‘Daar gáán we weer. Moet ik wéér alle klanten teleurstellen’

Met zijn bedrijf Pyrofoor verzorgt Lucas Gerritzen (35) professionele vuurwerkshows voor grote evenementen, zoals festivals en oud-en-nieuw-aftelmomenten.

Maar dit jaar bleven zijn voorraad grotendeels in de opslag liggen: 80.000 kilo vuurwerk ligt nu in een Navo-bunker in Duitsland.

Op twee cruciale momenten gooiden coronamaatregelen voor zijn bedrijf roet in het eten: deze zomer mochten talloze feesten van grote klanten zoals Mysteryland en Decibel Outdoor niet doorgaan. En deze winter ging er een streep door festiviteiten rondom Oud en Nieuw.

Na de ronduit teleurstellende festivalzomer was Gerritzen op zijn hoede voor al te hoge verwachtingen voor deze winter, zegt hij. „Ik ben geen roekeloze ondernemer, en had al m’n vraagtekens bij de vuurwerkshows die we in Amsterdam zouden doen. Zo veel mensen bij elkaar in een doorstroomlocatie, kan dat allemaal wel?” Toch startte hij de productie op. „Je gaat dan toch investeren in mensen en voorraad.” Voor het geval dat.

Het is voor Gerritzen het tweede slechte jaar op rij. En hij nam het bedrijf pas eind 2019 over, vlak voor de coronacrisis. „Het liep geweldig, we deden shows over de hele wereld, tot Thailand aan toe.”

Het is ook weer niet zo dat Gerritzen helemaal geen werk heeft gehad in 2021. „We hebben dit najaar bijvoorbeeld nog een paar shows kunnen doen, onder meer in Roemenië. Dat was echt te gek, iedereen leefde helemaal op.”

Toch haalt hij dit jaar maar zo’n beetje een kwart van de omzet van eerdere jaren, zegt hij. En dat is inclusief de steunpakketten.” Van de twaalf vaste werknemers zijn er inmiddels nog maar zes over. „Ik hoop dat ze nog terugkomen als alles weer opengaat, ik mis de mensen om me heen. Zij horen bij het bedrijf.”

Huilende mensen

Voor de derde keer sinds maart 2020 zit Nederland in een lockdown. En dat hakt er bij veel ondernemers flink in.

Dat merkt ook de Kamer van Koophandel. Vanaf het moment dat de nieuwe maatregelen ingingen, op zondag 19 december, wordt het Coronaloket van de KvK overspoeld door telefoontjes, zegt adviseur Gé Gijsen. „Er bellen honderden ondernemers per dag.” Ze willen bijvoorbeeld weten voor welke steunmaatregelen ze in aanmerking komen.

Maar ze bellen ook om hun hart te luchten. Bij het Coronaloket, waar 25 mensen de telefoons bemannen, merken ze dat de emoties hoog kunnen oplopen. „We krijgen veel belletjes van huilende mensen, of ondernemers die heel boos zijn”, zegt Gijsen. „Het verdriet komt vooral doordat ze geen grip meer hebben op de situatie. Ondernemers zijn gewend om zelf de regie te nemen, vrijheid op te zoeken. Nu lukt dat juist niet, en de kosten lopen door.”

Dit najaar deed de KvK onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de gemoedstoestand van ondernemers in Nederland. Daaruit bleek dat zo’n 10 procent van hen kampt met stressklachten. Gijsen verwacht dat dit percentage nu weer verder zal stijgen.

Wat extra pijnlijk is aan deze lockdown: voor veel ondernemers zijn december (en deels ook januari) gewoonlijk juist drukke en lucratieve tijden. Zo krijgen sportscholen normaal gesproken aan het begin van het jaar veel abonnees binnen. Nu moeten ze tot ten minste 14 januari dicht blijven.

Een van de hardst getroffen sectoren blijft de horeca. Die voelt zich „totaal niet meer gehoord”, zegt Gijsen. „Het is de zoveelste keer dat ze zich uitgeknepen voelen. Tel maar uit: al die kerstdiners en nieuwjaarsborrels. Hoewel we daar wel veel creativiteit zien, met al die maaltijdbezorgingen en kookpakketten.”

Maar ook andere ondernemers leunen op de decembermaand, zoals nagelstudio’s en kappers. Gijsen: „Iedereen wil er tiptop uitzien voor de Kerst, dus normaal gesproken zouden ze een topomzet draaien.” Voor het tweede jaar op rij gaat dat nu niet door.

Harstikke drukke maand

Ja, zegt Yvette Noy uit Haarlem, die een eigen kapsalon heeft, „december is een hartstikke drukke maand.” Haar eerste gedachte toen ze hoorde van de lockdown was dan ook: „Daar gáán we weer. Moet ik wéér alle klanten teleurstellen.”

Ze gaat „een beetje down” de kerstdagen in, zegt ze. „En dan maar duimen dat de lockdown op 14 januari afgelopen is. Maar ja, de lockdown die eind vorig jaar inging zou duren tot 19 januari en dat is uiteindelijk 3 maart geworden.”

En daarna, zo weet ze inmiddels uit ervaring, wordt het waarschijnlijk weer ontzettend druk. Alle klanten die ze heeft afgezegd, willen dan alsnog geknipt of gekleurd worden. Dat is fijn, maar ook hectisch, zegt Noy. „Dan werk je jezelf helemaal over de kop. Je wilt gewoon geen nee verkopen.” Ook weekenden werkte ze toen door, van ’s ochtends tot ’s avonds. „Maar ik ben 53. Het is inmiddels wel een aanslag op mijn lijf.”

Ook bleek dat Noy dit jaar te veel van de coronasteunregeling TVL heeft ontvangen, voor de vaste lasten, omdat ze door de inhaalslag te veel verdiende. Ze kreeg 3.600 en had maar recht op 1.500 euro. „Ik ben het nu nog aan het terugbetalen.”

Ook Lucas Gerritzen van Pyrofoor is uiteindelijk niet enthousiast over hoe overheidsregelingen TVL en loonsubsidie NOW voor hem uitpakte. Hij had er slapeloze nachten van, zegt hij. „De NOW-voorwaarden waren voor ons een enorm probleem. Doordat ik het bedrijf in het najaar van 2019 overnam, werd dat de referentieperiode voor het steunbedrag. En dat terwijl wij een seizoengebonden bedrijf zijn; in de zomer is het voor ons veel drukker.”

En een grote klus als Eurovision kostte Pyrofoor uiteindelijk geld: „Het was echt heel gaaf dat we in crisistijd de show van het Songfestival konden doen, maar toen ik ging rekenen, bleek dat we meer hadden overgehouden als we het niet hadden gedaan.” Dat wil overigens niet zeggen dat hij niet blij is met de steunmaatregelgen. „Zonder de steunpakketten weet ik niet waar wij nu zouden staan.”

Op de vraag hoe het is om weer dicht te moeten, zegt boekhandelaar Ton Willem Burger zonder aarzelen: „dramatisch”. De boekenverkoop is normaal gesproken heel hoog aan het eind van het jaar. „Ik denk dat wel 40 procent van de omzet in het vierde kwartaal zit”, zegt Burger, die een (kantoor)boekhandel heeft in Waddinxveen.

„Het grote gevaar is dat mensen online gaan kopen. Onze grootste concurrent is uiteraard bol.com. Daar staan ze nu vast op tafel te dansen.” In eerdere lockdowns heeft Burger gemerkt dat het moeilijk is om klanten dan weer terug te winnen.

Snuffelen kan niet meer

Natuurlijk, zegt Burger, kunnen klanten nu ook nog steeds boeken bij hem kopen. Die mogen ze ophalen bij de winkel. „Maar je zet een fractie om van wat je normaal binnenkrijgt. Ons probleem: boekhandels zijn snuffelwinkels. Mensen komen voor dat ene boek, maar dan kopen ze ook een kaartje, een tijdschrift, of misschien nog een ander boek. Dat loop je nu mis.”

Ook hij denkt niet veel aan de steunpakketten van de overheid te hebben. Die worden per kwartaal berekend, terwijl de lockdown pas half december inging. Burger vermoedt dat hij in ‘slechts’ twee weken lockdown in december niet genoeg omzet misloopt om aanspraak te maken.

Een lichtpuntje weet hij trouwens ook te noemen. Zijn boekhandel heeft een christelijke signatuur, en in deze onzekere tijden is er veel vraag naar boeken over zingeving. „Kijk, wij staan echt geen mensen te bekeren, maar klanten vragen wel om een beetje houvast. Ik vind het heel mooi dat wij dat kunnen bieden.” Een „topper” is het boek Domweg gelukkig, van een lokale predikant. Heel geschikt voor mensen die zoekende zijn, zegt hij.

Wat zal 2022 ondernemers brengen? Deze week kwam ABN Amro met een weinig opbeurende analyse. Door lockdowns en andere onzekerheden neemt de druk volgend jaar alleen maar toe, verwacht de bank. Personeelstekorten en Omikron zetten zullen ook volgend jaar „een serieuze rem” zijn op het herstel in sectoren als de horeca, retail en evenementenbranche.

Ook Gerritzen denkt dat het nog lang gaat duren voordat alles weer draait zoals voorheen. „De schade die de coronacrisis heeft toegebracht aan het bedrijf en aan de evenementenbranche poetsen we niet in twee tot drie jaar weg.”

Hoe dan ook, 2021 wil hij graag achter zich laten, hij wil vooruitkijken. „Ik wil weer richting een opbouwfase, en het terugwinnen van plezier in het werk.”