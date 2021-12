België op weg naar sluiten kerncentrales

Even leek het zover. ‘Federale regering bereikt akkoord: de kerncentrales sluiten definitief’, meldden Belgische media donderdagochtend. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kondigde na een nacht dooronderhandelen trots aan op Twitter: „De stilstand eindigt.” België maakt „de energieswitch richting 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit.”

Nog voordat de persconferentie was gehouden, bleek de situatie iets minder zwart-wit te zijn. „Geen enkele zekerheid”, wierp de voorzitter van de Franstalige liberalen Georges-Louis Bouchez – ook op Twitter – tegen: de kerncentrales blijven wellicht nog open, aldus de MR, die ook in de federale overheid zit.

Weer een Belgisch compromis, waar elke partij de accenten uit kiest voor eigen interpretaties. Dat is de uitkomst van maanden onderzoek, rapporten en onderhandelingen. Toch zet België, waar deze ‘kernuitstap’ al sinds 1999 in regeerakkoorden wordt besproken, met het akkoord van donderdag wel degelijk een stap dichter richting het sluiten van zijn kerncentrales.

In principe focust België de komende maanden op het zogenaamde Plan A, besloot de regering: alle bestaande kerncentrales gaan dicht. Maar om „absolute bevoorradingszekerheid” te kunnen bieden, wordt Plan B – de twee jongste kerncentrales blijven open – niet volledig begraven. Recent ontstond onzekerheid of die bevoorrading gegarandeerd kon worden: België wil zijn toekomstige energietekort deels opvangen met nieuwe gascentrales, maar de vergunning voor een van die centrales werd geweigerd.

Tot midden maart kan nu worden gewerkt aan een plan om zekerheid te garanderen. Zo liggen er ontwerpen voor een aantal andere gascentrales. Mocht dat niet lukken, dan komen de bestaande kerncentrales weer op tafel. Nieuwe deadline is 18 maart. In de praktijk is het wel de vraag of een doorstart nog uitvoerbaar is: energieleverancier Engie/Electrabel liet eerder al weten dat het te laat is voor een levensduurverlenging van haar centrales.

Lees ook onze reportage uit 2018: Onrust over Belgische kerncentrales: ‘Het is Russisch roulette spelen’

Decennia discussie

De discussie over het afstappen van kernenergie loopt in België al decennia. De laatste jaren kwam er steeds meer druk op te staan omdat er minder dan vier jaar overblijft voordat de laatste kerncentrale moet sluiten. De eerste gaat zelfs volgend jaar al dicht. De bestaande centrales zijn oud: een deel werd al in de jaren zeventig in gebruik genomen, en er werden de laatste jaren onder meer scheurtjes in het beton vastgesteld. Met het oog op de afbouw van kernenergie is er niet gewerkt aan de verlenging van hun levensduur. Maar terwijl dit alles al jaren bekend was, werd door vorige regeringen nauwelijks iets ondernomen om alternatieve energiebronnen te vinden. Een definitieve beslissing werd dus dringend.

Groen-minister Van der Straeten zegt al sinds het regeringsakkoord in 2020, waarin de kernuitstap wederom was vastgelegd, dat onder haar leiding nu echt een einde zal komen aan de bestaande kerncentrales. Ze volgde daarmee de Duitsers, die al eerder besloten te stoppen met kernenergie.

Maar het dossier verdeelde opnieuw de regering. Met name de MR lag de laatste maanden dwars. Die volgt juist de lijn van Nederland en Frankrijk, waar een omgekeerde trend gaande is: daar wordt geïnvesteerd in nieuwe centrales. In januari beslist Europa of kernenergie voortaan een ‘groen’ stempel zal krijgen.

Hoewel België nu dus met Plan A kiest voor het sluiten van haar bestaande kerncentrales, blijkt het land kernenergie tegelijkertijd zeker niet vaarwel te zeggen. „We nemen afscheid van de scheurtjesreactoren”, zei premier Alexander De Croo. Maar ook: „We richten onze blik op de kernenergie van de toekomst.” Net als in Nederland en Frankrijk komt er een onderzoek naar de mogelijkheid van kleinere modulaire kerncentrales, zogenaamde SMR’s. Daarvoor trekt België 100 miljoen euro uit. Het land gaat ook een nieuwe wet rond klimaatneutraliteit in 2050 op het vlak van energie opstellen. De SMR’s zouden daarvoor een optie kunnen zijn.

„We hebben veertig jaar geleden gekozen voor kernenergie, dat heeft ons land veel welvaart gebracht. Twintig jaar geleden kozen we voor wind op zee, dat heeft opnieuw veel welvaart en jobs gebracht. Ook nu kan de energietransitie daarvoor zorgen”, sloot minister Van der Straeten de persconferentie donderdag af. „Dit is niet iets dat afgesloten wordt, maar iets dat begint.”

Lees ook: Nu gas zoveel kost, toch maar kernenergie omarmen in Europa?