer en angstiger dromen (ook omdat we eenvoudigweg langer slapen, omdat we meer vanuit huis werken). En dat nachtmerries en angstdromen voorbodes kunnen zijn van depressie. Je kunt niet overdag én dan ook nog ’s nachts op de toppen van je adrenaline blijven functioneren.

Een jonge vrouw uit Beradts boek beschrijft haar grootste nachtmerrie: dat is een ‘gedachtencontrolemachine’, een systeem dat zich uiteindelijk ook toegang tot je hoofd en zenuwsysteem weet te verschaffen. Volgens Beradt, en Koselleck, moeten we niet meteen in psychoanalyse vervallen, maar dromen zien als een neerslag van de directe politieke werkelijkheid om ons heen.

Precies en correct

Dromen zijn wél accuraat, ze geven wel de feitelijke omstandigheden weer. Maar die moet je als historicus dan ook zo precies en correct mogelijk beschrijven, juist om bij te dragen aan een beter verstaan, en engagement met die politieke werkelijkheid. In de jaren dertig was dat de alomtegenwoordige dreiging van fysieke terreur, van een bewind dat mensen daadwerkelijk naakt en weerloos in kampen stopt en zelfs hun gedachten probeerde te vangen.

Anno nu ligt dat complexer. De terreur in onze dromen, dat is de terreur die ons overdag wordt aangedaan. Maar is dat de terreur van concrete maatregelen die onze bewegingsvrijheid, inkomsten en werksituatie belemmeren? Of is het niet ook de terreur die we ons zelf aandoen, door ons bewustzijn en privéleven niet af te schermen, maar juist wagenwijd open te zetten en via sociale media alle worst case scenario’s, dreigingsbeelden angstvisioenen binnen te halen die we elkaar aanpraten? Toekomstige historici zullen ook deze sociale terreur in kaart brengen. Ze zullen zich vol verwondering afvragen waarom we die muren om ons bewustzijn in hemelsnaam zélf afbraken.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.