Dreiging, diplomatie en eensgezindheid beste antwoord op Poetin

Met de dag loopt de spanning rond Oekraïne op. Eerst trok Rusland naar schatting 100.000 militairen samen aan de grens. Toen publiceerde het Kremlin eisen over de toekomstige veiligheidsstructuur van Europa. Vervolgens vertelde president Poetin zijn militaire staf dat een westerse dreiging beantwoord zal worden met „militair-technische middelen”. Intussen brengt de Russische tv het verhaal dat mocht het Westen de Russische eisen niet inwilligen, Rusland wel gedwongen is met militaire middelen zijn doelen te verwezenlijken.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De relatie tussen Vladimir Poetin het Westen is sinds de annexatie van de Krim in 2014 niet meer zo slecht geweest. De concentratie van militairen aan de grens met Oekraïne deed in eerste instantie denken aan een vergelijkbare crisis in april die met een sisser afliep. En ook nu ontkent het Kremlin formeel dat een invasie op til is. Maar de militaire activiteit is omvangrijk en openlijk en gaat gepaard met onmogelijke eisen, propaganda en een steeds agressievere toon. Dinsdag suggereerde het Kremlin dat de VS chemische wapens in Oost-Oekraïne stationeren.

Het Westen moet Poetin duidelijk maken dat het bereid is Russische grieven serieus te nemen, maar dat hij de politieke kaart van Europa niet opnieuw kan tekenen. En zeker niet onder dreiging van geweld.

Militaire analisten en Rusland-kenners vragen zich af of Poetin daadwerkelijk op het punt staat Oekraïne binnen te vallen. Niemand die het weet. De opeenvolgende provocaties maken zo’n scenario waarschijnlijker, maar daarmee is het nog geen werkelijkheid.

Poetin hoeft Oekraïne ook niet letterlijk binnen te vallen. Hij kan ook onheil aanrichten met cyberaanvallen. Hij zou ook een korte inval kunnen doen om zijn eisen kracht bij te zetten. En hij kan van verdere escalatie afzien, maar de vraag is dan hoe hij zonder gezichtsverlies de aftocht kan aanvaarden. Met elke provocatie stijgt zijn inzet en wordt het moeilijker om te doen alsof er niets is voorgevallen.

Het is nog niet te laat. Vooralsnog wordt er niet geschoten maar gesproken. Naast een gesprek met de Amerikaanse president Biden heeft Poetin contact gehad met de Franse president Macron, de Finse president Niinistö en de Duitse bondskanselier Scholz. De VS maakten bekend dat er in januari opnieuw Russisch-Amerikaans overleg zal zijn.

Poetin heeft twee concepten voor verdragen op tafel gelegd, één verdrag met de VS, één met de NAVO. Daarin staan behartenswaardige voorstellen over deëscalatie en wapenbeheersing, maar ook volstrekt onaanvaardbare eisen. Zo wil Poetin garanties dat Oekraïne en Georgië nooit lid worden van de NAVO. Ook al is lidmaatschap nu niet aan de orde, het Westen vindt dat die landen vrij zijn in hun keuze. Poetin eist ook dat de NAVO geen activiteiten ontplooit in Oost-Europa, Centraal-Azië en op de Kaukasus. Rusland rekent die gebieden klaarblijkelijk tot zijn invloedssfeer, alsof Europa nog steeds geregeerd wordt door elkaar bestrijdende grootmachten.

Ook al is chantage geen vruchtbare bodem voor gesprek, diplomatie is vooralsnog de enige weg. Het Westen moet gesprekken combineren met een serieuze economische dreiging en er alles aan doen zich niet uiteen te laten spelen. Russisch gevaar wordt in het oosten van de EU van oudsher scherper gevoeld dan in het westen en Brussel is doorgaans behoedzamer als het om Rusland gaat dan Washington. Die traditionele breuklijnen mogen niet leiden tot barsten in het front. Daarvoor is de situatie nu te ernstig.