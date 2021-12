Ze werd geboren onder Stalin. Nu wil Svetlana Gannoesjkina (78) niet sterven onder Poetin

‘Snoepje?” In een met tl-buizen verlicht kantoor in Moskou buigt de 78-jarige Svetlana Gannoesjkina zich over een doos van de legendarische Russische chocoladefabriek Rode Oktober. Het is vrijdagavond, sneeuwvlokken en regendruppels tikken tegen het raam, in de kamer hangt een indringende chocoladegeur. De dozen zijn bestemd voor de kinderen van de migranten en vluchtelingen die Gannoesjkina bijstaat. Tadzjieken, Oezbeken, Afghanen maar ook Wit-Russen, Somaliërs, Syriërs. „Ik kan me niet altijd inhouden”, zegt de activiste lachend, terwijl ze een chocolaatje overhandigt.

Gannoesjkina is een van de bekendste mensenrechtenverdedigers van Rusland. In 1990 richtte ze Burgerhulp (Grazjdanskoje Sodeistvije) op, een organisatie die migranten, vluchtelingen en politiek-vervolgden in Rusland bijstaat in hun moeilijke strijd voor rechten en papieren. Eind jaren tachtig was ze ook betrokken bij de oprichting van mensenrechtenorganisatie Memorial, samen met de Russische kernfysicus en dissident Andrej Sacharov. Al 33 jaar zet Memorial zich in voor de nagedachtenis van de miljoenen slachtoffers van de Sovjet-terreur – en voor Russen die door de regering-Poetin in het nauw worden gedreven. Beide organisaties zijn een begrip in Rusland, als schaarse plekken waar burgers in nood worden gehoord. Zowel Memorial als Burgerhulp is door de Russische overheid als ‘buitenlands agent’ aangemerkt wegens subsidies die zij ontvingen van buitenlandse donoren. Deze maand vecht Memorial in de rechtbank van Moskou tegen gedwongen sluiting.

Het proces sluit een jaar af waarin een ongekende repressiegolf over Rusland rolde. In januari werd oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt. Hij wordt sindsdien in een strafkamp onderworpen aan marteling, pesterijen en intimidatie. In juni werd zijn politieke beweging aangemerkt als ‘extremistisch’. Honderden activisten, journalisten en politici werden vervolgd en opgesloten. Tientallen organisaties, media en personen kregen het stempel ‘buitenlands agent’.

„Het was een droevig jaar voor Rusland”, zegt Gannoesjkina. En niet alleen voor Rusland, ook voor haarzelf. In maart overleed haar echtgenoot na een kort ziekbed aan kanker, na 55 jaar huwelijk. „Het is vandaag precies 247 dagen geleden. Het is verschrikkelijk”, zegt ze zachtjes. Haar twee kinderen en vijf kleinkinderen wonen al twintig jaar in de Verenigde Staten. „Ook dat is verschrikkelijk. Mijn dochter was ervan overtuigd dat ik op een dag ook zou vertrekken. Inmiddels weet ze dat dat niet gaat gebeuren. Ik wil hier in Rusland blijven, hier is mijn werk.”

Foto Anisia Kuzmina

Kunt u uw werk hier nog wel doen?

„Steeds moeilijker. Sinds vorig jaar moeten wij het ministerie van Justitie een maand tevoren informeren als we een evenement organiseren. Maar toen we dat onlangs netjes deden, stuurde Justitie ons drie brieven waarin stond dat ze niet begrepen waarom wij hen op de hoogte stelden. Ik moest uitleggen dat we ons aan de wet hielden. Wetten worden opzettelijk heel vaag geformuleerd, en telkens blijkt weer dat Justitie de regels zelf ook niet kent.”

Wie bedenkt die wetten?

„Vladimir Vladimirovitsj [Poetin]. Ik denk dat hij ’s ochtends wakker wordt en denkt ‘wie zullen we vandaag eens te grazen nemen?’” Ze lacht hartelijk, maar wordt meteen serieus. „Hij geeft zijn mensen vage opdrachten, die zij vervolgens op de een of andere manier moeten interpreteren en uitvoeren. Dat resulteert in een stroom van onduidelijke wetten. Maar het doel is duidelijk: het smoren van iedere vorm van kritiek of discussie.”

Is er iets tegen te doen?

„Nee. In mijn ogen zijn alle petities hierover van organisaties en journalisten aan de regering zinloos. Deze wetten vallen niet te verbeteren, ze kunnen alleen maar worden afgeschaft. Het is totale krankzinnigheid. In de onzin van een gek moet je geen orde willen aanbrengen.”

Het ergste is dat ze het rechtssysteem hebben vernietigd

Het verhaal gaat dat u de Russische grondwet altijd bij u draagt. Klopt dat?

„Eens even kijken”, zegt Gannoesjkina terwijl ze in haar handtas rommelt. Triomfantelijk houdt ze een klein, beduimeld exemplaar in de lucht. Het is een uitgave uit 2004 van de kritische Russische krant Novaja Gazeta.

Als vanzelf gaat het roodgrijze boekje open bij paragraaf 81. „De president wordt voor een periode van vier jaar gekozen door de burgers van de Russische Federatie op basis van een algemene en geheime stemming. Een en dezelfde persoon kan niet vaker dan tweemaal de functie van president van de Russische Federatie bekleden.” Gannoesjkina kent de tekst uit haar hoofd en haar ogen twinkelen. „Zie je wel! Twee termijnen en geen kopeke meer!” Maar het boekje stamt uit 2004, en sindsdien heeft Poetin niet alleen zijn presidentiële termijnen vermenigvuldigd en opgerekt, ook zette hij vorig jaar de teller op nul waardoor hij kan aanblijven tot 2036. Ze knikt gelaten. „Ja, ja. Nu is het Poetin forever.”

Tussen 2002 en 2012 was Gannoesjkina lid van de Presidentiële Mensenrechtenraad, het enige orgaan dat vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties toegang gaf tot Poetin. Zes maal ontmoette ze hem, hij stuurde haar jaren geleden zelfs een dankbrief voor haar werk. De brief met krullende handtekening hangt ingelijst tussen de diploma’s en internationale prijzen in haar werkkamer.

U strijdt tegen Poetin, maar zijn dankbrief hangt boven uw bureau. Waarom?

Ze lacht hartelijk. „Als bescherming tegen onaangekondigde bezoeken van de veiligheidsdienst FSB. Als er agenten komen, dan zet ik ze hier tegenover me. Terwijl ik praat, kijken zij verveeld naar de diploma’s en brieven aan de muur. Dan zien ze de brief van Poetin en weten ze dat ze voorzichtig moeten zijn.”

Gannoesjkina heeft de humor en het sarcasme dat door de wol geverfde activisten in Rusland kenmerkt. Maar vooral valt ze op door haar heldere gedachtengang en vlijmscherpe geheugen. In 1965, aan het begin van de Brezjnev-jaren, studeerde ze af als wiskundige aan de universiteit van haar geboortestad Moskou. Bijna dertig jaar was ze daar wiskundedocent aan de universiteit. Ze heeft talloze anekdotes over keren dat ze door collega’s werd beschuldigd van anti-Sovjetgedrag tijdens haar lessen.

Uw vader noemde u een anarchist.

Weer lacht ze. „Dat klopt, ik ben anarchistisch van karakter, maar niet van geest. Volgens mij heb ik een heel gestructureerd stel hersenen.”

Haar verstand heeft ze niet van een vreemde. Haar grootvader was de beroemde Russische psychiater Pjotr Gannoesjkin. Hij overleed in 1933, negen jaar voor haar geboorte. „Pas als volwassene las ik zijn werk. Hij kon schitterend schrijven en zijn bevindingen zijn geweldig interessant. Hij stelde een van de eerste classificaties op van persoonlijkheidsstoornissen. Hij was klein en dik, en heel innemend. Samen met mijn oma richtte hij het eerste psychiatrische ziekenhuis op in Moskou. Niet zoals dat in het verhaal van Tsjechov, ‘Zaal zes’, dat kent u toch? Het was een echt ziekenhuis, dat opereerde volgens de laatste wetenschappelijke inzichten van die tijd.”

Uw grootvader noemde oorlog en revolutie een ‘traumatische epidemie’ voor de samenleving.

„Dat klopt. Hij schreef dat mensen die deelnemen aan een revolutie moeten revalideren. Ze zijn niet ziek, zoals oorlogsinvaliden, maar getraumatiseerd door de gebeurtenissen. In die tijd viel iedereen over hem heen, zijn studenten begonnen een haatcampagne tegen hem.”

Foto Anisia Kuzmina

Wat is uw indruk van Poetin?

„Onze eerste ontmoeting was op 10 december 2002 in het Kremlin. Op televisie mag Poetin overkomen als een uitdrukkingsloos persoon, in werkelijkheid bleek hij totaal anders. Hij was levendig, praatte voortdurend en had over alles een mening. We spraken over twee afschuwelijke wetten die hij toen net had ondertekend, waarin het burgerschap van de Russische Federatie werd vastgelegd. Die wetten waren volslagen onder de maat, en dat zei ik hem. Weet je wat hij antwoordde? Dat hij die wetten zelf ook niet goed vond. Stel je voor, de president van een land tekent een van de belangrijkste wetten van het land, die de relatie tussen burgers en de staat definieert, en hij vindt het niets!

„Hij zei ook: ‘Laat ze die wetten maar verder uitwerken, want het is hier een schijtzooi’. Ik vond het ook opvallend dat hij in die schitterende Jekaterinenzaal, een van de heiligdommen van het Kremlin, de woorden ‘schijt’ en ‘zooi’ in de mond nam. Taalgebruik van tuig uit de achterbuurt.

„En toch viel er met hem te werken. Die wetten werden verbeterd en een jaar later ontvingen twee miljoen mensen alsnog een Russisch paspoort. Daar ben ik trots op.” Toen Poetin zichzelf in 2012 voor de derde keer president maakte, stapte Gannoesjkina uit protest uit de raad. Sindsdien blijven de deuren van het Kremlin voor haar gesloten.

De golf van repressie dit jaar wijt ze aan angst – voor opstand onder de bevolking, voor machtsverlies. „Misschien zit er nog iets achter, maar in mijn ogen is het pure angst voor revolutie. Die rechtszaken tegen Memorial slaan helemaal nergens op. Memorial heeft afdelingen in Frankrijk, Duitsland, Oekraïne, die kunnen ze helemaal niet sluiten! Ze weten niets, ze hebben alleen oog voor Ruslands schitterende verleden. Intussen zetten ze de repressie voort en hebben ze een gigantische berg vervalste rechtszaken gecreëerd. Dat is het ergste, dat ze het rechtssysteem hebben vernietigd, er is geen enkele onafhankelijkheid in de gerechtsgebouwen. Als ze het Russische imperium willen doen herleven, dan wel graag volgens de regels van de wet. Hier is een totalitaire staat in de maak.”

Hoe ziet u de toekomst?

„Anderhalf jaar geleden zou ik hebben geantwoord dat de Russische samenleving zich bevindt in een permanente staat van agressieve apathie. Russen zijn niet in staat om zelf iets te veranderen en altijd weer stellen zij zich die ene vraag: wat doen zíj, de regering, met óns? Die passiviteit maakt mensen agressief, en dan gaan ze op zoek naar een Ander om de schuld te geven: migranten, andere etnische groepen, maatschappelijke organisaties. De autoriteiten stimuleren dat, want zo worden negatieve gevoelens op anderen geprojecteerd en niet op henzelf.”

Dat was anderhalf jaar geleden. En nu?

„De mensen lijken actiever te worden. Ik zie jongeren die initiatieven nemen, die zich verenigen voor een bepaald doel. Sociale media zijn belangrijk. Er is veel communicatie en er kan in noodgevallen online snel actie worden ondernomen. Ik zit zelf ook veel op Facebook en andere platforms. Weet u, ik ontvang 150 emails per dag van mensen in nood. ’s Avonds als ik thuiskom moet ik die allemaal beantwoorden.”

Een belangrijke aanjager van het verzet is Navalny. Duizenden mensen kreeg hij de straat op tegen het regime van Poetin, maar nu hij vastzit worden leden van zijn achterban vervolgd en verdreven. Hoewel Gannoesjkina en Navalny beiden tegen Poetin ageren, zijn de twee geen vrienden. Navalny liep mee in nationalistische marsen en liet zich in het verleden hard en discriminerend uit over migranten – de groep waar Gannoesjkina zich al dertig jaar voor inzet.

Navalny is een xenofoob en een nationalist, maar ook een slachtoffer van het regime. Ik zal het daarom voor hem opnemen

Velen zien Navalny als een moderne revolutionair, anderen vertrouwen hem niet. Hoe denkt u over hem?

„Navalny is een xenofoob en een nationalist. Ik ben het absoluut niet eens met zijn positie ten aanzien van buitenlanders. Men zegt dat zijn ideeën zijn veranderd, maar ik geloof daar niet in. Je kunt ophouden met spreken over bepaalde onderwerpen, maar je denken zet je niet zomaar stop. Toen hij nog vrij rondliep en iedereen hem verheerlijkte, was hij voor mij een absolute tegenstander. Maar op dit moment is hij een slachtoffer van het regime en daarbij een held voor velen. Ik zal het daarom voor hem opnemen en alle petities [voor zijn vrijlating] ondertekenen.”

We zien conflicten en vluchtelingenstromen in Oekraïne, Wit-Rusland en andere voormalige Sovjetlanden. Zijn we terug bij af?

„Poetin had [de Wit-Russische president] Loekasjenko kunnen tegenhouden, maar hij deed het niet. In plaats daarvan keek Rusland tevreden toe hoe Loekasjenko vluchtelingen met leugens de grens met de EU over stuurde. Van hun kant bleken de Europeanen naïef en niet in staat om hun eigen Vluchtelingenverdrag toe te passen. Vluchtelingen die vanuit Wit-Rusland de grens overstaken, vertelden mij hoe zij door de Litouwse grenspolitie werden mishandeld. Qua reactie op deze crisis staat Europa er niet zo mooi op. Nu horen we weer allerlei oorlogsvoorspellingen rond Oekraïne. Ik wil erg graag geloven dat het niet zover zal komen, maar deze machthebbers zijn tot alles in staat, en Rusland is honderd procent schuldig aan wat er gebeurt.”

Wat zou u tegen Poetin zeggen als u de kans nog eens kreeg?

„Ik zou zeggen: jouw tijd is voorbij, ga weg.”

U werd zelf geboren in een tijd van oorlog.

„Geboren worden onder Stalin en sterven onder Poetin, wat dom van mij! Toen Poetin aantrad dacht ik: dit is mijn laatste president. Maar ik wil niet sterven onder Poetin, ik wil zien wat er verder gaat gebeuren met dit land.”