Xi Jinping’s lange mars naar absolute macht

Het is 2014. Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan zijn in Nederland op staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen het echtpaar in het Koninklijk Paleis op de Dam. Er is een banket, de maaltijd wordt geserveerd door lakeien in rode livrei. De dames zijn in het lang, de heren in rok. Behalve Xi. Hij draagt een donkerblauw Mao-pak met klein opstaand kraagje. Geen stropdas. Daarmee wijkt hij af van zijn voorganger, Hu Jintao, die bij internationale bezoeken standaard in westers pak met stropdas verscheen. Xi wil geen namaak-westerling zijn maar een echte, trotse Chinees.

Hij schudt handen met genodigden. Hij is vrij fors voor een Chinees en heeft inderdaad iets weg van Winnie de Poeh, de goedmoedige beer waarmee hij voor het eerst werd vergeleken toen hij in 2013 naast Obama liep. Niet grappig, vindt Xi, en dus worden verwijzingen naar Winnie de Poeh sindsdien in China gecensureerd.

Hij lacht minzaam als hij ook de correspondent van deze krant de hand schudt – maar verrassend genoeg heeft hij vrijwel geen uitstraling. En dat voor een man die meer macht in zich verenigt dan zelfs de president van de Verenigde Staten.

Xi Jinping is president van China, secretaris-generaal van de Communistische Partij van China (CPC) en hoofd van de Centrale Militaire Commissie. Hij staat ook aan het hoofd van een hele serie commissies die, meer dan de ministeries, de koers bepalen op vrijwel alle maatschappelijke terreinen. Dat gaat van economie tot media en van buitenlands beleid tot internetveiligheid. Van een collectief leiderschap, ingesteld na de dood van Mao eind jaren zeventig, is niets meer over. Xi is de capo di tutti capi, de onbetwiste leider die alles bepaalt.

Maar over wat voor mens hij eigenlijk is en wat hem persoonlijk motiveert, is weinig bekend. Hij geeft geen interviews meer, ook niet aan Chinese journalisten. Dat is niet alleen beneden zijn waardigheid, ook is niet te controleren wat er dan naar buiten komt. En controle, veiligheid en stabiliteit zijn Xi’s obsessies.

Een van de meest interessante bronnen over Xi als persoon is daarom een Amerikaanse hoogleraar politicologie van Chinese afkomst. Deze man leerde Xi kennen aan het eind van diens tienerjaren en ging vervolgens zo’n vijftien jaar – tussen 1972 en 1987 – met hem om. Dat was de tijd dat Xi bezig was zich omhoog te vechten binnen de CPC. De naam van de hoogleraar is nooit bekendgemaakt, maar we weten hoe hij Xi karakteriseerde omdat de gesprekken daarover, die hij in de periode 2007-2009 voerde met een medewerker van de politieke afdeling van de Amerikaanse ambassade in Beijing, later uitlekten via Wikileaks.

In die gesprekken, blijkt nu, heeft de hoogleraar de latere koers van Xi al voorspeld. Zo zou hij altijd al hebben gewalgd van corruptie en een diepe afkeer hebben van de alomvattende commercialisering van de Chinese maatschappij. Hij had op jonge leeftijd al moeite met het verlies van waarden, waardigheid en zelfrespect in China. Volgens de hoogleraar zou Xi ook neerkijken op zakenmensen en op iedereen die zich pas laat, puur in de hoop op materieel gewin, bij de Partij heeft aangesloten. Zij zijn in de ogen van Xi niet meer dan kruideniers, zij hebben geen recht op leidende posities. Xi zelf wel, want zijn vader heeft zich ingezet voor de bevrijding van China in 1949. Hij hoort daardoor bij de Rode Elite: de exclusieve klasse van nakomelingen van hoge communistische leiders die hebben meegeholpen China te bevrijden. De hoogleraar voorspelde al dat Xi een felle campagne zou beginnen om de in zijn ogen grootste maatschappelijke kwaden aan te pakken, mogelijk ten koste van de rijken.

Niet sprankelend, geen levensgenieter

En dat is precies wat Xi doet als hij in 2012 aan de macht komt. Eerst richt hij zich op corruptie binnen de Partij, daarna op rijke privéondernemers als Jack Ma van Alibaba, die naar zijn idee veel te veel macht naar zich hebben toegetrokken.

Net als Xi is de hoogleraar geboren in 1953. Ze groeien allebei op in speciale, van de rest van de maatschappij afgezonderde woonwijken voor de gezinnen van de Rode Elite in Beijing. Ze krijgen een opvoeding alsof ze leden van een koningshuis zijn: ze worden ervan doordrongen dat ze door hun bloedlijn zijn voorbestemd om de leiding over het land van hun ouders over te nemen. Niet echt communistisch dus – eerder keizerlijk.

Erg onder de indruk is de hoogleraar overigens niet: Xi is niet buitengewoon intelligent of sprankelend, hij is ook geen levensgenieter. In de ogen van de meeste vrouwen is Xi vooral een doodsaaie man, vertelt de hoogleraar.

Die doodsaaie jongeman heeft in 1972 wel al veel meegemaakt dat hem heeft gevormd. Zijn vader, Xi Zhongxun (1913-2002), was een communist van het eerste uur die op veel cruciale momenten in zijn leven een hervormingsgezinde en economisch liberale koers volgde. Het is een van de redenen waarom velen dat ook van zijn zoon hadden verwacht toen die aan de macht kwam, maar die verwachting is niet uitgekomen. Vader Xi werd al in 1928 lid van de CPC en bracht het in 1959 tot vicepremier. Dat ging met grote ups en downs. In 1935 werd hij bijna geëxecuteerd tijdens een intern partijconflict, in 1962 werd hij opnieuw gezuiverd en gemarteld. Ook zijn pensionering eind jaren tachtig was afgedwongen: hij had zich achter Hu Yaobang geschaard, een hervormer die in 1987 werd afgeserveerd.

Zoon Xi wist dus hoe hard de machtsstrijd binnen de CPC kon zijn, en hoe wreed het leven als communist. Tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) werd een van zijn halfzussen zo zwaar gemarteld dat ze uit wanhoop zelfmoord pleegde. Hijzelf werd als nakomeling van iemand die ‘de kapitalistische weg’ op was gegaan naar het platteland gestuurd. Dat viel hem zo zwaar dat hij terugvluchtte naar Beijing. Toen hij werd opgepakt, moest hij voor straf greppels graven in een werkkamp.

Toch keert Xi zich niet af van de CPC of van de politiek. Waar anderen tegen het einde van de Culturele Revolutie hun bekomst hebben van alles wat ook maar naar politiek ruikt, ziet Xi dat er juist op dat gebied de meeste kansen voor hem liggen.

De hoogleraar vertelde dat hijzelf en zijn naaste vrienden zich in de nadagen van de Culturele Revolutie vooral richtten op de liefde, drank en westerse literatuur. Hij las werken van De Gaulle en Nixon en „probeerde de verloren jaren in te halen door plezier te maken”. Xi doet daar niet aan mee. Hij leest liever Marx. Hij „koos ervoor te overleven door roder dan rood te worden”, aldus de professor.

Xi koos ervoor te overleven door roder dan rood te worden

Daarmee komt hij heel ver. In 1974, zijn vader zit dan nog gevangen, wordt Xi lid van de CPC. Niet zonder slag of stoot: hij is dan al negen keer afgewezen, waarschijnlijk omdat zijn vader politiek omstreden is. Hij volgt een opleiding aan de Qinghua-universiteit, waarbij de marxistische ideologie een belangrijk onderdeel is. In 1979 studeert hij af als chemisch ingenieur. Dat jaar trouwt hij met Ke Lingling, de dochter van een diplomaat, maar het huwelijk loopt na drie jaar spaak.

Na zijn afstuderen begint Xi als persoonlijk secretaris van Geng Biao, die in 1981 minister van Defensie wordt. Hij krijgt die baan als gunst aan zijn vader; Geng is een voormalig ondergeschikte van Xi senior. Het opent de mogelijkheid voor Xi om zijn hele leven binnen de bureaucratie van Beijing te blijven werken. Veiligheid, zekerheid. Maar daarvoor is hij te ambitieus. Hij vervult overheids- en partijfuncties in de economisch voorlijke provincies Fujian en Zhejiang, en later in Shanghai.

In 1987 trouwt hij opnieuw, dit keer met Peng Liyuan, een beroemde zangeres bij het Volksbevrijdingsleger, waar ze zoete liederen zingt over hoe mooi China is, en hoe heilzaam de CPC. Xi is dan al begonnen aan zijn politieke opmars: hij is inmiddels onderburgemeester van de Zuid-Chinese stad Xiamen.

In 1997 wordt hij verkozen tot plaatsvervangend lid van het 15de Centrale Comité van de CPC. Heel populair is hij niet: hij krijgt de minste stemmen van alle 151 plaatsvervangende leden, waarschijnlijk doordat zijn collega’s niet gecharmeerd zijn van mensen die vooral komen bovendrijven omdat ze deel uitmaken van de geprivilegieerde Rode Elite. Maar de Rode Elite blijkt veerkrachtig, en Xi klimt gestaag op.

Tien jaar later wordt duidelijk dat Xi is voorbestemd de machtigste man van China te worden. Hij wordt benoemd in het Staand Comité van het Politbureau van de CPC. Dat comité kent negen leden en vormt het hoogste machtsorgaan van China. Xi is in dat comité hoger dan de huidige premier Li Keqiang, en daarmee weet iedereen vanaf dat moment dat het Xi is die Hu Jintao zal opvolgen als China’s hoogste leider. Dat gebeurt ook inderdaad in 2012, als hij aan het hoofd van de Partij komt te staan. In 2013 wordt hij tevens president.

Voor het zover is, gebeurt er iets heel ongebruikelijks: Xi verdwijnt in 2012 een paar weken volledig van de radar. Niemand weet waar hij is. Geplande ontmoetingen met onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zegt hij af. Het gonst van de geruchten. Gebruikt hij de tijd om er achter de schermen voor te zorgen dat vooral zijn vrienden op hoge posities worden benoemd? Is onenigheid met andere leden van de Rode Elite over de verdeling van de macht uitgemond in een fysiek gevecht? Heeft hij daarbij zijn rug geblesseerd? Of moest er nog een machtsstrijd beslist worden tussen hem en de later in ongenade gevallen Bo Xilai, de flamboyante zoon van een hoge revolutionair die zeer populair was onder de bevolking? Of kreeg hij een hartaanval? De geruchten, vaak gebaseerd op anonieme Chinese bronnen, komen via buitenlandse media naar buiten, maar nooit wordt duidelijk wat er nou echt aan de hand was.

Ngo’s en kritische media weggevaagd

In de negen jaar tussen 2012 en 2021 is China onherkenbaar veranderd. Xi zit heel stevig in het zadel: zijn gedachtegoed is opgenomen in de Chinese grondwet, hij is de centrale leider. Van enige vorm van dissidentie binnen of buiten de Partij is niets meer zichtbaar. Niemand twijfelt er meer aan dat hij in het najaar van 2022 voor nog eens vijf jaar wordt benoemd, en misschien wel voor langer.

Kort na zijn aantreden begint hij een campagne tegen corruptie. Het leidt tot grootschalige zuiveringen. In 2017, aan het einde van zijn eerste termijn als Partijleider, zijn er al 1,3 miljoen mensen vervolgd. Ook herstructureert hij het leger en maakt hij duidelijk dat het de Partij is die het leger aanvoert. Halverwege 2015 worden ook tweehonderd dissidente mensenrechtenadvocaten opgepakt. Ngo’s krijgen het steeds moeilijker, staatsmedia worden weer nadrukkelijk een werktuig voor de propaganda van de CPC. Van China’s toch al beperkte maatschappelijk middenveld is al snel vrijwel niets meer over. Van commerciële media, voorheen goed voor veel van de kritische verslaggeving, net zo min. Er heerst angst: al snel durft niemand meer hardop kritiek te uiten op Xi, of initiatieven te ontplooien die hem kunnen ontrieven.

Veel meer dan zijn voorgangers streeft hij naar een uniforme eenheidsstaat, waar camera’s en regels de burgers in het gareel houden en van iedereen moreel juist gedrag wordt gevraagd. Veel burgers accepteren dat: het geeft hen een gevoel van bescherming en van ordentelijkheid.

Veel meer dan zijn voorgangers streeft Xi naar een uniforme eenheidsstaat

Maar de Oeigoeren hebben het onder Xi zwaar te verduren. Hij ziet deze aan de Turken verwante bevolkingsgroep, merendeels moslim, als potentiële terroristen. Alleen als ze volledig assimileren vormen ze in zijn ogen geen bedreiging meer voor de stabiliteit van China. Zeker een miljoen Oeigoeren komen onder Xi in zogenoemde heropvoedingskampen terecht. Daar is volgens ooggetuigen sprake van verkrachtingen, gedwongen sterilisatie en marteling.

Xi’s buitenlandpolitiek is agressiever dan die van zijn voorgangers: hij gelooft dat de VS en het Westen in verval zijn – en China in opkomst. China heeft in zijn ogen een superieur politiek systeem, en dat idee draagt hij internationaal ook steeds meer uit. Onder zijn bewind nemen de spanningen met de VS over Taiwan en over de Zuid-Chinese Zee toe. Xi is de krachtigste leider sinds Deng Xiaoping, die China openstelde voor de buitenwereld, en misschien zelfs sinds Mao.

Maar de kracht van Xi is ook zijn zwakte. Hij kan bijna niet meer aftreden of sterven, want het is volstrekt onduidelijk wie hem dan moet opvolgen. Over een ordentelijke opvolgingsprocedure durft niemand te beginnen. En wie garandeert de nu nog onbetwiste leider dat hij na zijn aftreden niet wordt opgepakt door hoge partijleden die hem in stilte verafschuwen?