De klimaattijd dwingt ons de journalistieke blik opnieuw scherp te stellen

Nieuw onderzoek, september 2021: het lukt koolmezen op de Hoge Veluwe minder goed om tijdig eieren te leggen. De koolmees voedt zijn jongen met de rupsen van eiken en wintervlinders – die door klimaatverandering hun cycli vervroegen. Dat de koolmees dat niet kan bijbenen zou op den duur kunnen leiden tot krimp van de populatie.

Ook op de Veluwe: een hongerwinter voor de zwijnen – er zijn dit jaar weinig eikels en beukennootjes. Niet per se erg, want na acht jaar met juist heel veel eikels en beukennootjes zijn er nu te veel zwijnen. Die lange voedselrijke periode, díe was opmerkelijk: normaal wisselen rijke en arme jaren elkaar meer af. Klimaatverandering beïnvloedt ook de golven van overvloed en schaarste, vertelde Gerrit-Jan Spek aan NRC. Hij heeft in het bos een echte mensentaak: ‘coördinator grof wild’.

De klimaatverandering door de opwarming van de aarde gaat snel, toonde het klimaatpanel IPCC in augustus aan. De gevolgen voor het leefklimaat en de biodiversiteit zijn intussen overal ter wereld merkbaar. Dit jaar maakten we verhalen over extreme hitte met bosbranden aan de westkust van Canada, in november gevolgd door overstromingen. Over een hotel in Valkenburg dat midden in de zomer onderliep omdat de rivieren in de Noordwest-Europese delta door zware regenval buiten hun oevers traden. Over doden bij de watersnood in dorpen in België en Duitsland.

Droogte, smeltend ijs en extreem weer springen het meest in het oog. Maar klimaatverandering zie je óók bij koolmezen en zwijnen op de Veluwe.

Kunnen en moeten media meer doen dan chroniqueur zijn van de GEO, de Grote Ecologische Omslag?

Ja, zeggen wij: dat is onze taak. De nieuwe klimaattijd is al ruim en breed begonnen en dwingt ons de journalistieke blik opnieuw scherp te stellen. Het besef dat menselijk handelen nu bepalend is voor het klimaat en de biodiversiteit, verandert de horizon van politiek, economie en het persoonlijke leven. En dat gaat gepaard met dilemma’s, verschuivende normen en belangentegenstellingen. Daarom alleen al is journalistieke scepsis en kritische distantie ook in de nieuwe klimaattijd onmisbaar.

Niet alleen rampen hertekenen de wereld, dat gebeurt ook door gedrag en beleid. Is er naast het doel om opwarming van de aarde te beperken genoeg aandacht voor aanpassing aan de toekomst?

Sommigen zien in klimaatveranderingen nieuwe kansen – om geld te verdienen of macht te veroveren. VVD-leider Mark Rutte wil sinds kort „olympisch kampioen” klimaatverandering worden. Anderen willen het democratisch systeem veranderen, zoals David Van Reybrouck bepleitte, om burgers echt invloed te geven op het klimaatbeleid.

Bedreigingen veranderen ons levensgevoel. Wie met (andere) jongeren leeft, weet hoe indringend het vooruitzicht van verdere klimaatverandering is. In Zuidplas, de laagst gelegen gemeente van Nederland (6,7 meter onder NAP), leren ambtenaren Sushma Mohan (37) en Roy Dulam (39) hun kinderen dat ze zuinig moeten zijn op de natuur. Maar Dulam stoort zich ook aan de klimaatdiscussie. „Wij moeten hier de klimaatdoelen halen en China bouwt vijftig kolencentrales. Wij moeten hier van het gas, maar verderop in Rotterdam zitten raffinaderijen. Dat klopt niet.”

Als je een buitensporige inspanning moet leveren voor een effect dat in het niet valt bij wat anderen zouden kunnen bereiken die rijker en machtiger zijn, tast dat je gevoel voor rechtvaardigheid aan. Sinds de godsdienstoorlogen in Europa kwam rechtvaardigheid neer op de vraag: wie heeft waar recht op? In de nieuwe klimaattijd gaat rechtvaardigheid vaker om: wiens actie heeft het grootste effect?

Klimaatverandering is ook een verdelingsvraagstuk. Rond de olievelden in het almaar warmere Basra in Zuid-Irak is de voortijdige sterfte onder mens en dier hoog. Dus ja, Maryam Nihad (21) en Mustafa Nael (22) zijn wel ‘soort van’ bezorgd over het klimaat, vertelden ze aan correspondent Melvyn Ingleby. Maar nog vijftien jaar oliewinning en dan hup, ‘go clean’? Dat is „niet eerlijk”, volgens Nael. De welvaart van het Westen is gebouwd op de olie-economie die zijn land heeft verwoest. Irak kan niet veranderen zonder hulp, zegt Nihad. Jullie hebben makkelijk praten, met je duurzaamheid.

In het nieuwe klimaattijdperk worden we er steeds aan herinnerd dat alles wat we doen gevolgen heeft én dat we maar een klein schakeltje zijn in een oneindig netwerk waarin alles met alles samenhangt. Dat maakt onze invloed tegelijk groot en ongrijpbaar.

Ruwweg een derde van de uitstoot van broeikasgassen komt voor rekening van het voedselsysteem. Hoe zwaar weegt jouw maaltijd dan? In een artikel over ‘klimaatstress in de keuken’ gaf voedselredacteur Martine Kamsma tips voor het bereiken van een voedselpatroon dat beter is voor het klimaat. Want: wat je zelf doet, maakt je sterker. Alleen dat helpt al – net als alle beetjes.

Handelen, regie voeren, is een uiting van vrijheid. Rechtvaardigheid is de volgende stap: gelijke kansen scheppen, verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van ons handelen. Maar wie mag daaraan meedoen? De veertienjarige Rosalinde Leijdekker vindt het onrechtvaardig dat zij niet voor de Tweede Kamer kan stemmen, terwijl alleen regeringen en parlementen iets kunnen doen aan het „drastische probleem” dat het klimaat op aarde verslechtert. Doe iets, kabinet, schreef zij in NRC: het is míjn toekomst, en die van honderden miljoenen anderen.

René Moerland is hoofdredacteur van NRC

Niet alle belanghebbenden kunnen brieven schrijven of interviews geven. Aalscholvers botsten in november met Europarlementariërs die vinden dat ze te veel vis voor de neus van vissers wegeten. Het leverde de #aalscholver een uitje op Twitter op, signaleerde redacteur Hans Steketee. Trending topic voor een dag. Volgens experts was het een schijndebat: vissers willen aal, maar de aalscholver zelf heeft liever schele pos, een „commercieel oninteressant visje”. De aalscholver zou misschien politiek-tactisch van naam kunnen veranderen – wat is er mis met posscholver. Als aalscholvers konden schrijven, hadden ze vast ook een andere kop boven dit artikel gezet. Die van ons was: ‘Gedijt de aalscholver te goed?’

Klimaatverandering stelt ons mensbeeld bij en dus onze inschatting van invloeden, belangen en oplossingen. Dat scherpt onze blik. Individuele ontplooiing is maar een schakeltje in het verhaal. We raken meer geneigd mensen te zien als netwerkwezens, verweven met elkaar, maar ook met technologie, dieren en dingen. Zelfs met virussen moeten we een evenwicht zien te vinden – corona oblige.

Uiteindelijk is het klimaatprobleem vooral een kwestie van op tijd zijn

In ons denken wordt de factor tijd belangrijker. Volgens het IPCC zal in Noord-West Europa de stijging van de zeespiegel uiteindelijk het meest ingrijpend zijn. Maar dat duurt nog decennia. Je kunt zeggen: dat biedt nog veel kansen om olympische medailles te halen. Toch lijkt het verstandig alvast rekening houden met extreme risico’s en scenario’s. Banken beginnen met stresstests op klimaatverandering. Dat moet ook nadrukkelijker gebeuren voor de inrichting van het land. Komen nieuwe kerncentrales, datacentra en steden in de polder of boven toekomstig zeeniveau?

Niet alleen kortademigheid verstoort het langetermijndenken. Maar ook: onzekerheden. Hoe pakt de zeespiegelstijging precies uit? Wat stuurt de mens nog bij? In de journalistiek zien we vooruitkijken traditioneel als gevaarlijk terrein. We voelen ons veiliger bij twijfel dan bij lijntjes doortrekken. In voorspellen zijn we slecht. En gelukkig maar: in onze complexe wereld moeten we niet alleen scepsis koesteren, maar ook onzekerheid.

Juist daarom zijn scenario’s onmisbaar gereedschap bij het nadenken. Een vorm van waarschijnlijkheidsverbeelding die ook journalistiek vruchtbaar is. Uiteindelijk is het klimaatprobleem vooral een kwestie van op tijd zijn. Dat delen de mensen met de mezen.