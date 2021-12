Ministerie moet schadevergoeding betalen voor van de weg halen Stint

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) moet een schadevergoeding betalen aan de fabrikant en gebruikers van een licht type van de Stint vanwege het besluit het voertuig van de weg te halen. Over een schadevergoeding voor het opschorten van de zwaardere Stint, een type met een sterkere aandrijfmotor, moeten het ministerie en de gedupeerden zelf afspraken maken. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in een hoger beroep dat I&W had ingesteld.

Het ministerie zette het gebruik van de elektrische bolderkar, die kinderdagverblijven gebruiken om kinderen mee te vervoeren, stop na een ernstig ongeluk in Oss in 2018. Daarbij reed een Stint een spoorovergang op terwijl er een trein aankwam. Vier kinderen kwamen om het leven, nog een kind en een begeleidster raakten zwaargewond. Toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) haalde de voertuigen tijdelijk van de weg. Toen onderzoeksbureau TNO in 2019 concludeerde dat de Stint niet veilig was, werd dat besluit definitief.

Geen toestemming

De schadevergoeding is volgens de Raad van State op zijn plaats omdat de minister in 2011 geen toestemming had mogen geven om de lichte variant van de Stint op de weg te laten rijden. De technische keuring is „volstrekt onder de maat geweest”, terwijl gebruikers van de Stint en de fabrikant dachten dat de bolderkar veilig was. Bij het besluit het gebruik van de Stint op te schorten, had de minister moeten erkennen dat ze het voertuig onterecht had goedgekeurd en dat de financiële verliezen niet helemaal voor de rekening van de fabrikant en gebruiker mochten zijn.

De Raad van State kan geen uitspraak doen over een schadevergoeding voor de fabrikant en gebruikers van de zwaardere Stint. Die bolderkarren zijn nooit officieel tot het verkeer toegelaten, en zijn daarom juridisch gezien niet gedupeerd door het besluit van het ministerie om de Stint van de weg te verwijderen. Toch vindt de raad dat die verwarring gebruikers niet te verwijten is, „omdat voor hen niet duidelijk was” dat alleen de lichtere variant van de Stint de weg op mocht. De raad moedigt het ministerie daarom aan „tot een zo goed mogelijke schaderegeling” te komen.