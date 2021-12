Boeren demonstreren met trekkers voor redactie Omroep Gelderland

Zo’n 150 boeren demonstreren donderdagmiddag op de stoep van de redactie van Omroep Gelderland in Arnhem tegen een zogeheten Wob-verzoek dat de omroep heeft gedaan. De boeren zijn op tientallen trekkers naar de redactie getrokken, zo is te zien op beelden die Omroep Gelderland en dagblad De Gelderlander hebben gepubliceerd. De boeren eisen dat de omroep de aanvraag intrekt en spreken voor het kantoor met hoofdredacteur Sandrina Hadderingh.

Omroep Gelderland heeft in februari een verzoek gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om erachter te komen hoeveel dieren boeren in Gelderland houden en op welke adressen. Eerder deze week keurde de RVO de aanvraag goed. Dat besluit heeft volgens Omroep Gelderland „bij sommige boeren(families) tot ongerustheid geleid”.

De boeren vrezen dat Omroep Gelderland hun adressen openbaar maakt en dat activisten daarmee aan de haal gaan. De omroep stelt geen privéadressen te willen publiceren, maar vooral inzicht te willen krijgen in kwesties als het verband tussen dierenaantallen, volksgezondheid en stikstofuitstoot. Actievoerder Rutger van Lier, een van de boeren die donderdagmiddag het gesprek voert met hoofdredacteur Hadderingh, zegt daar „niet op te vertrouwen”, aldus De Gelderlander. „Je bent toch niet van de politie? Ga je ook controleren of iedereen 100 rijdt?”

Boerenprotesten

Omroep Gelderland maakte eerder dit jaar een reeks verhalen over de geitensector in de provincie, gebaseerd op cijfers van dierenaantallen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarop kreeg het naar eigen zeggen kritiek van boeren en hun belangenorganisaties, omdat de cijfers gebaseerd zouden zijn op het aantal uitgegeven vergunningen en niet op het daadwerkelijke aantal dieren in de stallen.

De omroep heeft zich die kritiek naar eigen zeggen „aangetrokken” en vervolgens bij de RVO om de daadwerkelijke aantallen dieren gevraagd, gekoppeld aan het adres waar ze gehouden worden. „Die adressen hebben we nodig zodat we die werkelijke aantallen kunnen koppelen aan de vergunningen. We kunnen zo ook als media controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt en waar exact dieren worden gehouden”, zo schreef Omroep Gelderland eerder op donderdag in een hoofdredactioneel commentaar. „Nogmaals: we zullen niet en masse de privéadressen van de boeren in Gelderland publiceren. Dat is niet ons doel.”

Het Gelderse protest is niet de eerste keer dat boeren met hun machines de weg op gaan om te demonstreren. In 2019 vond een reeks boerendemonstraties plaats, onder meer op het Malieveld in Den Haag, nadat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot een oplossing voor het stikstofprobleem had gelanceerd waar boeren ontevreden mee waren: het halveren van de veestapel. Vier boeren die betrokken waren bij incidenten rond het provinciehuis van Groningen zijn dit jaar nog veroordeeld voor opruiing en kregen een taakstraf opgelegd. Ook afgelopen zomer vonden nog boerendemonstraties plaats, al verliepen die overwegend gemoedelijker.

