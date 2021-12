Kerstwinkelen in de nieuwe lockdown: weer terug naar bellen en ophalen

De lucht is strakblauw, de zon schijnt. Het is weliswaar ijskoud, maar perfect weer om kerstinkopen te doen. Eén probleem: de winkels zijn dicht. Alweer. Net als vorig jaar is vlak voor de feestdagen een lockdown ingevoerd vanwege de toenemende druk op de ziekenhuizen. Zeker tot en met 14 januari blijven de winkels dicht.

Op deze doordeweekse dag voor Kerst is het hartstikke rustig in de binnenstad van het Noord-Hollandse stadje Hoorn. Her en der lopen plukjes mensen, sommige straten zijn uitgestorven.

Even voor twaalf uur kloppen de hoogzwangere Cornélie Arnouts uit Wieringermeer en haar moeder aan bij Prénatal in de Nieuwsteeg. Een verkoopster met gelaatsscherm haast zich naar de voordeur. „Ah, ik herinner me jullie”, zegt ze vrolijk, als ze hen binnenlaat. Dan draait ze de deur weer op slot. Op het raam hangt een papier met ‘Maximaal aantal klanten: 60’, maar dat is nog van voor de nieuwe lockdown.

Een paar minuten later staan Arnouts en haar moeder weer buiten. Met een nieuw verschoonkussen voor de baby die zich ieder moment kan aandienen. Arnouts is deze woensdag uitgerekend. Het verschoonkussen dat ze had gekocht, bleek te groot voor de commode. Na een belletje mocht ze komen ruilen. „Weet je wat ik raar vind”, zegt ze, „dat de snoepwinkel wél open mag, maar de babywinkel niet. Babyspullen zijn toch behoorlijk essentieel, zou je zeggen.”

Een bontstola of paillettenjurk

Even verderop zit Sissy-Boy, een winkel met kleding en woondecoratie. In de deuropening staat een laag tafeltje met een pinapparaat. Klanten kunnen hun bestelling online of telefonisch doorgeven en aan de deur ophalen. Mensen komen vooral voor cadeautjes en sieraden, zegt filiaalmanager Monique Bleeker. En voor „sjiekere feestkleding: een bontstola, een jurkje met pailletten”. Officieel moeten mensen spulletjes bestellen, maar aanwijzen vanaf de stoep mag bij haar ook. „Als iemand tien kaarsen komt kopen, van 2,50 euro per stuk – natuurlijk helpen we die dan.”

Toch lijkt het alsof klanten minder behoefte aan afhalen hebben dan in de eerdere lockdown, zegt Bleeker. „Toen stonden er rijen voor de deur. Nu is het wel héél stil in de stad. En er zijn dit keer veel winkels die niet meedoen met click & collect.”

Afgelopen zaterdag was het „niet normaal druk”, zegt de filiaalmanager van Sissy-Boy, die zeker weet dat het de drukste dag van het jaar was. „Wij werden de hele dag geleefd, we hadden geen tijd om het nieuws te volgen. ’s Avonds bij de persconferentie dachten we: oooh, dáárom waren er vandaag zo veel mensen in de winkel!”

Tegenover Sissy-Boy zit HEMA. Hier worden klanten niet geholpen vanuit een smalle deuropening, maar vanachter een meterslang loket. De hele pui is opengegooid en daar staan twee lange houten tafels. Op de stoep is een soort winkeltje met waxinelichtjes en kaarsen, kerstkoekjes, rookworsten, sterretjesvuurwerk, zelftesten en champagne. Er lopen voortdurend mensen af en aan. Om bestellingen op te halen óf om ter plekke iets te kopen. „Heeft u ook een keukenschaar”, vraagt een vrouw die even verderop bij de bloemenwinkel werkt. Een van de medewerksters duikt de winkel in om te gaan zoeken. „Mevrouw van de kaarsen, u kunt hier pinnen”, roept haar collega een andere klant.

Charlotte Breed stapt met twee rollen inpakpapier op haar fiets. „Ik was heel blij dat ik voor de lockdown al mijn cadeautjes in huis had en toen kwam ik erachter dat ik geen kerstinpakpapier had. Iemand zei: HEMA is gewoon open. Dat klopt niet helemaal, maar ze helpen je wel. Ik ben gered!”

‘Click & collect geen serieus alternatief’ 83 procent van de winkeliers maakt zich (ernstige) zorgen over de impact van de lockdown op het voortbestaan van zijn/haar onderneming. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie INretail van afgelopen maandag, 20 december. „Er wordt veel mentale druk ervaren”, aldus INretail. „Dat voor het tweede jaar op rij de winkels dicht moeten in een cruciale periode waar normaal veel omzet wordt gemaakt, leidt tot onbegrip, woede en wanhoop.” Volgens de branchevereniging komen veel ondernemers ten onrechte niet in aanmerking voor steunmaatregelen. INretail wil dat het kabinet met een voorraadvergoeding komt, net als vorig jaar, en dat ‘kopen op afspraak’ wordt toegestaan. „Het geeft ondernemers ademruimte om deze lockdownperiode door te komen en het kan veilig. Ook winkels die niet met click & collect kunnen werken, worden zo geholpen. Begin dit jaar werd al duidelijk dat click & collect maar 10 procent van de benodigde omzet oplevert. Het is geen serieus alternatief.”

Sanne en Vincent uit „een buitenwijk van Hoorn” komen met hun dochtertjes van twee en vijf een cadeau voor Sannes schoonzus ophalen: een pakket om zelf wijn te maken. „Ik heb gisteren even gemaild met de winkel en kon het meteen ophalen”, zegt Sanne opgelucht. Met broodjes rookworst in de hand loopt het gezin weer verder.

Bij Blokker, honderd meter verderop, loopt het minder soepel. Vijftien minuten lang is daar geen klant te bekennen. Ja, er stopt één vrouw op een fiets die naar binnen wil. Dat mag niet, krijgt ze te horen van de verkoopster. „U kunt alleen uw online bestelling hier ophalen.” Onverrichter zake vertrekt de vrouw.

Drie klanten bij MediaMarkt

In de stad is het al rustig, maar een paar kilometer verderop, bij woonboulevard Hof van Hoorn, is het nóg stiller. De meeste winkels hebben hun rolluiken dicht. Bouwmarkten Gamma en Praxis hebben een afhaalloket voor bestellingen, maar er staat slechts één auto, waar een jongeman wat kerstboompjes en zakken tuinaarde inlaadt.

Ook bij het afhaalpunt van Me-diaMarkt – ‘Vandaag besteld, binnen 30 minuten ophalen’ – is het extreem rustig. De 20-jarige Sharon Pankras uit Tuitjenhorn heeft zichzelf getrakteerd op een 13 Pro Max, de nieuwe iPhone. „Net besteld”, glundert ze. Ze had verwacht dat het drukker zou zijn, zegt ze. „Maar er waren maar drie klanten.”

Finn Bakker uit Hauwert (18) heeft nog even een GoPro-camera voor op zijn skihelm gekocht, want hij hoopt donderdag op skivakantie te gaan. Maar eerst moet hij nog een werkstuk inleveren op school.