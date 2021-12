Vergeet Flappie: hamsters eten elkáár

Hamsters komen altijd op een nare manier aan hun eind. Dat is de enige mogelijke conclusie uit verhalen van bevriende huisdierbezitters door de jaren heen. Opgegeten door de kat van de buren. Opgegeten door de eigen kat. Er per ongeluk op gaan staan. Verdronken in de bak water onder de kerstboom. Stiekem mee naar school genomen en daar kwijtgeraakt. Klem komen te zitten tussen de koelkastdeur. Opgezogen met de stofzuiger (Een vriend: „Ik was acht en wilde mijn moeder helpen met schoonmaken!”).

In dat licht mag het geen wonder heten dat de Albert Heijn-kerstcommercial van dit jaar minder zoetsappig is dan het lijkt. De verhaallijn is simpel: hamster Harry voelt zich eenzaam, ontwaart met superscherp roofvogelzicht de hamster van de overburen op 50 meter afstand, ontsnapt uit zijn hok, legt een epische queeste af vol gevaren – kat, auto – en tekent een hart op het raam bij zijn beoogde geliefde, alvorens bruut door zijn baasje te worden weggegrist. Maar eind goed al goed: de overburen komen langs voor het kerstdiner en brengen hun hamster mee. Twee innig knuffelende hamsters. The End. ‘Het kleinste grootste liefdesverhaal van het jaar’, klopt Albert Heijn zichzelf op de borst. ‘De beste kerstcommercial van 2021’, oordeelde marktonderzoeksbureau Kantar na een enquête onder tienduizend Nederlanders. En het format leent zich uiteraard voor succesvolle vervolgverhalen: een hoogzwanger hamstervrouwtje, een nestje babyhamsters…

Of niet? Na verschijning van de commercial plaatste het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren een waarschuwing op sociale media: ‘Twee hamsters bij elkaar zetten kan tot vechten leiden’. Twitteraars deelden verhalen over hamsters die elkaar opaten, of hun kroost. Had het reclameteam van Albert Heijn een realistisch scenario gekozen, dan was de commercial ontaard in bloedige horror – Flappie is er niets bij.

Hamsters zijn solitair: ze leven bij voorkeur alleen. Uitsluitend om te paren komen ze bij elkaar. Aan dat gegeven ontleende ik enige troost toen ik vorig jaar tijdens de winterlockdown in mijn eentje zat. Als ik jaloezie voelde, of wrok jegens gelukkig gesettelden die verzuchtten dat ze zó verlangden naar een moment voor zichzelf, dan dacht ik: vanuit hamsterperspectief is mijn leven zo gek nog niet. Maar vervolgens zag ik voor me hoe ik klem zou komen te zitten tussen de koelkastdeur of opgegeten zou worden door de kat van de buren.

Hamsters zijn geen mensen, mensen zijn geen hamsters. Hamsteren doen we hooguit in de supermarkt, of op Schiphol – de enige plek in Nederland waar niet-essentiële winkels absurd genoeg aanvankelijk open mochten blijven. Wie écht een knus kerstgevoel wil nastreven, laat Harry lekker eenzaam in zijn hok en nodigt iemand uit die in z’n eentje thuiszit.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.