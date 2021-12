Voortreffelijk praatprogramma ‘Scheefgroei’ toont de ongave ongelijkheid in het land

Het was bijna premiertje pesten, hoe Jeroen Pauw in herinnering bracht dat Mark Rutte Nederland ooit een „gaaf land” heeft genoemd. Hij deed dat aan het begin van Scheefgroei (BNNVARA), een zesdelige reeks praatprogramma’s over de nogal ongave ongelijkheid in het land op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, woningmarkt en gezondheid. De voortreffelijke eerste aflevering – over onderwijs – begon met Amsterdamse jongeren die hun droom uitlegden: miljonair worden in de voedingssupplementen, een badkamerbedrijf leiden. Immers, legde Zakaria uit Amsterdam uit: „Iedereen wil een badkamer.”

Dadelijk meer over Scheefgroei. Eerst zag ik een andere jonge Amsterdammer met een heel concrete droom: Ayoub Louihrani (24) wil boer worden. Niet in Marokko, wat zijn ouders het veiligste lijkt, maar in de polderklei. „Het is handig als iets je kalmeert. Bij mij zijn dat koeien.” De energie van de jonge invalboer – hij beheert een site waarop een boer tijdelijke vervanging kan boeken – is onweerstaanbaar. In de eerste aflevering van Boer Ayoub (KRO-NCRV) zagen we hem om vijf uur opstaan, „dan gaat je bloed meteen pompen”, douchen en snel „iets opnemen voor de socials”.

Met zijn verbijsterde stadsvrienden richt Ayoub een geluidsinstallatie in om de koeien op een concert te trakteren als ze na de winter weer de wei in mogen. En hij laat zijn vrienden helpen met de inseminatie. Hij bespot hun schichtigheid: „Gelijk met de hand in de koe, dat is natuurlijk traumatiserend. Willen jullie erover praten?”

Die jongen komt er wel, maar ook in het verhaal van Ayoub komt de Nederlandse scheefgroei voorbij. Zo moest hij twaalf boeren bellen voor iemand hem stage wilde laten lopen. Als hij zich nu oriënteert op het overnemen van een boerderij, stuit hij op vraagprijzen van 3,7 miljoen euro; melk is miljoenenbusiness geworden.

Kleine kans om rijk te worden

Dat het niet vanzelf spreekt dat je vanuit een eenvoudig gezin in Amsterdam-Noord vooruit komt in de wereld werd later in Scheefgroei heel helder. Statistisch bij de hand genomen door journalist Sander Heijne slaagde Jeroen Pauw erin om de complexiteit van de onderwijscrisis in een klein uur inzichtelijk te maken. Heijne toonde kaartjes die pijnlijk duidelijk maakten hoe klein de kans is om rijk te worden als je afkomstig bent uit een arm gezin (vooral buiten de Randstad en vooral als je een meisje bent). Of hoe de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen snel daalt. Vergeleken met andere landen investeert Nederland behoorlijk in het middelbaar onderwijs, maar heel weinig in de basis. Zo wordt het onderwijs een reproductiemachine van maatschappelijke ongelijkheid.

Er waren twee ouders uitgenodigd die hun kinderen uiteindelijk op een particuliere school hadden gedaan. De presentator moest duwen en trekken op zijn Pauws („Ik heb het idee dat je niet wil zeggen hoeveel het kost”) om boven water te krijgen dat ze daar tussen de 20 en 30 duizend euro per jaar voor betalen. Gecombineerd met de hausse aan bijlessen wordt onderwijs steeds meer bepaald door de vrije markt.

Een school is ook een bedrijf, liet Pauw zich ontvallen. De presentator, groot geworden in de privatiseringsgrage jaren negentig, werd snel gecorrigeerd door onderwijswetenschapper Louise Elffers: „Het grote probleem is dat een school die zich als bedrijf ziet, risico’s gaat mijden en dan liever geen moeilijke leerlingen wil.”

Aan het eind van de uitzending kwamen Heijne, Pauw en hun gasten tot een synthese met drie beleidssuggesties: betere betaling, later selecteren en het opstellen van een integraal plan om het onderwijs te bevrijden uit de greep van de markt. Scheefgroei laat de kijker van NPO1 zien hoe publieke televisie ook alweer bedoeld was.