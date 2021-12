Kloof tussen kiezers van coalitie en oppositie wordt groter

Rutte IV, het kabinet van de eigen achterban. Als over een paar weken een nieuw kabinet-Rutte aantreedt, met VVD, D66, CDA en ChristenUnie, zal deze coalitie te maken krijgen met een ingewikkelde start. Meer dan bij de start van vorige kabinetten zijn de kiezers van de vier partijen de coalitie zeer gunstig gezind, terwijl andere burgers er juist opvallend weinig vertrouwen in hebben.

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. Het onderzoek laat zien dat de vertrouwenscrisis tussen burger en poltitiek, die de vier partijen vorige week benoemden, groot is. Maar: het is een crisis die zich voornamelijk, en scherper dan voorheen, afspeelt buiten de achterban van de coalitiepartijen. Zo heeft 86 procent van de CDA-kiezers en 78 procent van de VVD-kiezers vertrouwen in Rutte IV, terwijl dat bij de aanhang van oppositiepartijen nihil is: 5 procent bij GroenLinks, 1 procent bij de SP, en ook maar 14 procent bij de zich constructief opstellende nieuwe partij Volt. In totaal heeft een kwart van de kiezers vertrouwen. „Bij de oppositiepartijen is het vertrouwen schrikbarend laag, terwijl de steun bij de coalitiepartijen astronomisch hoog is”, zegt onderzoeker Manuel Kaal. „Deze polarisatie is veel sterker dan bij de start van eerdere kabinetten.”

Dit grote verschil kan de coalitiepartijen voor een dilemma plaatsen. Het kan verleidelijk zijn de eigen achterban te bedienen, omdat de andere kiezers al bij voorbaat weinig tot geen vertrouwen hebben.

Kiezers van de coalitiepartijen zijn ook veel blijer met het coalitieakkoord dan in 2017. Ruim de helft van de VVD-, CDA- en D66-kiezers is (zeer) tevreden. De extra miljarden voor onderwijs, klimaat, defensie of woningbouw hebben de steun voor Rutte IV goed gedaan, zegt onderzoeker Kaal. Overigens zijn ook de kiezers van andere partijen tevreden over extra uitgaven zonder dat daar grote bezuinigingen tegenover staan, behalve die van de PVV, JA21 en de BoerBurgerBeweging. De afschaffing van de btw op groente en fruit krijgt de meeste steun: 91 procent. Relatief impopulaire maatregelen: het voorbereiden van de invoering van het rekeningrijden in 2030 (33 procent is voor) en de 500 miljoen euro extra voor ontwikkelingssamenwerking (26 procent voor).

Een interessante positie is die van de ChristenUnie. Ruim twee derde van de aanhang van VVD, D66 en CDA is blij met wat er is binnengehaald in het coalitieakkoord. Bij de ChristenUnie ligt dat percentage veel lager, op slechts 40 procent. Vier jaar geleden was dat nog 57 procent. De partij benadrukte de afgelopen vier jaar steeds de resultaten. Nu ligt dat lastiger, bijvoorbeeld omdat medische ethiek tot ‘vrije kwestie’ is benoemd. Kamerleden mogen er een eigen afweging over maken,het akkoord legt niets vast. Zo zou de voltooidlevenwet van D66, waar de ChristenUnie grote bezwaren tegen heeft, in deze kabinetsperiode behandeld kunnen worden. De sceptische achterban maakt de positie van de christelijke partij lastig, zegt onderzoeker Manuel Kaal. „Er hoeft maar één probleem op te doemen dat niet in het coalitieakkoord staat, en je hebt de poppen aan het dansen in de coalitie.”

