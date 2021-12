Dit zijn de beste boeken van 2021

Het kiezen van vijf beste boeken van het afgelopen jaar was voor onze recensenten een lastige opgave. Want natuurlijk lazen zij er meer. Bovendien is zo’n lijstje altijd een uiterst persoonlijke keuze en zegt de hier in willekeurige volgorde gepresenteerde voorkeur van de een niets over die van een ander. Zo is een rijk spectrum ontstaan van 130 ‘beste’, en in ieder geval aanbevelingswaardige boeken. Ze laten zien dat lezen een troost kan zijn voor de mens, in lockdown teruggeworpen op zichzelf, met een boek in een hoek van de kamer.