De maffia floreert in deze arme wijk in Rome, dankzij corona

En er kwám verandering. De vrouwen overtuigden de dealers ten minste uit het gebouw te blijven. De voordeur werd hersteld en de nieuwe deurtelefoons hangen nu achter een ijzeren rooster. In september is Giuseppe Moccia (38), lid van een clan die met de camorra uit Napels is verbonden , uit zijn flat in de woontoren gezet. Moccia betaalde geen cent huur, maar in huis vond de politie wel 30.000 euro in contanten. Tiziana Ronzio was in juni nog verbaal door hem bedreigd na wat begon als een banale parkeerruzie.

Mario Cecchetti (62) heeft een minder goed contact met de politie en de politiek. Mario is sinds dertig jaar de bezielend leider van het levendige buurtcentrum, dat met naschoolse activiteiten de jeugd van straat probeert te houden. Tijdens de pandemie levert hij ook voedselpakketten aan huis, bij de meest kwetsbare gezinnen. Mario verwijt de politie dat die alleen maar drugsrazzia’s doet. En politici focussen zo sterk op de drugs, omdat ze volgens hem zo de onderliggende problemen kunnen negeren. „Als je het meent met deze wijk, dan pluk je niet alleen de dealers van de straat, maar creëer je ook kansen en werk.”

In het partijlokaal van de centrumlinkse Partito Democratico, in hartje Tor Bella Monaca, geeft Nella Converti (31) hem gelijk. In oktober is de jonge politica voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. De meeste stemmen kwamen uit Tor Bella Monaca. Ze voelt daardoor een grote verantwoordelijkheid. Nella groeide niet op in de wijk, maar ging er naar een middelbare school met een goede reputatie. Als dochter van een arts deelde ze de schoolbanken met kinderen van arbeiders, loketbedienden en criminelen. Het scherpte haar politieke bewustzijn.

Ze omschrijft Tor Bella Monaca als „de wijk van de onzichtbaren”: „Veel bewoners weten niet eens wat hun rechten zijn, of welke hulp ze kunnen vragen.” De lijst met uitdagingen is lang, van woningnood en afval tot armoede en maffia. Maar het nieuwe stadsbestuur heeft vijf jaar de tijd om minstens een deel van die lijst aan te pakken, zegt de jonge bestuurster. „Het klopt dat deze wijk te lang in de steek werd gelaten, door alle partijen, ook de mijne. En als de staat afwezig is, springt de maffia in het gat en vult de leemte.”