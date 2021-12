Met houten geweren bereiden Oekraïners zich voor op Russische invasie

Na een rit over een modderig bospad stopt de colonne personenauto’s in de buurt van een verlaten fabriek, in een bos buiten Kiev. Vijftig mannen en een paar vrouwen stappen uit. De meesten hebben een complete militaire uitrusting aan, sommigen sportkleren. Iemand heeft een Amerikaans legeruniform op de kop getikt. Uit een jute zak komen wapens tevoorschijn: kalasjnikovs van hout of realistischer materiaal, allemaal nep. De sfeer is ontspannen, maar serieus.

De reservisten van het Kiev-bataljon van de Oekraïense Territorial Defense Forces trainen elke zaterdag in het bos. Ze zijn hier vrijwillig. Burgers van alle leeftijden, met allerlei beroepen, willen hun land verdedigen als de Russen komen.

Kapitein Vlas Chontsjaroek (50) is in het dagelijks leven vertaler bij een bedrijf voor medische apparatuur. In 1992 studeerde hij een jaar Nederlands in Utrecht, waardoor hij – nog steeds – Nederlands spreekt. „Vandaag leren we eerst om te gaan met onze wapens, daarna trainen we met hinderlagen. We zijn de hele dag bezig.” De goedmoedige Chontsjaroek, op het oog bepaald geen vechtjas, overweegt beroepsmilitair te worden. Hij is kapitein omdat hij op de universiteit al een militaire training volgde.

Voor anderen is het allemaal nieuw. Oleksandr Koeltsjitski (23) komt halverwege de ochtend – het is begonnen met sneeuwen – vol stress de ruïne binnen waar de groep oefent met schuilen achter muren. De jonge bouwvakker was te laat bij het verzamelpunt, een supermarkt aan de rand van de stad. Hij is zeven kilometer door het bos komen lopen. Het is de tweede zaterdag dat hij meedoet, hij is vastbesloten om elk weekend te komen.



Foto Anastasiia Vlasova Leden van het Territorial Defense Battalion bereiden zich voor op de training nabij Kiev.

Foto Anastasiia Vlasova De 23-jarige Oleksandr Koeltsjitski tijdens de training nabij Kiev.

Foto Anastasiia Vlasova

Foto Anastasiia Vlasova Reservisten van de Territorial Defense Forces van Oekraïne bereiden zich voor op een training nabij Kiev.

Foto’s Anastasiia Vlasova

Een uniform heeft Koeltsjitski nog niet. „Dat krijg je als je een contract voor drie jaar tekent, maar het kan lang duren voordat je het krijgt. De meeste mensen kopen het zelf.” Terwijl hij zijn kniebeschermers omdoet en een bivakmuts opzet, vertelt Koeltsjitski waarom hij zich heeft aangemeld. „Ik wil militaire vaardigheden leren, ik wil zo effectief mogelijk zijn.”

Op de vraag of ze een Russische inval verwachten, zeggen alle reservisten hetzelfde. Ik weet niet of er een inval komt, maar als het gebeurt, wil ik er klaar voor zijn. De trainingen voor burgers vinden plaats in het hele land. Het aantal aanmeldingen neemt de laatste weken toe. Op een bevolking van ruim 43 miljoen mensen en een leger van 250.000 soldaten zou Oekraïne nu 900.000 reservisten tellen.

Gewapend verzet

De bereidheid om het land te verdedigen tegen een Russische inval is groot in Oekraïne. In een enquête van het Internationale Instituut van Sociologie in Kiev, gehouden tussen 3 en 11 december, zei 33,3 procent van de tweeduizend ondervraagden dat ze zich gewapend zullen verzetten in het geval van een Russische invasie. Nog eens 21,7 procent zal zich vreedzaam verzetten, met stakingen, demonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid. Meer dan de helft van de bevolking zal zich actief verzetten.

Kleine kanttekening bij die percentages: de ondervraagden bevonden zich niet in de Donbas en op de Krim, de twee Oekraïense regio’s die men in Kiev als ‘bezet gebied’ beschouwt en waar het pro-Russische sentiment sterker is dan elders in het land. De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd, in Oost-Oekraïne woedt sinds 2014 een oorlog tussen het Oekraïense leger en door Rusland gesteunde separatisten. Die oorlog heeft alleen al aan Oekraïense zijde 14.000 doden gekost en 730.000 mensen dakloos gemaakt.

Meer dan de helft van de Oekraïense bevolking is van plan zich actief te verzetten, blijkt uit een recente enquête

Bovendien geldt dat niet iedereen die zegt in verzet te zullen komen, dat ook werkelijk zal doen. In gesprekken met inwoners van Kiev voert patriottisme, gevoed door de dreigende situatie aan de grens, de boventoon. Datzelfde patriottisme zorgt, in ieder geval in de hoofdstad, voor een afkeer van alles wat Russisch is en voor een laconieke houding over mogelijke escalatie van de oorlog. Liever dan angst toont men vertrouwen in de eigen verdediging, zowel door professionele militairen als door vrijwilligers.

Lees ook deze reportage over de stemming in Kiev

De kans dat zij zullen worden ingezet, nam deze week aanzienlijk toe. Niemand weet wat de motieven zijn van de Russische president Vladimir Poetin voor het verzamelen van circa honderdduizend soldaten en militair materieel langs de grens van Oekraïne. Tot voor kort gingen veel analisten uit van geopolitieke motieven: afdwingen van een Koude Oorlog-achtige verdeling van invloedssferen met de Verenigde Staten, chaos en verdeeldheid zaaien in het pro-Europese buurland.

Vergaande eisen

Sinds het Kremlin afgelopen vrijdag echter zeer vergaande eisen over terugtrekking en uitsluiting van de NAVO in de regio op tafel legde, zijn de experts een stuk somberder. VS en NAVO kunnen onmogelijk aan de eisen voldoen, wat Poetin een alibi geeft voor militair ingrijpen. Dinsdag volgde een toespraak van Poetin waarin hij de schuld voor de crisis bij het Westen legde, omdat de NAVO Rusland zou bedreigen.

Intussen gaat de militaire opbouw door. Over een paar weken is de grond voldoende bevroren om met tanks op te kunnen stomen. Oekraïne ontwrichten kan ook op een andere manier: gevreesd wordt voor een cyberaanval die het elektriciteitsnet, het betalingsverkeer of andere cruciale sectoren platlegt. Kortom: van de-escalatie is geen sprake. Het enige lichtpuntje is dat Poetin dinsdag heeft gesproken met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron, en dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in januari gesprekken verwacht tussen Washington en Moskou.

Foto Anastasiia Vlasova Kateryna, een deelnemer aan de training nabij Kiev.

Foto Anastasiia Vlasova Foto Anastasiia Vlasova

Foto Anastasiia Vlasova Reservisten van de Territorial Defense Forces van Oekraïne trainen in een bos bij Kiev.

Foto’s Anastasiia Vlasova

Mocht het tot een openlijke oorlog komen, dan kan Oekraïne wel degelijk weerstand bieden. Na de onafhankelijkheid in 1991 werd het leger decennialang verwaarloosd, maar sinds 2014 is er fors geïnvesteerd en nu beschikt Oekraïne over een geduchte landmacht. Rusland vreest bovendien de Turkse Bayraktar-drones en Amerikaanse Javelin-antitankraketten van het Oekraïense leger. Ze zullen de Russen niet tegenhouden, maar wel voor verliezen zorgen die de Russische vechtlust en publieke opinie kunnen beïnvloeden. Daar staan zeer gemotiveerde Oekraïense soldaten en burgers tegenover.

Lees ook deze analyse over de Oekraïne-crisis

Wat het Oekraïense leger ook helpt, zegt analist en voormalig militair Michajlo Samus, is de vervanging van de oude garde bevelhebbers. „Een groot probleem was de Sovjet-erfenis: kolonels die waren opgeleid op Sovjet-academies en verouderde ideeën hadden. Er is nu een lichting jongere commandanten, afkomstig van Oekraïense academies.”

Het verschil tussen de oude en nieuwe aanpak was volgens Samus vorig jaar zichtbaar in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. „Armenië deed het op de Sovjet-manier, met besluitvorming over veel lagen. Maar bij de huidige oorlogvoering moet je besluiten in seconden nemen. Azerbeidzjan gebruikt real time intelligence, ze waren veel sneller.” Volgens Samus heeft Oekraïne met Amerikaanse steun stappen gezet in network-centric warfare, waarbij alle data snel samenkomen op een centrale plek.

Kwetsbare plek

De kwetsbare plek van het leger is volgens Samus die van de hele samenleving: corruptie. „De corruptie verpest het. Bij militaire aankopen gaat het om grote bedragen, dat lokt verkeerde types. Voor een sterk leger heb je een sterke economie nodig, en daar ontbreekt het nog aan in Oekraïne.”

Oleksii Danilov, hoofd van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, ziet eruit als een man die geen tegenspraak duldt. Fors postuur, vierkante kaken, sportjack. Hij ontvangt op zijn werkkamer, in een bescheiden kantoorgebouw op een militair terrein in Kiev. De strenge toegangscontrole botst met de gezellige kleedjes op de gang.

Poetin wil Oekraïne russificeren. Moslims nemen Rusland over en wij zijn Slavisch Oleksii Danilov hoofd Veiligheidsraad

Danilov weet wat Poetin wil. „Ten eerste wil hij ons land verwoesten. Ten tweede wil hij ons land volledig russificeren. Dat komt omdat moslims Rusland overnemen.” Pardon? „Het aantal moslims, vooral uit de Kaukasus en Centraal-Azië, neemt sterk toe in Rusland en Moskou. Oekraïne is Slavisch. Daarom heeft hij ons nodig. Ook omdat Kiev de bron is van het orthodoxe christendom. Maar Poetin vergist zich, er is geen historische band tussen Oekraïne en Rusland.” Ten derde, zegt Danilov, wil Poetin het Sovjet-rijk herstellen.

Lees ook dit artikel over de motieven van Poetin

Vooralsnog zet Poetin in op het destabiliseren van Oekraïne, meent Danilov, maar de kans op een invasie is reëel. „In dat geval zullen we ons land verdedigen. Het wordt geen easy walk voor Poetins soldaten. Invallen lukt ze misschien nog wel, maar het land behouden, lukt ze niet. Daar hebben ze 500.000 à 600.000 soldaten voor nodig en waar komen die vandaan?” Een dag voor het gesprek bleek de grens bij het drielandenpunt van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne nauwelijks bewaakt te zijn. Danilov: „Dat u geen soldaten zag, betekent niet dat ze er niet zijn. Ze dragen niet allemaal een uniform.”

De adviseur van president Zelensky is cynisch over de rol van de EU. „Dit is een strijd tussen democratisch Oekraïne en autocratisch Rusland. Als Europese landen praten over democratie en geld, kiezen ze vaak voor geld. Kijk naar Duitsland en zijn inzet voor Poetins gasleiding Nord Stream 2. Europa moet zich realiseren: als ze toestaan dat grenzen van een soeverein land niet worden erkend, is dat het begin van een domino-effect.”