OM eist vier keer levenslang in MH17-proces

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtszaak over het neerhalen van vlucht MH17 levenslange gevangenisstraf geëist tegen verdachten Igor Girkin (51), Sergej Doebinski (59), Oleg Poelatov (55) en Leonid Chartsjenko (49).Volgens het OM is bewezen dat de drie Russen en een Oekraïner verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van de Boeing-777 van Malaysia Airlines op 14 juli 2014 met een Russische Boek-raket, waarbij alle 298 inzittenden om het leven kwamen.

De vier verdachten zijn volgens het OM schuldig aan het ‘medeplegen’ van het ‘doen neerstorten van een vliegtuig, de dood tot gevolg hebbend’ (artikel 168 van het wetboek van strafrecht) en aan moord. Voor beide delicten is de maximale straf levenslang.

‘Hechte dadergroep’

Volgens het OM vormden Girkin, Doebinski, Poelatov en Chartsjenko een „hechte dadergroep” die zich onder meer bezig hield met het neerschieten van vliegtuigen. De vier hadden een leidende positie onder de pro-Russische rebellen ten tijde van de crash en er was sprake van een duidelijke taakverdeling, waarbij Girkin en Doebinski de leiding hadden en Poelatov en Chartsjenko de uitvoerende commandanten in het veld waren.

Volgens het OM hebben de vier nauw samengewerkt bij de aanvoer van het wapen, het in stelling brengen ervan en, nadat duidelijk was geworden dat er een verkeersvliegtuig was neergeschoten, het terugbrengen van de Boek naar Rusland. Dat zij de raket niet zelf hebben gelanceerd is daarbij niet van belang, zo zei officier van justitie Thijs Berger dinsdag: „Dat zij daarbij niet zelf op de knop hebben gedrukt, is juridisch gezien niet relevant. Als je een ander iets laat doen, doe je dat – in strafrechtelijke zin - feitelijk zelf.”

Opzet of vergissing ‘maakt niet uit’

Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM zich vooral georiënteerd op artikel 168: ‘het doen neerstorten van een luchtvaartuig met de dood tot gevolg’ waarvoor nog nimmer iemand in Nederland is veroordeeld. Bij de toepassing hiervan maakt het niet uit of er een militair vliegtuig of een burgertoestel is verongelukt of dat er sprake is van opzet of dat het gaat om een vergissing.

Evenmin kunnen de vier verdachten aanspraak maken op de zogenoemde combattantenimmuniteit, die geldt voor reguliere militairen. Girkin, Poelatov, Doebinski en Chartsjenko namen niet deel aan een oorlog in opdracht van een staat (Rusland ontkent betrokken te zijn bij de oorlog in Oost-Oekraïne) maar maakten deel uit van een irreguliere gewapende groep. De separatisten in Oost-Oekraïne schonden bovendien op grote schaal het oorlogsrecht.

Lockerbie-zaak

Bij het formuleren van de strafeis heeft het OM gekeken naar vergelijkbare strafzaken in Nederland (zoals brandstichting), maar ook in het buitenland. Zo verwees het OM naar de Lockerbie-zaak, waarbij verdachten levenslang kregen voor het opblazen van Pan Am-vlucht 103 boven Schotland in 1988 en naar een recente veroordeling voor de Oekraiense rechtbank voor het neerhalen van een Oekraïens militair toestel in 2014, waarvoor eveneens levenslang werd opgelegd.

Verder heeft het Openbaar Ministerie gekeken naar strafverzwarende factoren, zoals het gebrek aan erkenning van de daders, de „planmatigheid” en de „bijzondere gewelddadigheid en gruwelijkheid” van de misdrijven, het grote aantal slachtoffers en de enorme gevolgen die de vliegramp heeft gehad voor de nabestaanden.

Minachting

Het OM neemt bovendien de voortdurende ontkenningen van de vier bijzonder kwalijk. Zo hebben Girkin, Doebinski en Chartsjenko zelfs blijk gegeven van „minachting voor de nabestaanden en minachtig voor het strafproces”, zo zei officier van justitie Manon Ridderbeks. Vanwege hun proceshouding en hun persoonlijke omstandigheden bestaat volgens het OM de kans dat de vier zich opnieuw zullen mengen in „schimmige conflicten.”

Het MH17-proces begon in het voorjaar van 2020. Geen van de vier verdachten is tijdens het proces verschenen. Alleen Oleg Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten. Van zowel Girkin, Doebinski als Poelatov is bekend dat zij in Rusland verblijven, maar de Russische regering heeft laten weten dat het geen staatsburgers uitlevert aan het buitenland. De advocaten van Poelatov zullen komend voorjaar hun verdediging voeren.