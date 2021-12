Universiteit in Grenoble onder vuur wegens ‘wokisme’

Een rel over vermeend wokisme aan een universiteit in Grenoble heeft in Frankrijk opnieuw de discussie aangewakkerd over cancel culture, islamofobie en politieke inmenging bij de financiering van universiteiten. Tot aan de radicaal-rechtse presidentskandidaten Marine Le Pen en Éric Zemmour houdt de rel de gemoederen bezig.

Het draait om een docent Duits aan het instituut Sciences Po (politieke wetenschappen) in Grenoble, Klaus Kinzler, die zegt het slachtoffer te zijn van de cancel culture van links vanwege zijn uitspraken over islamofobie. De regio Auvergne-Rhône-Alpes heeft deze week zijn financiële steun aan de grande école ingetrokken nadat die de leraar had geschorst. Kinzler geeft al 25 jaar les Duits aan wat officieel het Institut des Études Politiques heet in Grenoble.

Affiches

De bal ging aan het rollen toen Kinzler eind vorig jaar betrokken was bij een discussie over de vraag of islamofobie moest opgenomen worden in het rijtje van racisme en antisemitisme. Kinzler vond van niet, waarop activisten van de linkse studentenvakbond Unef prompt zijn ontslag eisten. ‘Geen fascisten in onze auditoria! Ontslag voor Kinzler! Islamofobie doodt!’, stond er te lezen op de affiches die eind vorig jaar op de campus werden aangeplakt.

De term ‘islamofobie’ is in Frankrijk nog meer beladen dan elders. Daar waar de linkerzijde roept dat islamofobie doodt, roept de rechterzijde dat islamofobie niet bestaat en dat het juist de beschuldiging van islamofobie is die doodt.

Wat meespeelt is dat de zaak-Kinzler begon vlak na de onthoofding van onderwijzer Samuel Paty, in oktober 2020, nadat die de spotprenten van Charlie Hebdo over de profeet Mohammed in de klas had besproken. In die context, zei minister van Burgerschap Marlène Schiappa in maart, was de campagne van de Unef tegen Kinzler een „verfoeilijke” daad. De Unef, aldus Schiappa, bracht de levens van Kinzler en een collega die zijn verdediging had opgenomen duidelijk in gevaar.

Tegen de zeventien studenten die de affiches hadden aangeplakt is een disciplinair onderzoek ingesteld. In november van dit jaar werden zestien van hen buiten beschuldiging gesteld; één student werd tijdelijk geschorst. Een gerechtelijk onderzoek loopt nog.

‘Waar zijn de miljoenen doden?’

De 61-jarige Kinzler, die overigens getrouwd is met een moslima, heeft zich eerder in de Duitse pers verdedigd tegen de aantijgingen.

„Ik ontken niet dat er gediscrimineerd wordt tegen mensen die het islamitisch geloof aanhangen,” zei Kinzler in maart in Die Welt. „Maar het antisemitisme heeft geresulteerd in miljoenen doden. Racisme en slavernij hebben in de geschiedenis ook tot miljoenen doden geleid. Maar waar zijn de miljoenen doden door islamofobie? Ik weiger dit in dezelfde categorie te plaatsen.”

De storm ging niet liggen, en Kinzler raakte gaandeweg steeds meer verbolgen over de campagne tegen zijn persoon. In interviews met de Franse media vergeleek hij Sciences Po in Grenoble met een politiek heropvoedingskamp. De studenten worden volgens Kinzler „geïndoctrineerd door een harde kern van 25 leraren”, die hij omschrijft als „ultra’s”. De directie van de school durft volgens Kinzler geen partij te kiezen.

Directrice Sabine Saurugger heeft zich woensdag in Le Monde verdedigd na de beslissing van de voorzitter van de regio, Laurent Wauquiez, om de financiële steun aan haar school op te zeggen. „Ik betreur zijn beslissing, die gebaseerd is op een verkeerde lezing van de feiten”, aldus Saurugger. „Sciences Po Grenoble is echt niet de instelling die geplaagd wordt door het wokisme of de cancel culture zoals men het graag voorstelt.”

Volgens Saurugger heeft de directie Kinzler altijd gesteund, maar waren zijn recente uitspraken in de media over de school een stap te ver. „Wanneer de reputatie van de instelling wordt aangevallen, is het mijn taak om op te treden.”

Hard-rechtse koers

Laurent Wauquiez is geen onbekende. Hij was van 2017 tot 2019 voorzitter van de conservatieve partij Les Républicains en stond daar bekend om zijn hard-rechtse koers. De tegenwoordige presidentskandidaat van de Republikeinen, Valérie Pécresse, stapte ooit uit de partij uit protest tegen de dominantie van het Wauquiez-kamp.

Wauquiez’ beslissing werd deze week bejubeld door de radicaal-rechtse presidentskandidaten Marine Le Pen en Éric Zemmour. De steun van de regio Auvergne-Rhône-Alpes aan Sciences Po Grenoble is overigens gering: het gaat om zo’n honderdduizend euro per jaar.