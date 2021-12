Levenslang voor moord op Belgische Julie Van Espen

De 41-jarige Steve Bakelmans, moordenaar van de Antwerpse studente Julie Van Espen in 2019, krijgt levenslang. Dat heeft een volksjury woensdag bepaald in het Antwerpse Hof van Assisen, ruim een week na de start van het proces. Bakelmans mag pas na ten vroegste twintig jaar vrijkomen en moet na zijn straf vijftien jaar ter beschikking blijven staan van justitie. Dinsdagavond besloot de jury van acht vrouwen en vier mannen na een beraad van ruim vier uur dat Bakelmans schuldig is aan de verkrachting van en moord op Van Espen.

De juryleden volgen met hun straf grotendeels de eis van het Openbaar Ministerie, dat levenslang en een tbs van vijftien jaar had geëist, wat in België inhoudt dat de dader na het uitzitten van zijn straf eventueel nog langer vastgehouden kan worden. Zijn verdediging had gevraagd om verzachtende omstandigheden vanwege zijn moeilijke jeugd, maar het hof ging daar niet in mee „omwille van de vele kansen die hij daarna gekregen heeft”.

Julie Van Espen

De 23-jarige studente internationale betrekkingen Julie Van Espen verdween op zaterdagavond 4 mei 2019 in Antwerpen toen ze op de fiets onderweg was naar een afspraak met vriendinnen. Camerabeelden leidden tot een doorbraak. Daarop was een man te zien met haar fietsmandje, die na verspreiding van zijn foto snel geïdentificeerd werd. Bakelmans bekende kort na zijn arrestatie: hij had Van Espen van haar fiets gesleurd, geprobeerd te verkrachten en vermoord toen ze zich verzette. Op maandag 6 mei werd het lichaam van Van Espen gevonden in een kanaal.

Van Espens dood bracht veel teweeg in België. De zaak agendeerde de problematiek van seksueel geweld, zeker voor haar generatiegenoten, en deed de discussie over de staat van het Belgisch justitieapparaat oplaaien. Bakelmans bleek al twee keer eerder veroordeeld voor verkrachting. In 2019 had hij zelfs nog vast moeten zitten: twee jaar voor de moord op Van Espen was hij veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Maar in afwachting van zijn beroep was hij – ondanks een vonnis waarin hij volgens Belgische media werd beschreven als „anti-sociale narcist zonder normbesef” – op vrije voeten. Door een tekort aan personeel liet dat beroep ruim twee jaar op zich wachten. De Hoge Raad voor de Justitie veroordeelde het lang aanslepen van de zaak in een rapport in 2019 hard.

Van Espens familie schreef na haar dood een open brief aan de voorzitters van de politieke partijen en het koningshuis waarin ze de „grove nalatigheden” binnen justitie veroordeelde: „Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen.” In dezelfde brief riep de familie op tot verbeteringen in de aanpak van seksueel misbruik.

Verontwaardiging

Op 12 mei 2019 gingen 15.000 mensen op straat om te eisen dat de politiek in actie zou komen. De maatschappelijke verontwaardiging deed denken aan grootschalige protesten in de jaren negentig na de justitiële fouten in de zaak rond seriemoordenaar Marc Dutroux. Net als die zaak heeft ook de dood van Van Espen een blijvende impact gehad door een reeks veranderingen die sindsdien zijn doorgevoerd.

Onlangs werd, onder meer naar aanleiding van de zaak-Van Espen, een wetsontwerp goedgekeurd waardoor de maximumstraffen voor verkrachting worden verhoogd van vijf naar tien jaar. Ook is het begrip ‘toestemming’ expliciet in de wet opgenomen. Het wordt strafbaar als expliciete toestemming voor seksuele handelingen ontbreekt. Wie onder invloed is, kan volgens de wet geen toestemming geven. Daarnaast zijn er meerdere zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld bijgekomen, krijgen zedeninspecteurs betere opleidingen op dat gebied en kan een rechter voortaan, zelfs als beroep wordt aangetekend, de verdachte onmiddellijk laten aanhouden als hij opnieuw vergelijkbare feiten zou kunnen plegen.

Mogelijk zal de zaak-Van Espen ook een voorbeeldfunctie vervullen voor toekomstige rechtszaken. Op verzoek van de familie werd besloten het proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, om eventuele gruwelijke details uit de media te houden. Dat is zeer uitzonderlijk, zeker in het geval van assisenzaken (met een jury) zoals deze. Maar de verwachting is dat dit in de toekomst vaker een optie zal worden.