Akkoord tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over ‘coronavangnet’

Een week voor de jaarwisseling is het ziekenhuizen en verzekeraars gelukt om landelijke afspraken te maken voor komend jaar. Dit was al maandenlang een grote wens van de ziekenhuizen, die door het coronavirus in financiële onzekerheid verkeren.

Er is afgesproken dat ziekenhuizen een onderling gelijkwaardige vergoeding krijgen voor beschermingsmiddelen, de zorg aan coronapatiënten en de opschaling van bedden voor intensive cares. Ook zijn er afspraken gemaakt over een compensatie voor gemiste inkomsten vanwege de zorg die door corona niet kan worden verleend. De afspraken zijn gemaakt door de Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland.

Tegelijk met het optuigen van deze landelijke regeling onderhandelen ziekenhuizen en verzekeraars ook allemaal onderling over hoeveel zij vergoed krijgen voor reguliere behandelingen.

Die gesprekken lopen dit jaar extra moeizaam. Verschillende ziekenhuisbestuurders vanuit het hele land zijn gefrustreerd: zij vinden dat verzekeraars er ondanks de crisistijd met gestrekt been in zijn gegaan. Verschillende verzekeraars vroegen bijvoorbeeld om bezuinigingen, terwijl ziekenhuizen hun loon- en pensioenkosten en energierekening zien stijgen. Bovendien zijn er nog grote vragen, zoals over wat Omikron volgend jaar gaat aanrichten in de ziekenhuizen.

Onderhandelingen afronden

Nu er een landelijke regeling is die gaat over de grootste financiële risico’s door de onzekerheid rond corona, hopen de koepels dat ook de laatste contractonderhandelingen sneller kunnen worden afgerond. Oudjaar is de deadline om financiële afspraken te maken voor volgend jaar.

Verzekeraars moeten rekening houden met de mededingingstoezichthouder ACM als zij samen afspraken maken. Over 2021 en 2020 werden er ook landelijke afspraken gemaakt tussen verzekeraars en ziekenhuizen vanwege de pandemie. Verzekeraars mochten toen van de toezichthouder een deel van de extra kosten door corona onderling verdelen, zodat de individuele risico’s voor verzekeraars te overzien waren.

De bestuursvoorzitter van de ACM liet eerder weten dat 2021 wat de toezichthouder betreft „het laatste jaar is dat zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken maken om de meest disruptieve kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen”. Over dat er ook weer een nieuwe regeling komt voor volgend jaar, moet de toezichthouder zich nog uitspreken.