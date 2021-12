Senaat in zelfevaluatie kritisch op eigen rol in Toeslagenaffaire

De Eerste Kamer had te weinig oog voor de punten in wetsvoorstellen die achteraf hebben geleid tot de Toeslagenaffaire. Dat staat in een woensdag gepubliceerde zelfevaluatie van de Eerste Kamer die geleid werd door senator Jeroen Recourt (PvdA). Zorgen over het vermogen van ouders om zaken zelfstandig te kunnen regelen, werden volgens het rapport niet opgepakt en problemen bij de Belastingdienst werden niet diepgaander onderzocht.

Signalen over de mogelijke gevolgen van wetsvoorstellen besprak de Senaat wel, maar dit resulteerde niet in het afkeuren van bepaalde weten. Deze kregen „vaak” het voordeel van de twijfel en werden „door een politieke meerderheid” aanvaard. Door de wetswijzigingen kwam er onder meer een harde fraudeaanpak, waardoor bij duizenden ouders de kinderopvangtoeslag onterecht werd stopgezet. Dit had soms als gevolg dat zij in de schulden belandden, hun huis en werk verloren of dat hun kinderen uit huis werden geplaatst.

De Eerste Kamer controleert of wetsvoorstellen rechtmatig, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Volgens de zelfevaluatie schort het vooral aan de toets op de uitvoerbaarheid. Er is in het geval van de Toeslagenaffaire „onvoldoende doorgevraagd op de punten die er, achteraf gezien, het meest toe deden”. Senatoren lijken met antwoorden van bewindslieden „al snel genoegen te nemen”. De commissie-Recourt adviseert de Senaat om in de toekomst de uitvoerbaarheid grondiger te toetsen.

Daarnaast komt de Eerste Kamer te weinig terug op toezeggingen die door bewindslieden zijn gedaan, zoals het uitvoeren van evaluaties van aangenomen wetten. Deze toezeggingen worden soms uit het oog verloren, schrijven de onderzoekers. Dit heeft onder meer met verkiezingen te maken, waardoor de samenstelling van de Eerste Kamer verandert. In het vervolg moet de Eerste Kamer dan ook kritischer kijken of toezeggingen echt zijn nagekomen.