Krista Audere: ‘Zonder concerten voel ik me echt maar half levend’

Koordirigent Krista Audere.

De agenda van koordirigent Krista Audere (1989) zat goed vol deze winter. Afgelopen weekend: met Cappella Amsterdam op Winter Wonderfeel. Eind november: met het Groot Omroepkoor in de Ziggo Dome. Beide evenementen werden afgezegd – net als veel meer concerten en koorrepetities dit jaar. Audere, in oktober winnaar van de Eric Ericson Award 2021, is inmiddels overgestapt op een digitale in plaats van een papieren agenda. „Deleten doet minder pijn dan gummen. En je vergeet sneller wat er ooit gepland stond.”

Hoe gaat het met je?

„Ik voel me op het randje van verdrietig, want deze lockdown overviel me toch weer. Aan de andere kant: ook aan deze weken komt een eind. Ik koers op wat er in januari weer wél kan. Misschien is die hoop vergeefs, maar daar denk ik niet aan. Uit voorbehoud minder plannen maken is al helemaal geen optie. Dan is het net alsof je je leven al een beetje opgeeft.”

Wat gaat er wel goed, wat niet?

„Als koordirigent mag ik niet klagen. Koorzangers hebben het zwaarder dan ik. Zeker in mijn geboorteland Letland ken ik er genoeg die door corona ander werk zijn gaan doen, puur om hun familie te onderhouden. In Nederland hebben freelancers het óók zwaar, maar in vergelijking is dit echt een geweldige plek om te leven en te werken.

„Wat voor mij ‘goed’ is, is dat ik ook zonder concerten thuis genoeg werk heb: nieuw repertoire uitzoeken, partituurstudie, enzovoort. Toch mis ik juist dat topje van de ijsberg – de concerten – ontzettend: dat wat het musiceren me fysiek en mentaal brengt. Een troost is onze coronababy van 14 maanden. Ik zing, kook uitgebreid en heb alle tijd voor luiers en borstvoeding. En ik spaar heel veel geld uit aan oppassen die ik nu niet nodig heb. Zonder baby was mijn stemming veel grimmiger geweest.”

Wat is je grootste zorg?

„In februari starten de voorbereidingen van het passieseizoen. Voor veel koorzangers maken al die Matthäus- en Johannes-Passionen de helft van hun jaarinkomen uit, het is cruciaal dat die niet voor het derde achtereenvolgende jaar worden afgezegd. Misschien is het mede daarom ook wel goed dat alles nu even streng op slot zit.”

Wat is nodig voor een goed 2022?

„Met de Eric Ericson Award won ik de kans concerten te geven met tien belangrijke Europese topkoren, zoals dat van de Beierse Omroep, het Lets Radio Koor, Zweeds Radiokoor en het RIAS Kamerkoor Berlijn. 2022 wordt echt een sleuteljaar in mijn carrière. Maar het is niet zo dat ik bang ben dat van uitstel, mocht het daarvan komen, ook afstel zou komen. Het is meer dat ik er zo ontzettend veel zin in heb. Zonder concerten en repetities voel ik me echt maar half levend, alsof een deel van mijn lichaam gevangen zit.”