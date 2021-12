Deze 9 pioniers kantelden onze blik

Leven we inderdaad op een historisch keerpunt waarop de mensheid gedwongen wordt heel anders te leven? Wat zal de opvolger van het antropoceen zijn waarin de mens centraal stond? Kan de intelligentie van de natuur ons helpen een nieuwe weg in te slaan? Kunnen we omgaan met de overweldigende complexiteit van de uitdagingen die op ons afkomen? In deze aflevering zetten we de hoogtepunten van een jaar lang gesprekken met pioniers en denkers voor Future Affairs op een rij. Hoe heeft deze podcastserie onszelf nou veranderd? En wat komt er de komende decennia op ons af?

