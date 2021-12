Wintersport wereldwijd

In beeld Het vriest aan de Nederlandse grond en het wintersportseizoen is weer geopend. Het nieuws dat Nederlanders zonder boostervaccinatie vanaf volgende week in Oostenrijk in quarantaine moeten, leidt tot zorgen onder vakantiegangers, maar over de hele wereld doen mensen zich voor plezier en vertier reeds tegoed aan sneeuw en ijs(water).