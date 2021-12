Nederland beëindigt EU-politiek van rode lijnen

Het viel ook de Financial Times op: onder Rutte IV wil Nederland een voortrekkersrol spelen in de Europese Unie, een „locomotief” zijn. Het betekent een breuk met het recente verleden, waarin de premier in Europa de reputatie van ‘Mr No’ verwierf. In de subtiele taal van een coalitieakkoord zijn het slechts kleine verschuivingen, maar ze hebben het effect van spoorwissels die worden verlegd. Seinen die lang op rood stonden, springen op groen, of oranje.

Zo staat de nieuwe coalitie „open voor verdragswijzigingen”: het trauma van het nee-referendum tegen de EU-grondwet (2005) is in Den Haag kennelijk verwerkt. Evenzo kijkt ze „constructief” naar een modernisering van het Stabiliteitspact: niet langer gaan de hakken in het zand tegen elke wijziging van de begrotingsregels. Ook „onderzoekt” het nieuwe kabinet de opties voor een Europese veiligheidsraad, waar Rutte III nog in 2020 zei dat zo’n forum voor crisismanagement „a priori geen toegevoegde waarde” had. Het kan snel gaan.

Wat is er veranderd? Zeker: D66, de Europese stem van het coalitieviertal, is groter dan in 2017 en heeft de sterkere onderhandelingspositie benut. Dit zie je bijvoorbeeld aan het voornemen het Europees Parlement te versterken – een instelling waar VVD, CDA noch CU ooit warm voor liepen. Toch toont de breedte van de verschuivingen dat het om meer gaat dan een partijpolitieke uitruil in de trant: jij mag scoren op Europa, dan mag ik een kerncentrale bouwen. Nederland maakt een algehele geopolitieke heroriëntatie door.

De vorige coalitie ontstond kort na het Brexit-referendum (2016). Onder Rutte III wierp Nederland zich op als aanvoerder van een groep kleinere, Atlantische, zuinige en op vrijhandel gerichte EU-lidstaten – als opvolger van het vertrekkende Verenigd Koninkrijk. Opvallend was de ‘Hanzeliga’ die minister van Financiën Wopke Hoekstra organiseerde met Scandinaviërs, Balten en Ieren, als rem op initiatieven vanuit Frankrijk en (deels) Duitsland. Wel zorgde premier Rutte, beweeglijker dan zijn minister, ervoor zich niet geheel met deze club van de kleintjes te identificeren. Zo kon hij tegelijk de contacten met Merkel en Macron in Berlijn en Parijs goed houden. Pas in de grote slag om de EU-financiën in 2020 werd Rutte het gezicht van het nee.

Het nieuwe coalitieakkoord verlaat deze Europapolitiek van de rode lijnen, die in de praktijk vaak een nederlagenstrategie is gebleken. Daaruit spreekt erkenning van nieuwe verhoudingen. Nederland heeft niet de blokkademacht van het VK, waarvan de permanente obstructie eindigde met exit. Belangrijker nog is dat de wereldhistorische krachten die op het Europese continent inwerken tot aanpassing en actie nopen.

Dit besef – ook bij VVD, CDA en CU – klinkt in de buitenlandpolitieke kernzinnen van het coalitieakkoord: „Door de opstelling van landen als China en Rusland en de sterkere focus van de VS op Azië moeten we onze vrijheid, veiligheid en welvaart actiever beschermen. [...] De EU moet een speler zijn in plaats van een speelveld.” Wie bij dat speelveld denkt aan de interne markt, waar niet alleen wij Europese consumenten maar ook de rest van de wereld onbelemmerd kan winkelen, investeren, data ophalen, bedrijven opkopen – die begrijpt dat hier iets nieuws in gang wordt gezet.

Voor Rutte is het comfortabel deze Europese wending te maken na totstandkoming van de Duitse coalitie. Met haar steun voor het coronaherstelfonds verliet bondskanselier Merkel al in 2020 de noordelijke coalitie van zuinige landen, Nederland beduusd achterlatend. De regering-Scholz zal deze Duitse beweging naar financiële solidariteit niet terugdraaien. Ook op klimaatgebied sluit Rutte IV aan bij de nieuwe, groene ambities in Berlijn.

De verbaasde FT schreef bovendien dat de Nederlanders „meer op de Fransen gaan lijken”. Dat klopt, in de zin dat men in Parijs wat betreft Europa – ook toen het allereerst open markt en waardengemeenschap was – steeds de taal van belang, macht en grens bleef spreken. Ook Den Haag erkent nu het belang van zulk denken. Lang waren Parijse wensen als ‘strategische autonomie’ of ‘industriepolitiek’ taboe. Nu zegt Den Haag: oké, maar dan wel „open strategische autonomie” of (een vondst in het coalitiekakkoord) „slimme industriepolitiek”. Daarmee is het Europese gesprek geopend.

Dit moment van heroriëntatie – het loslaten van blokkades waarachter het stoer verschansen was – is lastig: het vraagt om een kompas en om persoonlijke oordeelskracht. Veel zal dus afhangen van de nieuwe bewindspersonen, de minister van Buitenlandse Zaken voorop. Nieuwe paden liggen open, maar hoe snel gaan we erop bewegen, in welke richting, met welke partners?

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en historicus.