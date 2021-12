Schrijflessen van de oude Russen: kies nooit voor de makkelijkste oplossing

Een schooljuffrouw die even uit haar saaie leven wordt opgetild door een herinnering. Een zangwedstrijd tussen twee mannen in een plattelandskroeg. Een vrouw die anderen verstikt door haar opdringerige liefde voor hen. Een baas en zijn knecht die verdwaald raken in een sneeuwstorm. Een schuinsmarcheerder die op een ochtend wakker wordt en dan geen neus meer blijkt te hebben. Een lapzwans die een pleidooi houdt tegen geluk. Een jongen die wel lief maar niet helemaal goed bij zijn hoofd is en door iedereen wordt gekoeioneerd, en dan plotseling sterft.

Dat is in het superkort de inhoud van de zeven verhalen van achtereenvolgens Tsjechov, Toergenjev, weer Tsjechov, Tolstoj, Gogol (‘De neus’!), weer Tsjechov en weer Tolstoj – verhalen die door de Amerikaanse schrijver George Saunders (1958) worden aangegrepen om in Een duik in een vijver in de regen zijn gedachten te formuleren over hoe dat in zijn werk gaat, het schrijven van fictie.

Saunders’ roman Lincoln in the Bardo werd in 2017 onderscheiden met de Booker Prize. Het was zijn eerste roman; de reputatie van Saunders was tot dan toe voornamelijk gestoeld op zijn korte verhalen. De gebeurtenissen in de roman spelen zich af op een begraafplaats; op te merken dat de dood een thema is, is een understatement. President Abraham Lincoln, die meemaakt dat zijn elfjarige zoontje sterft, heeft de volgende overweging: ‘De val. De afschuwelijke val. Bij de geboorte slaat hij dicht. Er komt onherroepelijk een laatste dag. Waarop men zijn lichaam moet verlaten. Dat is al erg genoeg. Maar dan brengen wij een kind ter wereld. De voorwaarden van de val worden complexer. Ook het kind zal moeten vertrekken. Elk plezier zou door die wetenschap moeten worden vergald.’ (vert. Harm Damsma en Niek Miedema)

Levensplezier

Alles wat Saunders schrijft zou je kunnen opvatten als een manoeuvre in zijn gevecht om zijn levensplezier niet te laten vergallen door de zekerheid dat je komt te sterven. Aan het eind van dit nieuwe boek vraagt hij zich expliciet af of al dat schrijven (en lezen) dat hij doet wel de moeite waard is. Hij deelt mee dat hij tijdens het schrijven eenenzestig werd. Hij besefte scherp dat zijn tijd kostbaar was geworden. ‘Wil je nog steeds je leven wijden aan het schrijven van fictie?’ vroeg hij zich op een gegeven moment af. Hij geeft zelf het antwoord: ‘En het blijkt dat ik dat wil.’ Nieuwe alinea: ‘Dat ik dat echt wil.’ Hij licht dat op dat moment verder niet toe – het boek is gewoon afgelopen – en blijkbaar moeten we begrijpen dat de voorafgaande bijna vijfhonderd bladzijden de argumentatie vormen bij het bevestigende antwoord op die vraag.

Het is een overtuigende argumentatie. Saunders kiest niet voor de gemakkelijke en ook wel een tikkeltje domme – als ik zo vrij mag zijn – redenering die erop neerkomt dat literaire fictie (of kunst in het algemeen) iets bijzonders met je (de lezer, de kijker, of de schrijver of de kunstenaar) doet in de zin dat je er empathischer van wordt, een beter mens, en dat het, nu ja, gewoon góéd voor je is. Als je die weg bewandelt, beperk je juist de vrijheid van literaire fictie, want voor je het weet sta je, zoals Saunders uitlegt, romans (of kunstwerken) te verbieden die pervers, dwars, frivool, verwerpelijk, nutteloos, te moeilijk of te elitair zijn, en dus op het eerste gezicht helemaal niet goed voor je lijken te zijn.

Saunders bespreekt heel nauwkeurig de hierboven aangestipte korte verhalen en vraagt zich af waarom hij ze zo goed vindt en wat ze precies met hém doen en wat er in die verhalen sowieso gebeurt. Het sleutelwoord daarbij is voor Saunders ‘energie’: ‘Je zou een verhaal kunnen beschouwen als een systeem voor de overdracht van energie.’

In het eerste verhaal dat hij bespreekt, van Tsjechov, dat ‘Op de kar’ heet en over de schooljuf Marja gaat, willen wij, de lezers van het verhaal, dat Marja niet zo eenzaam is, en, nu komt het, de energie van het verhaal is opgeslagen in die gevoelens van ons jegens haar. Je zou willen dat ze een partner vindt, een man, dat ze een huwelijk zou weten te regelen voor zichzelf – prompt dient zich een kandidaat aan. Maar dat blijkt niet de oplossing te zijn – en het is ook niet de richting die Saunders ons met zijn levens- en schrijflessen uit wil sturen. De energie moet ergens tot ontlading komen en wel in het bewustzijn van Marja, in een herinnering die ze op een gegeven moment heeft.

Bijzonder moment

Saunders staat al met al graag stil bij de bijzondere momenten in een verhaal waarop de schrijver ervan in het hoofd van een van de personages verblijft. Dat kan een herinnering betreffen, maar het kunnen ook de laatste ogenblikken van een personage zijn, de gedachten die hij of zij heeft tijdens het sterven.

Dat brengt ons terug bij Lincoln in the Bardo, Saunders’ roman. Daar leren we de personages óók werkelijk kennen in een fase tussen leven en dood in, ‘in de bardo’.

Saunders weet in Een duik in een vijver in de regen te inspireren. Wat hij opmerkt over het sleutelen aan ‘een stukje proza’, over het goed kijken naar wat je nu eigenlijk hebt geschreven, over de ontwikkeling van personages (tip: laat personages nooit helemaal een ander iemand worden, maar laat ze zich ontwikkelen binnen zichzelf en hun eigen mogelijkheden), over het gewoon beginnen met het schrijven van de eerste zin en dan maar gewoon doorschrijven, meteen zo goed mogelijk – dat is allemaal zinnig. Ook, maar dit terzijde, biedt zijn boek bijna ongemerkt een knappe stoomcursus Russische schrijvers uit de negentiende eeuw, inclusief grappige anekdotes over bijvoorbeeld de naakt zwemmende Tolstoj.

Maar het draait vooral om die schrijflessen. Zoals hij zelf al opmerkt: een leven lang schrijven heeft Saunders geleerd te weten hoe híj het doet of hoe híj het gedaan heeft. Het kan dus zo zijn dat hij juist inzoomt op die passages van Russische schrijvers die hij herkent, die in zekere zin al van hém zijn. Toch weet hij de belangrijkste les voor ons daaruit te lichten, namelijk: kies nooit voor de eerste en gemakkelijkste oplossing.

In het verhaal ‘Op de kar’ zou dat zijn: Marja vindt een man en is gelukkig. Nee, kijk verder. Kijk in haar geest. Geef haar de kans te leven in haar hoofd; uiteindelijk zal dat leven misschien wel het enige blijken te zijn wat ze heeft. Totdat ook daar het licht uitgaat.

Gelukkig voor Marja is ze ‘slechts’ een personage en kan ze altijd opnieuw worden gelezen. Die troost hebben wij, de lezers die zich buiten het verhaal bevinden, niet. Wij kunnen niet worden gelezen. Maar we kunnen wel de illusie hebben dat we een personage zijn in een literair verhaal. Dat kan troost bieden, weet ik uit ervaring. Zoals het ook troostend is om te lezen over de personages die door andere schrijvers zijn verzonnen. Zeker als je daar zo geestdriftig over schrijft als Saunders doet.