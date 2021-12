Normale werking van economie moet weer een kans krijgen

Hollen of stilstaan. Als een uitdrukking de afgelopen twee coronajaren economisch gezien typeert is het deze wel. Van een economie die op volle kracht draaide, naar een lockdown, naar weer open en op volle kracht, naar weer een lockdown. Ad infinitum.

Ook nu weer is een substantieel deel van de economie op last van de overheid stilgelegd. De razendsnelle opmars van de Omikronvariant, gecombineerd met een te traag programma van boostervaccins, maakte die ingreep afgelopen weekend noodzakelijk. En dat terwijl een week daarvoor nog gehoopt werd dat met een milde lockdown en een extra weekje kerstvakantie de snelle Omikronopmars beteugeld kon worden.

Ondernemers zien zich door de plotselinge nieuwe lockdown opnieuw voor grote problemen geplaatst. Boekhandels die net hun voorraden hadden aangevuld voor de normaal zo lucratieve weken voor Kerst, moesten hun deuren sluiten. Restaurants zitten met bederfelijke waar die voor de feestdagen was ingekocht en nu niets meer waard is. Alle niet-essentiële sectoren zijn weer op slot.

Zo bezien is het goed dat het kabinet dinsdag een heropening van het pakket aan steunmaatregelen aankondigde. Een nieuwe ronde loonsteun, een verruiming van de tegemoetkoming in de vaste lasten en het vooruitschuiven van het moment dat leningen terugbetaald moeten worden. Ook de culturele sector, de kinderopvang en dierentuinen worden wederom gecompenseerd voor de gedwongen sluiting.

Hoe terecht dat ook is – de overheid beslist immers de economie stil te leggen, en moet dus ook de schade daarvan (deels) compenseren – houdbaar is dit op langere termijn niet. Massale steun holt de normale werking van de economie uit. De cijfers leveren het bewijs: het aantal faillissementen is de afgelopen twee jaar structureel lager dan vóór de pandemie. Dat betekent dat bedrijven die onder normale omstandigheden failliet zouden zijn gegaan, overeind worden gehouden. De werkloosheid bevindt zich op een recordlaagte, mede omdat ondernemers dankzij de steun langer vasthouden aan personeel dat ze in normale tijden hadden laten gaan. Daarmee komen bedrijven die personeel nu hard nodig hebben in de problemen: zij krijgen de vacatures niet meer vervuld. Ook de rijksbegroting begint een prijs te betalen voor de vele tientallen miljarden aan steun.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank pleitte begin deze week voor een andere aanpak van de steun. Generieke steunpakketten zijn passé, het is tijd voor maatwerk: de overheid moet onderscheid maken tussen bedrijven die specifiek geraakt worden door de lockdown, en andere bedrijven die er geen last van hebben.

Het kabinet trekt zich dat nu aan. Dinsdag kondigde het aan te werken aan een langetermijnvisie op de steun, die begin volgend jaar af moet zijn. De term ondernemersrisico werd genoemd. Dat is zowel pijnlijk als terecht: ook reguliere omzetschommelingen worden nu gecompenseerd door de te ruime steun.

Corona zal waarschijnlijk nog lang van invloed blijven op de maatschappij. Om te voorkomen dat Nederland verwordt tot een soort strandtenteconomie - waarbij bedrijven maar een paar maanden per jaar open zijn en de rest van het jaar gedwongen dicht moeten - moet er nagedacht worden over een slimmere vorm van steun. Een vorm die een deel van het risico teruglegt bij de ondernemers, zonder de echte slachtoffers van het beleid uit het oog te verliezen. Want deze vorm van steun kan de economie uiteindelijk meer schade berokkenen dan de pandemie zelf.