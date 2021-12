Pragmaticus Joachim Nagel gaat de Duitse Bundesbank leiden in roerige inflatietijd

Op een paar kilometer van de imposante, moderne glazen toren van de Europese Centrale Bank in Frankfurt ligt nóg een grote centrale bank. Dat is de Duitse Bundesbank, die huist in een, bijna net zo markant, brutalistisch gebouw uit begin jaren zeventig. De Bundesbank is een trotse instelling, alom geroemd om zijn bijdrage aan het economische stabiliteit van de naoorlogse Bondsrepubliek. Er werken ruim tienduizend mensen – bijna driemaal zoveel als bij de ECB.

Hun baas wordt, per 1 januari, een echte Bundesbank-man: Joachim Nagel (55). Hij werkte zeventien jaar voor de centrale bank, voordat hij in 2017 overstapte naar de Duitse ontwikkelingsbank KfW en daarna naar de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de ‘bank voor centrale banken’ in Bazel.

Eerder deze week schoof de nieuwe Duitse regering Nagel naar voren als opvolger van Jens Weidmann, die in oktober onverwacht zijn vervroegde vertrek aankondigde. In veel Duitse media werd dit uitgelegd als daad van protest. Weidmann botste de afgelopen jaren veelvuldig met collega-bestuursleden bij de ECB. Het ruimhartige geldbeleid van de ECB, gekenmerkt door zeer lage, zelfs negatieve rentes en door de massale opkoop van staatsschulden, kon hem nooit bekoren.

‘Nein’

De Bundesbank is de centrale bank van de grootste economie van Europa, maar onder Weidmann werd de Duitse stem in het monetaire debat amper gehoord. Een meerderheid van de 25 ECB-bestuurders volgde op belangrijke momenten de lijn van de opeenvolgende ECB-chefs Mario Draghi en Christine Lagarde. Weidmanns ‘nein’ klonk voor de laatste maal afgelopen week. Toen maakte hij, met collega’s uit Oostenrijk en België, bezwaar tegen de in zijn ogen te langzame afbouw van het ruime monetaire beleid, nu de inflatie overal in de eurozone sterk oploopt. Tevergeefs – de meerderheid volgde Lagarde.

Aan de stemverhoudingen binnen de ECB kan Nagel niets doen. Juridisch vastgelegd is dat de Bundesbank één stem heeft in het ECB-bestuur, net als pakweg De Nederlandsche Bank, of de centrale bank van Malta. Nagel zal dus met diplomatie en overredingskracht meer steun moeten zoeken voor de Duitse visie op monetair beleid. Afgaande op eerdere uitspraken van de gepromoveerde econoom verschilt hij in zijn opvattingen niet veel van Weidmann. Hij geldt als centraal bankier als ouderwetse Duitse ‘ordoliberaal’: iemand die vindt dat overheden hun eigen broek moeten ophouden en dat centrale banken in principe geen staatsschuld moeten opkopen. In 2016, toen de ECB een jaar bezig was met haar eerste opkoopprogramma, waarschuwde hij bijvoorbeeld dat de „onafhankelijkheid” van de ECB van overheden op het spel stond. Tegelijkertijd geldt Nagel als „pragmatisch”, schrijft economisch weekblad Wirtschaftswoche. De Frankfurter Allgemeine schrijft dat hij een „gematigd” iemand is die niet houdt van „rabiaat optreden”.

Opdracht van Bild

Van de conservatieve tabloid Bild, de grootste krant van Duitsland, krijgt Nagel alvast een boodschap mee in de bekende koeienletters: Herr Nagel, stoppen Sie die Hammer-Inflation! (stop de knallende inflatie!). De invloedrijke krant valt al enkele weken de ECB en Lagarde (‘Madame Inflation’) aan vanwege het lage rentebeleid. Veel Duitse gepensioneerden leven van hun spaargeld, waarop ze geen of amper rente meer krijgen. „Sluipende onteigening”, meent de krant.

De eerste opgave van Nagel lijkt te worden: het in goede banen leiden van de spanningen tussen (delen van) de Duitse publieke opinie en de ECB over de oplopende inflatie (5,2 procent in Duitsland in november). Inflatie is in het land, mede door de hyperinflatie in de jaren twintig van de vorige eeuw, een zeer gevoelig thema. Nagel moet straks „op de gevoeligheden van de burgers letten”, en hun „belangen in het ECB-bestuur nadrukkelijk vertegenwoordigen”, meent Wirtschaftswoche. Ook als hij daarmee, net als Weidmann, zuid-Europese collega’s „op de tenen trapt”.