Zeker 64 doden vanwege schipbreuk voor de kust van Madagaskar

Bij een ongeluk met een schip voor de kust van Madagaskar op maandagnacht zijn zeker 64 mensen om het leven gekomen. Zeker 24 mensen worden nog vermist. Dat hebben de Malagassische autoriteiten woensdag bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus. De overige vijftig opvarenden zijn door reddingswerkers uit de Indische Oceaan gehaald.

Volgens overlevenden liep het schip tijdens de tocht vol met water, waardoor het begon te zinken. Waarom het schip volliep met water is niet bekend, al lijken de eerste onderzoeksresultaten er volgens de autoriteiten op te wijzen dat de motor van het vaartuig met technische problemen kampte. Ook is duidelijk dat het een vrachtschip betrof, dat officieel geen mensen mocht vervoeren. Het schip is inmiddels teruggebracht naar de kust.

Het ongeluk leidde eerder deze week tot ander nieuws, toen de Malagassische minister van Politiezaken Serge Gellé het zinkende schip probeerde te bezoeken. De helikopter waarmee hij de rampplek wilde bezoeken, stortte onderweg neer - Gellé overleefde de crash door samen met één andere inzittende uit het toestel in het water te springen.

Na een zwemtocht van bijna twaalf uur wisten de minister en zijn medepassagier - afzonderlijk van elkaar - de kust uiteindelijk weer te bereiken. Twee andere inzittenden van de helikopter zijn vermist. Ook naar hen wordt momenteel nog gezocht. Het is niet bekend hoe het toestel heeft kunnen neerstorten.

Minister Gellé werd na zijn urenlange zwemtocht door reddingswerkers uit het water gehaald: