De zaak tegen Lina E. staat symbool voor de harde strijd tussen Duits extreem-links en -rechts

Op een zonnige morgen in november rijdt een colonne politiebusjes het terrein van een zwaarbeveiligde rechtbank in Dresden op. Even later wordt een jonge vrouw met witte gymschoenen, een gele trui en twee speldjes in haar donkerblonde krullen de rechtszaal binnengebracht door vijf politieagenten. Door de glazen wand die de toeschouwers scheidt van de beklaagden werpt de jonge vrouw kushandjes naar haar moeder, die tegen de ruit gedrukt staat. Naar andere bekenden zwaait en knipoogt ze.

Ruim een jaar zit Lina E. (27) nu vast in de vrouwengevangenis in Chemnitz, in zuidelijk Saksen. De masterstudente pedagogiek wordt ervan verdacht het brein te zijn achter een links-extremistische cel die bekende neonazi’s opspoorde en met stangen te lijf ging. E. zou „het hoofd van een criminele organisatie” zijn en „de democratische rechtstaat ondermijnen”. De paragraaf in het wetboek waar de officier van justitie naar verwijst is er eentje die in de jaren 70 in het leven is geroepen om de links-extremistische terreur van de RAF mee te bestrijden. Nu worden met die wet doorgaans criminele motorclubs of drugsbendes vervolgd.

Sinds begin september loopt het proces tegen de 27-jarige Lina E. uit Leipzig. Ze zou het hoofd zijn van een links-extreme cel, en betrokken zijn bij meerdere aanvallen op prominente rechts-extremisten. Zo werd in oktober 2018 in Leipzig een aanval gepleegd op het hoofd van lokale afdeling van de NPD, een rechts-extreme politieke partij. Later die maand werd een bekende neonazi in Saksen op weg naar zijn voetbaltraining met wapenstokken in elkaar geslagen. In oktober 2019 waren bezoekers van een rechtse kroeg in Eisenach doelwit van geweld.

Begin november 2020 heeft E. er net een digitale werkgroep in haar studentenhuis in Leipzig op zitten als ze door een speciale eenheid wordt gearresteerd. De volgende dag wordt ze per helikopter naar Karlsruhe gevlogen, waar ze door gemaskerde en gewapende agenten naar de hoogste rechtbank wordt begeleid – een behandeling die normaal gesproken is voorbehouden aan terroristen of seriemoordenaars.

Sindsdien is de zaak-Lina E. een symbool: voor een deel van het publiek omdat haar met veel tamtam gepaard gaande arrestatie en de lijst misdrijven die haar ten laste wordt gelegd laten zien hoe gewelddadig de linkse scene wel niet is. Anderen zien in het groots opgetuigde proces tegen de studente een manoeuvre van justitie om te verhullen dat eerdere pogingen om daders van links-extreem geweld en vandalisme op te sporen mislukten. Bovendien zou de vasthoudendheid waarmee jacht wordt gemaakt op daders uit het linkse milieu niet in verhouding staan tot die waarmee justitie rechts-extremisme aangaat.

Daarmee raakt de zaak aan een gevoelig punt: in Duitsland klinkt steevast kritiek op de inadequate aanpak door politie en justitie van rechts-extremisme. Zowel de oude minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer (CSU), als de nieuwe, Nancy Faeser (SPD), benoemde rechts-extremisme tot prioriteit, juist omdat justitie en politie de afgelopen jaren zoveel steken lieten vallen in de omgang ermee.

Gekleurd piekhaar

Ieder jaar op de jaardag van het geallieerde bombardement op Dresden organiseren extreem-rechtse groepen een „treurmars” door de stad. Zo ook in 2020. De ongeveer duizend deelnemers zien Duitsland als het slachtoffer van de oorlog, zwakken het aantal slachtoffers van de Holocaust af en overdrijven het aantal doden dat viel tijdens het bombardement.

Aan de optocht nam in februari 2020 ook een groep uit de Saksische provinciestad Wurzen deel. Een paar jonge mannen, vooral tieners en dertigers, namen na de „Trauermarsch” de trein terug naar het stadje, honderd kilometer ten westen van Dresden. Zodra ze in Wurzen op het perron stapten, werden ze overvallen „door een zwarte muur, een groep mensen helemaal in het zwart, misschien waren ze wel met z’n twintigen”, zo vertelt een slungelige jongen die destijds zestien was nu aan de rechter in Dresden. Hij probeerde te vluchten, maar werd aan zijn rugzak vastgegrepen, op de grond gedrukt, met een wapenstok op zijn hoofd geslagen en geschopt. Tevergeefs probeerde hij zich te verdedigen met een glazen fles die hij even tevoren opraapte, naar eigen zeggen om voor statiegeld in te wisselen.

De jongen, met blonde opgeschoren haren, krijgt ten overstaan van de rechter rode vlekken in zijn hals en op zijn wangen als hij vertelt over de overval die vijftiende februari. „Nazi-zwijn”, riep een van de overvallers in het zwart, aldus de jongen. „Het was mijn eerste demonstratie”, zegt hij. „Ik zat niet in de extreem-rechtse scene.” Een arts verklaart later in de rechtbank dat de jongen, net als een aantal slachtoffers, verschillende hoofdwonden had die in het ziekenhuis geniet moesten worden.

Achter de jongen in de zwaarbeveiligde rechtbank zitten de vier beklaagden – Lina E., twee boomlange mannen en één gedrongener type – geflankeerd door hun advocaten. Lina E. wordt er onder meer van verdacht dat zij in de trein zat met de bezoekers van de ‘treurmars’ en anderen op het station inlichtte waar de groep zou uitstappen. Bewijs daarvoor is er niet. De slungelige jongen met de capuchontrui herinnert zich wel een voorval in de trein: „Een links meisje werd door een paar van ons lastiggevallen. Ze ging toen ergens anders zitten.” De rechter vraagt hoe hij zag dat het meisje links was. „Ze had gekleurd piekhaar. Een linkse uit het boekje dus”, riposteert de jongen. Niets duidt erop dat dat Lina E. kan zijn geweest.

De zaak-Lina E. schetst ook een beeld van de microkosmos Saksen, waar zowel de extreem-rechtse als de extreem-linkse scene stevig geworteld is, de uitersten regelmatig op elkaar botsen en op geweld van de ene groep wordt gereageerd met geweld van de andere.

Lina E. woonde in een studentenhuis in de wijk Connewitz in Leipzig. Connewitz staat bekend als een links stadsdeel, waar veel woningen gekraakt zijn, waar geëxperimenteerd wordt met alternatieve samenleefvormen en je op iedere straathoek veganistisch kunt eten.

„Het verhaal van Connewitz begint in de jaren 90”, vertelt een lokale journalist uit Leipzig, die niet met zijn naam genoemd wil worden om zijn eigen onderzoek niet te schaden. „Na de val van de muur gebeurde overal in Oost-Duitsland hetzelfde: men wendde zich massaal tot meer conservatief gedachtegoed. Het ging om werk, om een nieuwe auto, een ijskast en een vakantie naar een ver land. Maar met de massale werkloosheid en de grote onzekerheid kwam het in de jaren 90 ook vaak tot extreem-rechts geweld tegen mensen die hier in de DDR al woonden, mensen uit Vietnam of Cuba die die schaarse banen zouden inpikken.”

En in het vervallen Connewitz van toen, vertelt de journalist, woonden krakers, punkers en migranten. De wijk werd een doelwit van extreem-rechts. „Op die aanvallen werd gereageerd: links laat zich niet zomaar in elkaar slaan, maar begint zich te verweren, en hevig ook.”

Verwisselde nummerborden

In januari van 2016 komt het opnieuw tot een aanval op Connewitz, nog altijd een links eiland in het overwegend rechtse Saksen, door ongeveer 250 mannen uit het extreem-rechtse milieu. Auto’s worden in brand gestoken, winkels worden vernield, voorbijgangers geslagen. „De politie nam van ruim 200 mensen de persoonsgegevens op, maar die werden hooguit tot voorwaardelijke straffen veroordeeld. Die overval werkte als een brandversneller voor dat idee van zelfbescherming in Connewitz. En het bleef niet bij strikte zelfverdediging, men koos de vlucht naar voren.”

Na de aanval op Connewitz in 2016 werd er geen onderzoek gedaan naar de onderlinge verbanden tussen de daders. Onder sommige bewoners van de wijk versterkte dat het idee dat justitie niet genoeg doet, en dat het heft in eigen hand moet worden genomen. Sinds 2016 neemt het geweld uit links-extreme hoek toe.

De kroegbaas van een extreem-rechts trefpunt werd met stangen en hamers geslagen

De rechercheurs krijgen E. eind 2019 in het vizier omdat ze twee hamers probeert te stelen in een bouwmarkt. De volgende dag wordt de kroegbaas van een extreem-rechts trefpunt in Eisenach, Thüringen, ’s nachts overvallen op straat en onder meer met stangen en hamers geslagen. Later die avond worden E. en anderen in de auto van E. aangehouden. De nummerborden zijn verwisseld, maar de originele liggen nog op de achterbank.

Vanaf dat moment richten de inspanningen van de rechercheurs zich op Lina E. Haar telefoon wordt afgetapt, haar auto met een gps gevolgd. Een van haar twee advocaten, Erkan Zünbül, wijst op de aanklacht waarin ze wordt beschuldigd het hoofd van een „criminele organisatie” te zijn. „Die paragraaf 129 wordt ook gebruikt om de bevoegdheden tijdens het onderzoek uit te breiden. De laatste jaren werden in Leipzig honderden mensen afgeluisterd met verwijzing naar die paragraaf, ook journalisten en advocaten. Al die onderzoeken werden uiteindelijk gestaakt door gebrek aan bewijs.” Volgens critici wordt die paragraaf veel te makkelijk ingezet, alleen om het onderzoek van de rechercheurs te vergemakkelijken.

Het proces tegen Lina E. begon in september. Een uitspraak werd aanvankelijk in maart verwacht, nu houdt de rechtbank rekening met eind juni. Tweemaal per week wordt Lina E. zwaar beveiligd van de gevangenis in Chemnitz naar Dresden gereden. Advocaat Zünbül: „Die entourage van busjes met zwaailicht wordt ook gebruikt om bepaalde beelden te produceren, om een gevaar te suggereren dat er niet is. Als je mijn cliënte ’s ochtends in Chemnitz een treinkaartje zou geven, zou ze ook stipt op tijd in Dresden verschijnen. En ook die helikoptervlucht naar Karlsruhe werd zo geënsceneerd dat er bij aankomst al fotografen klaarstonden, om die beelden door het land te laten gaan voordat ook maar duidelijk was wat de aanklacht was.”

Meerdere dagen gaat het in de rechtbank over de overval op het station van Wurzen. Behalve slachtoffers worden ook getuigen gehoord. Een van de tieners die met de groep in Dresden was, wist te ontkomen en vluchtte. Hij vertelt over een van de initiatiefnemers van de groep uit Wurzen, een bleke, pafferige man, zo is te zien op foto’s. „Een Spritti”, zegt de tiener, iemand die veel drinkt, en bovendien iemand die met iedereen op de vuist gaat, „maakt niet uit met wie, links én rechts”, aldus de jongen.

„De dorpen in Saksen ervaar ik vaak als openluchtmusea”, zegt de Leipziger journalist. „Prachtig opgeknapt, maar er wonen alleen nog maar oude mensen, en zij die zijn blijven hangen. Alle hoogopgeleide mensen gaan naar de stad.”

De extreem-rechtse beweging in Saksen kun je niet afdoen als eentje van achtergebleven drinkers, vindt hij, daarvoor is die veel te goed georganiseerd. Maar dat beeld van „onze jongens” beïnvloedt vermoedelijk wel de omgang ermee door politie en justitie. „Het is dan vaak toch: o, dat is Ronnie van de buren, die zei vanochtend nog zo vriendelijk hallo toen hij naar zijn werk ging.”

Pruiken en zonnebrillen

Bij haar arrestatie werden in E.’s studentenkamer pruiken en zonnebrillen gevonden, 4.000 euro cash en een gestolen identiteitskaart. Er is geen duidelijke aanwijzing dat ze een aanvoerdersrol zou hebben gespeeld. In de aanklacht wordt met verwijzing naar die vluchtauto in Eisenach geconstateerd dat „E. het commando” voerde. Bovendien zou ze de slachtoffers zijn gevolgd en „pepperspray tegen het slachtoffer [hebben] ingezet”, terwijl de andere aangeklaagden, de mannen, op het slachtoffer insloegen.

Dat E. als voorvrouw is aangewezen, maakt veel uit voor de uiteindelijke strafmaat. Ze is nu de enige die vastzit. E.’s vriend Johann G., die eerder is veroordeeld voor geweldpleging en nu eveneens is aangeklaagd voor deelname aan de groep rondom haar, is op de vlucht.

Op de dag van de arrestatie nam de politie alles mee uit E.’s woning. Een handvol SD-kaarten wordt in de rechtbank doorgelicht; daarop zijn onder meer filmpjes te zien van E.’s vriend met een bus graffiti, en vakantiefoto’s van de twee. E.’s moeder schudt wild haar hoofd omdat al die persoonlijke informatie nu deel wordt van het proces. Maar tot juni zal geen detail ongemoeid blijven.