Hoeveel kans maakt de aangifte van Randstad tegen ‘mondkapjesmiljonair’ Sywert van Lienden?

Uitzendconcern Randstad doet aangifte wegens oplichting tegen ‘mondkapjesmiljonair’ Sywert van Lienden en diens twee zakenpartners. Advocaat Peter Plasman zegt dat hij de aangifte deze woensdag zal overhandigen aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Randstad leverde vorig jaar gratis vijftien medewerkers aan de Hulptroepen Alliantie, de organisatie waarmee Van Lienden en diens partners Bernd Damme en Camille van Gestel mondkapjes importeerden uit China. Publiekelijk zeiden zij dit belangeloos te doen, maar uit onderzoek van de Volkskrant en Follow The Money bleek dit voorjaar dat zij 28 miljoen euro verdienden aan een deal met het ministerie van VWS, via een commerciële bv.

„Iedereen deed het in de overtuiging dat het allemaal zonder winstoogmerk was”, zegt Patrick van der Herberg, hoofd juridische zaken van Randstad, woensdag tegen Follow The Money. „Wij vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen.”

Volgens Plasman ondertekende Randstad weliswaar een samenwerkingsovereenkomst met de bv van Van Lienden en niet met diens stichting, maar viel uit de tekst van dat document „niet op te maken” dat de ondernemers in werkelijkheid een winstoogmerk hadden. „En er is door de heren voortdurend gezegd: wij doen dit om niet.”

Claim is van de baan

Aanvankelijk had Randstad een claim neergelegd bij Van Lienden en de zijnen voor de gewerkte uren van de hun medewerkers. Die is nu van de baan. Met de aangifte wegens oplichting wil Randstad „eraan bijdragen dat al het verdiende geld van de initiatiefnemers teruggaat naar de Staat”, aldus advocaat Plasman. De drie weigeren tot nu toe het geld terug te betalen: Van Lienden heeft gezegd dat hij een deel van zijn individuele winst (9 miljoen euro) aan „goede doelen” wil schenken.

Mocht het tot een veroordeling van de ondernemers komen, dan kan volgens Plasman een zogeheten ontnemingsprocedure worden gestart. Op basis van één veroordeling is het volgens hem mogelijk de volledige 28 miljoen euro winst terug te vorderen, mits het OM kan aantonen dat de deal tussen het ministerie van VWS en Hulptroepen Alliantie alleen mogelijk was door de inzet van de vrijwilligers.

In oktober kondigde Plasman aan dat hij aangifte ging doen namens vijf individuele vrijwilligers die diensten hadden verleend aan Van Lienden en zijn partners. Het initiatief werd financieel gesteund door cabaretier en NRC-columnist Youp van ’t Hek. Die aangiften hebben nooit plaatsgevonden, zegt Plasman nu. „Die vrijwilligers zijn om voor mij onduidelijke redenen afgehaakt. Misschien is de vrees voor repercussies te groot.” Een groep vrijwilligers schreef deze zomer in een ingezonden brief in de Volkskrant dat zij zijn „voorgelogen” door de drie ondernemers.

Hulptroepen Alliantie werkte behalve met Randstad ook samen met bedrijven als KLM en Coolblue. Die hebben nog geen aangifte gedaan. Advocaat Plasman is „niet in gesprek” met deze bedrijven, zegt hij. „Partijen actief benaderen is niet mijn rol als advocaat.”

Geen uitgemaakte zaak

Een strafproces tegen Van Lienden en zijn partners is met de aangifte van Randstad zeker geen uitgemaakte zaak. Eerst moet het OM beslissen er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Als dat er komt, volgt een besluit over vervolging. Als die rechtszaak leidt tot een veroordeling, kunnen de verdiende miljoenen van de Hulptroepen Alliantie mogelijk worden teruggevorderd door de Staat.

Juristen toonden zich in NRC eerder sceptisch over de slagingskans van zo’n ontnemingsprocedure. „Er moet wel een causaal verband tussen de oplichting van de vrijwilligers en de genoten winst worden aangetoond”, zei strafrechtadvocaat Max den Blanken. „En dat is niet evident.”

Sywert van Lienden wilde woensdagmiddag geen commentaar geven op de aangifte van Randstad.