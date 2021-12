Voorkennis

Elke donderdagmiddag halen mijn vrouw en ik onze kleindochter (5) van school.

Ze zit in groep 2. Achter in de auto begint ze te vertellen over de kerst op school. Ze heeft die ochtend in het kerstspel Maria gespeeld. Een jongetje was Jozef. Ze zat op een ezel en had een baby in haar buik.

Mijn vrouw vult aan: „En dat kindje moest je zeker in de kribbe leggen?”

Vol verbazing kijkt onze kleindochter naar oma: „Hoe weet jij dat?”