Scherpe chroniqueur van het naoorlogse Amerika

Als ze niet de eerste was die essays opbouwde op basis van koele journalistieke waarneming, dan toch de beste. Joan Didion, Amerikaans journalist, essayist, scenarist, roman- en toneelschrijfster, is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden in haar huis in New York. Ze leed al enige tijd aan de ziekte van Parkinson.

Didion (Sacramento, 1934) was de chroniqueur van het naoorlogse Amerika. Ze beschreef met een etsnaald de hippietijd, de jaren van het Reagan-optimisme en de achterkamertjes van vicepresident Dick Cheney. Ze maakte reportages uit het door burgeroorlog geteisterde El Salvador („de gevaarlijkste plek waar ik ooit ben geweest”) en deed verslag van haar eigen rouw na de dood van haar man, schrijver John Dunne, in The Year of Magical Thinking (2005), wel getypeerd als rouwverwerking voor atheïsten.

Als twintigjarige trok Didion van Californië naar New York, nadat ze een wedstrijd van Vogue had gewonnen. Ze was nog maar een paar jaar bij het tijdschrift in dienst toen de redactie een verhaal had gepland waarvan de kop al op het omslag stond: ‘Zelfrespect, zijn bron, zijn kracht’. Er was alleen nog geen auteur voor gevonden. Toen kreeg zij de opdracht het te schrijven. Eerste zin, en meteen een zuivere graadmeter voor haar stijl en perspectief: „Once, in a dry season, I wrote in large letters across two pages of a notebook that innocence ends when one is stripped of the delusion that one likes oneself.”

Zo begon een carrière die zeven decennia zou omspannen, en waarin ze zo’n vijftien bundels en vijf romans zou publiceren en een handvol filmscenario’s zou schrijven, waaronder die voor The Panic in Needle Park (1971) en A Star Is Born (1976). Het leverde haar in 2013 de hoogste Amerikaanse artistieke onderscheiding op, de Medal of Arts and Humanities. „Ze maakte het persoonlijke algemeen en zette het zoeklicht op schijnbaar marginale zaken die tot de kern van ons leven behoren”, aldus de lofrede.

Ze kreeg nationale betekenis met haar reportages uit San Francisco in de hippietijd. Terwijl de meeste mensen nog meenden dat daar de bloemenkinderen uit de hitsingle van Scott McKenzie woonden, beschreef Didion in Slouching towards Bethlehem (1968) het egocentrisme en de permanente staat van vergetelheid onder de hippies. Het ging over vermiste kinderen, vermiste ouders en een ongekende hoeveelheid drugs. Didion kwam in een huis waar een meisje van vijf een stripboekje las. Ze droeg witte lippenstift en was stoned van de acid die ze van haar moeder had gekregen.

In 2017 maakte haar neef, de acteur Griffin Dunne, een documentaire over zijn tante Joan, The Center Will Not Hold. De titel vat alles samen wat Didion angst aanjoeg en fascineerde: de onverschillige, wankele werkelijkheid. Chaos was in haar ogen het organiserend principe van de wereld. Schrijven bood de mogelijkheid enigszins grip te krijgen, om de normen te vinden waarmee mensen zich tot elkaar konden verhouden. In de documentaire vraagt haar neef wat ze daar eigenlijk van vond, van dat meisje met haar acid? „Hoe zal ik het zeggen”, zegt Didion, weids gebarend met haar frêle armen. „Het was… het was… goud! Daar leef je voor als je zo’n stuk schrijft.”

Koffertje met notitieblokjes

Bij de deur stond een koffertje ingepakt met notitieblokjes, schrijfmachine en een mohair omslagdoek zodat ze altijd direct kon uitrukken. En ze registreerde alles wat ze zag met een koel oog, de absurditeiten en de patronen. Gaven zij en haar man, eind jaren zestig opgenomen in de Californische beroemdhedenelite, een feest, dan zag zij dat rocksterren nooit een gewoon drankje konden drinken. „Ze wilden champagnecocktails, sake of tequila zonder ijs.” Haar verschijning, iel, en haar onopvallendheid „deden mensen vergeten dat mijn aanwezigheid niet in hun belang was – dat is het nooit. Nog iets om te onthouden: schrijvers verraden anderen altijd.”

Als schrijver wordt Didion wel gerekend tot de New Journalism, met coryfeeën als Norman Mailer en Tom Wolfe, die met literaire technieken de journalistiek in de jaren 60 een nieuwe impuls gaven. Voor Didion was de zin waarin de waarneming werd gegoten even belangrijk als de waarneming zelf. „De opbouw van een zin veranderen, is de betekenis veranderen, even onverbiddelijk als het camerastandpunt de betekenis verandert van het object dat wordt afgebeeld.”

Met de New Journalists had zij gemeen dat die waarnemingen altijd strikt persoonlijk waren en ze vond dat de schrijver zich daarvan ook rekenschap dient te geven. „De gemene deler van al wat wij zien is altijd, zichtbaar en schaamteloos, de meedogenloze ‘ik’.”