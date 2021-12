Coldplay brengt in 2025 laatste album uit

De Britse band Coldplay gaat na 2025 geen nieuwe albums meer uitbrengen. Dat heeft zanger Chris Martin donderdag gezegd tijdens een interview op de Britse zender BBC Radio 2. „Ons laatste album zal verschijnen in 2025, daarna denk ik dat we alleen nog gaan toeren”, aldus de zanger.

Martin ziet de toekomst van de band na 2025 voor zich zoals de afgelopen jaren van de The Rolling Stones, zegt hij in het gesprek met de BBC. Die band brengt al decennia nauwelijks nieuwe muziek uit, maar maakt desondanks nog steeds wereldtournees. Martin: „Het zou heel cool zijn als wij nog steeds toeren als we in de zeventig zijn”. De zanger sluit overigens niet uit dat Coldplay na 2025 nog één of enkele keren gaat samenwerken met andere artiesten.

Tijdens de release van Coldplays negende studioalbum Music Of The Spheres afgelopen oktober, zei Martin tegen het Britse muziektijdschrift NME nog dat de band van plan is om twaalf albums uit te brengen. Het eerste album van Coldplay, Parachutes, kwam uit in 2000. In de jaren daarna groeide de band uit tot een van de grootste poprockbands van de eenentwintigste eeuw, met hits als ‘Clocks’, ‘Viva la Vida’ en ‘Paradise’.

Voor aankomend jaar heeft Coldplay een wereldtournee gepland staan. Vanwege de wereldwijde maatregelen als gevolg van het coronavirus is het nog onduidelijk of deze tournee door kan gaan.