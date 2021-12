Buiten de geschiedenis staan is een privilege

‘Het gaat allemaal nog veel erger worden dan nu”, zegt mijn lunchpartner. „De besmettingen gaan weer stijgen, de ziekenhuizen lopen vol, gevaccineerden worden woedend, ongevaccineerden ook, er komt een vaccinatieplicht, extreemrechts groeit…” Hij klinkt excited. Ik vraag of hij dit geen eng vooruitzicht vindt. Nee, zegt hij. „Ik vind het gewoon spannend om onderdeel te zijn van de geschiedenis.”

Lange tijd heb ik me tegoed gedaan aan de coronaberichtgeving alsof het een feestmaal betrof. Niet met mes en vork, maar gulzig, zoals je een kip naar binnen werkt. En steeds bleek er meer vlees aan de botten te zitten. De eerste maanden, in het voorjaar van 2020, knaagde en kloof ik erop los als een van de hoofdpersonen in La Grande Bouffe, de film waarin mensen zich dood eten. Tot diep in de nacht las ik papers over virussen en epidemieën, besmettingsroutes, lockdowns en mondkapjes.

De grootste gulzigheid verdween na een tijdje, maar ook toen hield ik vreetbuien. In intellectueel opzicht is corona een gift that keeps on giving: hoe vaak kom je een crisis tegen die elk aspect van het leven beroert, van de wetenschappelijke praktijk tot de inrichting van cafés en van productieprocessen tot de datingmarkt?

Toch klopt er iets niet aan mijn verder zo treffende kipmetafoor. Die doet alsof ik een consument ben van de crisis, in plaats van een onderdeel ervan.

Ik moet denken aan die keer, tegen het einde van mijn studietijd, dat mijn moeder zei: „Wat ga je eigenlijk doen als je afgestudeerd bent? Je weet dat je vóór je 27e geen bijstandsuitkering kunt aanvragen, hè?” Natuurlijk weet ik dat, dacht ik verontwaardigd – ik had me voor mijn studie verdiept in de geschiedenis van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Pas daarna realiseerde ik me dat die nieuwe regel dus ook voor mij gold. Ik was niet alleen iemand die de sociale zekerheid bestudeerde, maar ook een 27-minner. Ook ik was dus, in de woorden van mijn lunchpartner, ‘onderdeel van de geschiedenis’. Toch voelde het niet zo.

Wat bedoelen mensen als ze het hebben over ‘de geschiedenis’? Toen de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama in 1989 het einde van de geschiedenis uitriep, bedoelde hij dat de strijd tussen de grote ideologieën was beslist. Mijn lunchpartner bedoelde iets soortgelijks: ‘de geschiedenis’ staat voor hem gelijk aan grote gebeurtenissen, breuken, wrijving – dingen die in de geschiedenisboeken belanden.

Volgens commentatoren begon de geschiedenis weer in 2001, met de aanslagen van 9/11 en de war on terror. Zelf merkte ik daar niks van. Op anderen hadden de aanslagen een directe impact: hun land werd binnengevallen, of ze kregen te maken met islamofobie. Ik hoefde alleen maar mijn haarcrème in flesjes van maximaal honderd milliliter te stoppen voor ik ging vliegen. Ook na 9/11 was de geschiedenis voor mij geen dagelijkse realiteit, maar eerder een schim die ik zo nu en dan in een parallelstraat voorbij zag schieten.

De moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh veranderden daar niks aan. Ik merkte dat het maatschappelijk debat verhardde. Maar mijn persoonlijk leven? Ik was geen moslim, asielzoeker, cartoonist of politicus. Als ik de krant dichtsloeg, zag de wereld er hetzelfde uit als vóór de moorden.

Floor Rusman is columnist bij NRC

Hetzelfde gold tijdens de kredietcrisis: bedrijven gingen failliet, mensen raakten werkloos, en ik zat in de universiteitsbibliotheek. DUO bleef mijn lening elke maand overmaken. Van die lening kocht ik biertjes in het café, waar ik met mijn vrienden sprak over het islamdebat, de kredietcrisis en al die andere zaken die zich in een andere dimensie leken af te spelen.

Af en toe verontrustte dit mij. Geen mens kan zo langdurig langs de geschiedenis heen leven, dacht ik: vroeg of laat komt het tot een treffen, en dat zal waarschijnlijk geen leuke ontmoeting zijn. Zul je net zien dat ik de geschiedenis ontmoet in de vorm van een IS-strijder die mij doodschiet in de trein.

Uiteindelijk werd het geen IS-strijder, maar een virus. In maart 2020 werd ik door de geschiedenis omvergelopen en teruggedrongen in mijn huis. Voor het eerst in mijn bestaan liepen de krantenkoppen parallel met mijn persoonlijk leven.

Gelukkig kon ik de crisis deels benaderen als een feestmaal. Ook op mismoedige dagen had ik toch wel weer zin om mijn tanden erin te zetten: wat viel er vandaag te ervaren en te onderzoeken? Alleen al met de steeds veranderende etiquette kun je je fulltime bezighouden: hoe begroeten mensen elkaar nu, wanneer doen ze zelftests, geven ze hun visite nog steeds een eigen bakje nootjes? En dan zijn er nog al die andere vragen, over grondrechten, desinformatie, vertrouwen in de overheid; gezondheid, risicoperceptie, kwaliteit van leven. Met elke wending die de crisis neemt, doemen nieuwe puzzels op.

Pas onlangs realiseerde ik me: ook als ik morgen eens iets anders wil eten, staat er gewoon weer kip op het menu. Oftewel, ook als mijn interesse verdwijnt, duurt de crisis voort. Dat is nieuw voor mij, want vóór corona kon ik gewoon het boek of de krant dichtslaan als een onderwerp me niet meer boeide.

Zo voelt het om onderdeel te zijn van de geschiedenis: je kunt er niet aan ontsnappen. Sterker nog, je wordt gedwongen je er actief toe te verhouden. Laat je je wel of niet vaccineren, ga je wel of niet naar je werk, of naar je grootouders? Veel mensen ervoeren dat allang vóór corona. Thema’s als klimaatverandering of bureaucratisering zijn dagelijkse realiteit voor wie een mislukte oogst heeft of ten onrechte kinderbijslag moet terugbetalen. Buiten de geschiedenis bestaan is een vorm van privilege: de wereldproblematiek kun je aan- en uitschakelen, als achtergrond voor je eigen kalme leven.

Dit privilege is mensen afgenomen, en niet iedereen accepteert dat. Mensen willen weer in de luwte leven, niet in de volle wind van de actualiteit. ‘Ik ben er klaar mee’, zeggen ze, of: ‘Ik wil het gewone leven terug.’ Het ‘gewone leven’ betekent dan: lekker pendelen tussen huis, werk, supermarkt en sportclub, zonder dat het wereldnieuws op enig moment tussenbeide komt. Dat dit voor heel veel mensen elders in de wereld of in de geschiedenis nooit is weggelegd, komt niet bij hen op. En dat is begrijpelijk: ons eigen (voormalige) leven is nu eenmaal ons belangrijkste referentiekader.

Ook ik wil geen onderdeel zijn van de geschiedenis, ik wil in de dode hoek ervan staan en van daaruit de slagvelden overzien. Maar de geschiedenis dringt zich soms op – of we er nu trek in hebben of niet.