Wintergasten-presentator Janine Abbring ontdekte dat ook de groten der aarde nu maar wat tutten en rondhangen

Als de wereldberoemde Israëlische denker en bestseller-auteur Yuval Noah Harari op de bank Game of Thrones zit te kijken, gaat hij heel nerderig details zitten verbeteren die volgens hem (hij is mediëvist) niet kloppen aan de serie. Harari en zijn man zijn ook fan van de HBO-serie Succession, die gaat over een dynastie van mediamagnaten. Het zijn van die details over de huiselijke kanten van beroemde mensen, die je volgens Janine Abbring alleen te weten komt als je zo iemand interviewt aan de hand van fragmenten. „Ik vroeg hem: ‘Ben je een bingewatcher?’ Nee, zei hij: ‘Mijn man is meer het bingy-type.’”

Abbring is net geland in Nederland na het afronden van de laatste interviews in New York voor de interviewreeks Wintergasten. Op initiatief van Abbring haalde de VPRO dat format na tien jaar weer van de plank. Ze doet lange interviews aan de hand van tv- en filmfragmenten zoals bij Zomergasten, maar dan op locatie met buitenlandse sprekers. De gesprekken worden van 27 tot 30 december op NPO 2 uitgezonden. Naast Yuval Noah Harari in Tel Aviv, bezocht Abbring de Amerikaanse schrijver Colson Whitehead en de Servische performancekunstenaar Marina Abramovic in de VS, en de Britse excentrieke pottenbakker/tv-maker Grayson Perry in Londen.

Ook voor de groten der aarde heeft de pandemie de tijd even stilgezet. „En ook zij gaan dan heel cliché nadenken over wat echt belangrijk is in het leven”, zegt Abbring. Vlak na de opname met Harari ging hij zestig dagen in retraite, mediteren in volledige stilte. Dat doet hij elk jaar, praat dan twee maanden lang vrijwel niet. Met hem ging het ook veel dáárover, vertelt Abbring: over hoe fijn het is om je gedachten stil te zetten. Hij verwees naar de Disneyfilm Inside Out: daarin kijk je in het hoofd van een tienermeisje en dan zie je dat al haar gedrag, haar eigenschappen en identiteit wordt bestuurd door verschillende poppetjes. Een persoonlijkheid is niet één afgebakend ding, één blik, maar een samenraapsel van verschillende karakters, stemmetjes, invloeden. „Er is volgens Harari ook niet één ware ik, geen vrije wil denkt hij zelfs.” Dat is hem duidelijk geworden, juist in die momenten van stilte en afzondering waar nu bijna iedereen mee te maken heeft.

Harari is schrijver van de wereldwijde bestsellers Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw, maar aan zulke ‘lessen voor deze tijd’ uit de gesprekken die ze heeft gevoerd, wil Abbring zich niet branden. „Als ik zo’n vraag krijg voelt het alsof ik een examen moet afleggen. Verbanden leggen of reflecteren, daar kom ik zelf vaak niet meteen aan toe. Ik vind het te gróót om dat zo te doen.” Ze onthoudt meer de kleine dingen, de opvallende momenten, dan allerlei grootse gedachten.

Zwerven door New York

Bij haar gesprek met Colson Whitehead, de tweevoudig Pulitzer Prize-winnende Amerikaanse schrijver van boeken als The Nickel Boys en The Undergroud Railroad ging het over hoe hij tijdens de lockdown in zijn eentje door de straten van New York zwierf, en daar dan maar inspiratie probeerde op te doen voor nieuwe boeken. Hij vertelde over waarom hij schrijver was geworden, juist omdát hij dan de hele dag in zijn pyjama kan blijven zitten. „Lekker binnen blijven en mooie verhalen verzinnen.” Een van de fragmenten waarop Whitehead tijdens de opname het meest aansloeg, kwam uit de zombiefilm Dawn of the dead. Hij toonde een scène waarin mensen vastzitten in een winkelcentrum en er een horde zombies naar binnen wil. Abbring vertelt: „Eén iemand zegt in die scène: ‘Ze komen voor ons!’ Dan zegt een ander: ‘Nee, ze willen hierheen omdat ze blijkbaar het sterkste naar deze plek verlangen.’ Dus vroeg Abbring aan Whitehead: ‘Waar zou jij naar terug lopen als je brein alleen nog maar op zombie-niveau functioneert?’ Zijn antwoord: „Ik zou als zombie op de bank zitten te zappen.”

Als hij Game of Thrones kijkt zit Yuval Noah Harari nerderig alle details te verbeteren die volgens hem niet kloppen. Foto Wiro Felix

Ook de grote denkers en kunstenaars van het moment zijn nu net als iedereen aan het bankhangen, rondtutten en taarten bakken geslagen. Grayson Perry, een van de bekendste Britse kunstenaars van het moment is beroemd geworden door zijn pottenbakkunst en het feit dat hij als heteroman graag een jurk aantrekt, maar ook dankzij zijn populaire tv-programma Grayson’s Art Club. Hij is in het Verenigd Koninkrijk een opvallende stem in het maatschappelijke debat, over grote thema’s zoals polarisering, Brexit, ongelijkheid. Maar zittend naast zijn pottenbakoven in Londen, vertelde Perry vooral „heel lief hoe blij hij was met een gelukkig huwelijk, en zijn fijne burgermansbestaan.”

Geblinddoekt in de bossen

En die andere Wintergast dan? Performancekunstenares Abramovicć is nou niet iemand die snel in één adem genoemd wordt met huiselijkheid en knusheid. Zij maakt provocatieve, rauwe, soms bloederige voorstellingen die draaien om confrontatie, ongemak, veel naakt. Ze heeft buiten New York een groot huis. Daar dropt ze soms haar gasten geblinddoekt in de bossen als onderdeel van een kennismaking met de ‘Abramovic-methode’. Abbring kreeg eerst een tour door het depot dat naast het buitenhuis is gebouwd: „Grote loodsen, huge echt.” In die loodsen staat een enorm archief, al haar boeken en werken liggen daar opgeslagen. „Dan zag je ineens een doos met een zweep uit een performance. Een jas met haar bloed er nog op.” Intimiderend wel, vond Abbring.

„Maar vervolgens is ze zóoo lief. Ze noemde ons de hele tijd ‘kids’. „Hey kids!”, riep ze constant tegen mij en de crew. En ze ging potten thee voor ons zetten, in haar huis.” Abramovićc zet zich in haar werk heel sterk af tegen het normale, het burgerlijke. „Nou, misschien is dat dan tóch een rode draad door veel gesprekken heen,” zegt Abbring. ‘De kunstenaars die zich zo afzetten, hebben blijkbaar dáár juist vaak behoefte aan: dat kleine, normale, huiselijke.” Want ook Marina Abramovicć blijkt het héérlijk te vinden om gezellig met haar vriend gewoon een lekker potje te koken.