Minister Slob: ‘Sluiten van de scholen is een nederlaag’

Het is hem niet gelukt de scholen open te houden. Vorige week dinsdag hoorde demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie), verantwoordelijk voor het onderwijs aan twee en een half miljoen kinderen, demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) aankondigen dat de basisscholen weer zouden moeten sluiten – voor de derde keer in twee jaar tijd. Vier dagen later volgde de persconferentie waarin bekend werd dat ook de middelbare scholen, de mbo’s en het hoger onderwijs een week eerder dicht gingen vanwege de opkomst van de nieuwe coronavariant Omikron. Slob (60) lag „compleet total loss” op de bank, zegt hij een week later in zijn kamer op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. „Het is echt heel zwaar geweest.”

Ziet u het als een persoonlijke nederlaag dat die scholen weer gesloten zijn?

„Zo voelt het wel. Ik was best aangeslagen die dinsdag dat we dit besluit met elkaar moesten nemen. Maar wat er aan nieuwe informatie kwam in de dagen erna, over de nieuwe Omikronvariant, heeft uiteindelijk bevestiging gegeven dat het een goed besluit was.”

U was tot een paar dagen voor de aankondiging heel stellig. De donderdag ervoor twitterde u nog: ‘De inzet is en blijft: scholen blijven open’. Waarom is dat mislukt?

„De inzet van het kabinet was écht om de scholen open te houden. Dat hebben we na de laatste sluiting van de basisscholen, die tot februari duurde, bijna tien maanden vol kunnen houden. Het OMT zei de laatste weken twee keer: overweeg het tóch. Met name omdat er nauwelijks tijd was tussen het begin van de kerstvakantie en Eerste Kerstdag. De kinderen zouden bij wijze van spreken in één keer doorlopen naar opa en oma.

„Ik ben er tot het allerlaatste moment vol voor gegaan om de scholen open te houden. Er is de afgelopen weken van alles geprobeerd om scholen verantwoord open te houden: mondkapjes en sneltesten op basisscholen, gespreide pauzes… Maar toen kwam Omikron in een enorm tempo op Nederland af. Zondag kregen we dat mondeling toegelicht in het Catshuis.”

Was uw inzet toen nog steeds dat de basisscholen open moesten blijven?

„Ik heb tot het besluitvormende moment op dinsdag op alle scherpte het interne debat gevoerd vanuit het perspectief van de kinderen. Ik wilde sluiting voorkomen, ja. Daar heb ik extra overleggen over aangevraagd en gevoerd. Ook dinsdagochtend nog met Rutte, De Jonge en Van Dissel [OMT-voorzitter]. Je kunt voor 100 procent vanuit volksgezondheid redeneren, maar ik heb ook een andere verantwoordelijkheid: voor de scholen en de kinderen. Ik breng dan ook met kracht het belang van onderwijs en de kinderen in.

„Maar er kwam steeds nieuwe informatie. De inkt van het OMT-advies was nog niet droog of er was meer bekend over de opmars van Omikron. Dinsdag zijn we met elkaar nog een keer heel stevig door alle argumenten gegaan. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het besluit de scholen te sluiten.”

Bent u zelf inmiddels overtuigd van de noodzaak?

„Zeker, ik heb met dat besluit ingestemd.

Omdat de rest u geen keus liet? Of omdat u met de rug tegen de muur stond vanwege Omikron?

„Een nieuwe variant die met zoveel kracht op ons afkomt… We konden niet anders. Ik heb het met een bezwaard gemoed gedaan, omdat we toch weer in een situatie terecht waren gekomen waarvan we hoopten dat het nooit meer zou gebeuren. Het is wat het is. Laten we hopen dat de scholen op 10 januari weer open mogen.”

Op 3 januari is een nieuw ‘weegmoment’ voor de scholen. Wat is ervoor nodig zodat ze weer open kunnen?

„Daar kan ik niet op vooruitlopen. Daarvoor is advies van het OMT nodig.”

Schooldirecteuren, leraren en ouders vragen zich af: weet u het niet of wilt u het niet zeggen?

„Niemand weet exact hoe een virus zich ontwikkelt. Wisten we dat maar.”

U kunt dus niet garanderen dat de scholen nooit meer dicht gaan?

„Nee. We kunnen nooit 100 procent garantie geven. We weten nooit wat het virus doet. Wie van ons wist een paar weken geleden van Omikron? Daarom wordt het weer heel spannend op 3 januari. Dat vind ik ook heel vervelend natuurlijk. Natúúrlijk!”

Dit klinkt alsof scholen dicht zouden kunnen blijven na 10 januari…

„Dat vind ik dus te voorbarig! Stel je voor dat ik nu zeg: de scholen blijven dicht. Dat kan ik toch helemaal niet? Dat wíl ik ook helemaal niet. Ik hoop dat u gelooft dat mijn inzet is dat ik de scholen open wil houden. Dat ik vorige week tóch het besluit moest nemen om ze te sluiten… Dat voelt als een nederlaag.”

Er zijn nog steeds veel scholen waar de ventilatie niet op orde is.

„Meer dan driekwart van de scholen heeft het wél op orde. De overige scholen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning. Het onderwijs is de enige sector die hier geld voor krijgt.”

Maar die scholen zeggen: we hebben het geld niet. De overheid betaalt maar dertig procent.

„Er is op het moment gewoon nog geld. En schoolbesturen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om het te regelen.

Een hele generatie kinderen en jongeren heeft nu voor derde schooljaar op rij een gebroken schooljaar.

„Dat is heel erg. We weten inmiddels dat het tot leervertraging en mentale problemen heeft geleid. Er ligt een stevig programma om die weg te werken, maar dat wordt nu ook weer belemmerd. Heel frustrerend.”

Corona blijft nog wel even, wat is de langetermijnstrategie voor het onderwijs?

„Daar denkt het kabinet nu verder over na en het volgend kabinet zal dat voortzetten.”

Naar verwachting zal dat nieuwe kabinet half januari op het bordes staan. Arie Slob zal daar niet tussen staan. De ChristenUnie maakte deze woensdag bekend dat zowel Slob als Paul Blokhuis, staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid, niet terugkeren in het kabinet-Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Is dat uw eigen keuze?

„Ik heb gezegd: als ik echt nodig ben, wil ik het wel overwegen. Uiteindelijk ben ik dus niet meer nodig. Daar ben ik ook wel blij om: het betekent dat andere mensen weer klaarstaan. Ik ga na vier heel intensieve jaren een andere levensfase in.”

Verlaat u de politiek?

„Ik weet nog niet wat ik ga doen. Eerst tijd voor rust en bezinning. Het is heel, heel zwaar geweest.”

Ook op persoonlijk vlak: uw vrouw was vorig jaar heel ziek.

„Zij kreeg vorig jaar november de diagnose van de ziekte van Kahler (een vorm van kanker van de witte bloedcellen, red.) en heeft heel intensieve behandelingen ondergaan, onder andere een stamceltransplantatie. Ik ben de Tweede Kamer heel dankbaar dat ze vergaderingen in die periode ‘s ochtends planden, zodat ik ‘s avonds weer bij haar kon zijn.”

Heeft u niet gedacht: ik ga er even tussenuit?

(Stilte) „Het kon op deze manier. Wij zijn altijd mensen met hoop en vertrouwen geweest. We zijn heel dankbaar dat het goed is afgelopen. Ze is inmiddels weer aan het werk als fysiotherapeut.

„Die dankbaarheid is ook wel een aspect van mezelf waar ik bij mijn vertrek als minister veel aan heb. Als ik op een blanco vel papier had moeten schrijven waar ik me voor had willen inzetten, dan had erop gestaan: het onderwijs. Daar ligt mijn hart.”

Hoe denkt u dat u gewaardeerd wordt door de onderwijssector?

„Die sector is heel groot. Ik vond het mooi dat we rond moeilijke onderwerpen samen op konden trekken.”

Er was geregeld kritiek. U zou te onzichtbaar zijn en te weinig voor elkaar hebben gekregen. Raakte dat?

„Ik neem het altijd serieus, maar kritiek is soms heel verschillend. Neem de schoolsluitingen: er was altijd een groep die heel erg aandrong op sluiting. Maar op het moment dat de scholen dicht gingen, was er een andere groep die zei: waarom gaan de scholen dicht? Dat is slecht voor kinderen!”

U kon het eigenlijk nooit goed doen?

„Dat weet ik niet. Er zijn ook wel momenten geweest dat iedereen tevreden was, zeker als er extra geld kwam. Wat ik lastig heb gevonden is dat het een stuk ruwer is geworden. Dreigen, schelden via sociale media. Dat is van een intensiteit die ik nog nooit heb meegemaakt. Dat went nooit.”

U kreeg bij uw aantreden een erfenis van uw voorganger: het lerarentekort. Dat probleem is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden.

„Het lerarentekort is niet opgelost, dat klopt. Het drukt zwaar op het onderwijs. We hebben er heel veel aan gedaan, veel geld geïnvesteerd. Er komen gelukkig ook steeds meer zij-instromers en pabo-studenten bij, maar we roeien tegen de stroom in op deze krappe arbeidsmarkt.”

In het nieuwe regeerakkoord wordt als oplossing geopperd dat leraren meer uren moeten werken. Bent u daar enthousiast over?

„Ik las heel veel plannen waarvan ik dacht: mooi. Ik las ook dat het salaris van de leraren in het basisonderwijs omhoog gaan. Daar heb ik zelf ook veel aan kunnen doen, we hebben onder andere een begin gemaakt met het dichten van de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Het is mooi dat het nieuwe kabinet die salarissen nu helemaal gelijk gaat trekken.”

Maar in het voortgezet onderwijs is ook een lerarentekort.

„Ja, maar er is ook extra geld door de npo-middelen (de corona-miljarden om de leerachterstanden weg te werken, red). Daar profiteert het voortgezet onderwijs ook van.”

Die npo-miljarden hebben het grootste probleem vergroot: er waren nog meer leraren nodig voor bijlessen.

„Dat is een te snelle conclusie.”

Scholen zeggen dat. Het lerarentekort is sinds februari verder gegroeid.

„Dat klopt. Er zijn inderdaad scholen die zeggen dat hun personeel vertrokken is omdat ze elders een plek konden krijgen. Maar dat is ook inherent aan de arbeidsmarkt: er zijn gewoon heel veel vacatures.”

Gaat u weg als een tevreden man?

„Als ik mijn eigen taalkleed mag gebruiken: ik ben dankbaar voor alles wat ik heb kunnen doen de afgelopen jaren. Maar je kunt niet 100 procent tevreden zijn als er nog zulke grote opgaven liggen voor het onderwijs.”