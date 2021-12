Verzwijgen van band met China nekt Harvard-professor

Een voormalig hoogleraar scheikunde aan de Harvard University is dinsdag schuldig bevonden aan het verbergen van zijn banden met een Chinees rekruteringsprogramma. Charles Lieber (62) was tot zijn arrestatie, begin 2020, hoofd van het departement Scheikunde en chemische biologie van de Amerikaanse topuniversiteit. Hij heeft zelf verklaard onschuldig te zijn.

De veroordeling van Lieber, wiens straf nog door de rechter bepaald moet worden, is een van de prominentste zaken binnen het zogenaamde 'China-initiatief' van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dit in 2018 gelanceerde initiatief moet economische spionage uit China aan banden leggen, maar krijgt vanuit de academische wereld forse kritiek. Wetenschappers klagen dat hun onderzoeken en internationale concurrentiepositie worden geschaad, dat buitenlandse collega’s worden afgeschrikt met hen samen te werken, en dat de onderzoeken onevenredig gericht zijn op onderzoekers van Chinese afkomst, wat zou neerkomen op etnisch profileren.

Justitie voerde tijdens het proces aan dat Lieber – om zijn carrière en reputatie te beschermen – willens en wetens elke betrokkenheid verzweeg bij het ‘Duizend Talenten-plan’. Dit is een Chinees overheidsprogramma om mensen met kennis van buitenlandse technologie en intellectueel eigendom te rekruteren. Lieber verborg zijn betrokkenheid meermaals voor de Amerikaanse autoriteiten, waaronder de National Institutes of Health (NIH), die hem miljoenen dollars aan onderzoeksfinanciering verstrekten.

Lees ook: Zeg maar eens nee tegen een ‘gratis’ onderzoeker uit China

Lieber verzweeg ook zijn inkomsten uit het Chinese programma, zoals een maandelijkse toelage van 50.000 dollar van de Wuhan University of Technology tot 158.000 dollar aan kosten voor levensonderhoud en meer dan 1,5 miljoen dollar aan subsidies, volgens de tenlastelegging. In ruil daarvoor, zei justitie, stemde Lieber ermee in om voor de Chinese universiteit artikelen te publiceren, internationale conferenties te organiseren en octrooien aan te vragen.

Geen spionage bewezen

De advocaat van Lieber voerde vergeefs aan dat justitie niet kon bewijzen dat zijn cliënt „bewust of opzettelijk handelde”. Ook benadrukte de verdediging dat de topacademicus niet werd beschuldigd van het illegaal overdragen van technologie of bedrijfsinformatie aan China.

Na een proces van zes dagen had de jury in Boston dinsdag minder dan drie uur nodig om Lieber schuldig te verklaren aan alle ten laste gelegde feiten. Het gaat om twee aanklachten wegens het indienen van valse belastingaangiften, twee aanklachten van het afleggen van valse verklaringen en twee aanklachten van het niet indienen van rapporten voor een buitenlandse bankrekening in China. De afzonderlijke straffen hiervoor kunnen oplopen tot vijf jaar cel.