Op de zondag dat Max Verstappen kampioen werd, moest ik in het NOS-gebouw op het Mediapark zijn. Het Mediapark is een cluster naargeestige gebouwen naast het spoor in Hilversum, van een afstandje lijkt het of er van alles gebeurt. Dat is niet zo, want al die bekende koppen die je vanaf billboards toelachen, werken ook gewoon thuis.

Vooraf werd ik door NOS-mensen gewaarschuwd dat het Mediapark die dag misschien moeilijk bereikbaar zou zijn. Het stationnetje was afgesloten vanwege een dreiging, dus ik kon beter met de auto komen. Een bekende uit het dorp wilde me wel brengen. Inderdaad waren de toegangswegen geblokkeerd met ME-busjes en containers.

Een politieagent controleerde onze paspoorten.

Mijn chauffeur moest omdraaien, ik mocht lopend verder.

De laatste honderd meter liep ik door de regen, begeleid door een agent die toevallig dezelfde kant op moest.

„Wat is er aan de hand?”, vroeg ik.

Hij mocht geen details prijsgeven en hield het op ‘een mogelijke bestorming’ of ‘een storm in een glas water’.

Ik vond het nogal wat, ‘een mogelijke bestorming’, maar hij haalde geroutineerd de schouders op. Dit was duidelijk niet zijn eerste ‘mogelijke bestorming’.

We betraden het NOS-gebouw.

In de hal een niet te vergeten beeld: zestig ME’ers onderuitgezakt voor de televisies aan de muur. Ze wilden de start van Max Verstappen in Abu Dhabi zien. Ik trok mijn telefoon om een foto maken, dat leek me leuk voor Twitter, maar dat werd net op tijd gezien door een beveiliger.

Waar was ik mee bezig?

Wilde ik ieders veiligheid in gevaar brengen?

Natuurlijk niet, ik vond het gewoon een mooi beeld. Een ME’er zei dat hij een hekel begon te krijgen aan alle mensen die iets een mooi beeld vinden.

Gisteren was ik weer op het Mediapark.

De ingang van het radiohuis was versierd met ontzettend veel kerstbomen en kersttakken. Verder niets.

In de hal stond wel een uitbundig versierde kerstboom met heel veel ballen.

„Waarom niet buiten ook ballen?”, vroeg ik, man met duizend onzinnige vragen.

„Dat is beleid”, zei de portier. „Je kunt er waarschijnlijk alles bij voorstellen.”

Ik kon me er niets bij voorstellen.

Na een radio-optreden van twee minuten vroeg ik of ik mocht werken aan een van de vele lege bureaus. Het mocht. Twee voorwaarden: als ik me verplaatste, bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, moest ik een mondkapje op.

En: „Alleen zittend bellen.”

De rest van de middag zat ik met twee anderen tussen een zee van witte bureaus die allemaal bestickerd waren met waarschuwingen dat je er voor je eigen veiligheid beter niet kon gaan zitten.

Living on the edge.

Het is ze eindelijk gelukt om de tijdgeest te vangen, nergens is het zo 2021 als op het Mediapark.

