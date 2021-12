Max Verstappen en Sifan Hassan Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Formule 1-coureur Max Verstappen en atlete Sifan Hassan werden woensdagavond tijdens het NOC-NSF Sportgala uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van 2020/2021. Ook de baanteamsprinters, hun coach Hugo Haak en handbiker en triatleet Jetze Plat vielen in de prijzen. Verstappen kreeg de prijs voor het veroveren van de allereerste Nederlandse wereldtitel. Voor de 24-jarige autocoureur is het na zijn winst in 2016 de tweede keer dat hij de titel Sportman van het Jaar werd. Andere genomineerden waren BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Hassan won op de Olympische Spelen in Tokio in een tijdsbestek van een paar dagen drie medailles. Op de 5.000 en 10.000 meter pakte ze goud, op de 1.500 meter brons. Ook voor de atlete is het haar tweede titel: in 2019 werd ze voor het eerst gekroond tot Sportvrouw van het Jaar. Haar concurrenten voor de prijs waren shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten.

Baansprinters

De Nederlandse baanwielrenners wonnen de titel Sportploeg van het Jaar. Het team, bestaande uit Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli, won deze zomer de olympische titel op de teamsprint. Ze troefden woensdagavond de hockeyvrouwen en de mannen dubbelvier af, die eveneens goud wonnen op de afgelopen Spelen.

Hugo Haak, coach van de succesvolle baanwielrenploeg die vijfmaal goud won op de Spelen, werd net als in 2019 gekroond tot Coach van het Jaar. Handbiker en triatleet Jetze Plat mag zich voor de derde keer Paralympisch Sporter van het Jaar noemen.

Editie 2020 afgelast

Vorig jaar ging de jaarlijkse verkiezing van het NOC-NSF niet door, omdat veel internationale sporttoernooien vanwege de coronapandemie werden uitgesteld of afgelast. Opvallende sportprestaties uit 2020 telden daarom mee voor de verkiezing van dit jaar.

Voor het Sportgala nomineert een jury van tevoren enkele sporters, teams en coaches die een bijzondere prestatie hebben verricht. Profsporters- en coaches brengen op die kanshebbers hun stem uit, waarbij sporters alleen op sporters mogen stemmen en coaches alleen op coaches.

