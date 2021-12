De betere kersthits van 2021: het is de schuld van baby Jezus

In een idyllisch landschap van maagdelijk witte sneeuw en glinsterende boomtoppen waar kinderen hun kleine rode oortjes te luisteren leggen om sleebellen te ontwaren, bevindt zich de wondere wereld van het kerstcliché. Kersthits staan of vallen bij het vertrouwde beeld dat ze oproepen, van kastanjes die roosteren in een open vuur, voortrazende rendieren op weg naar de schoorsteen en engelen die zingen van vrede op aarde.

We krijgen er maar geen genoeg van. Van Bing Crosby’s ‘White Christmas’ tot Mariah Carey’s ‘All I Want for Christmas is You’: de populairste kersthits grossieren in al of niet realistische beelden van een witte kerst, ‘just like the ones we used to know.’ De terugkeer van of naar je geliefde is in zo’n lied belangrijker dan cadeautjes of het trappelen van rendierhoeven op het dak. Lockdown of geen lockdown, ‘Driving Home for Christmas’ blijft een sentiment dat appelleert aan het warme gevoel van herenigde families rondom de kerstboom in het ouderlijk of grootouderlijk huis.

Toch lukt het elk jaar sommige songschrijvers weer een nieuwe draai te geven aan de kerstgedachte of weten ze de clichés zo handig aan elkaar te rijgen dat er een frisse variatie ontstaat. Zo is een van de meest gestreamde nieuwkomers op de internationale kerstmarkt nu Sia’s ‘Snowman’ uit 2017. Hierin vinden sneeuwman en sneeuwvrouw elkaar in de wetenschap dat hun liefde de harde werkelijkheid van smelten of doodvriezen overstijgt.

Anno 2021 zijn er opnieuw kerstnummers die bellen laten rinkelen met oorspronkelijke ideeën. In ‘It Was a (Masked Christmas)’ van Jimmy Fallon met Ariana Grande & Megan Thee Stallion staat bijvoorbeeld de pandemie centraal. Thuisblijven is hierin de norm en zelfs de kerstkalkoen wordt overgoten met ontsmettingsmiddel. ‘We’ll be in line for a booster’ is de vreugdevolle voorbode van betere tijden. In haar vurige kerstrap belooft Megan Thee Stallion dat ze iedereen weer zal gaan zoenen onder de mistletoe.

Lees ook: Haal met Kerst de wereld in huis met gerechten uit verschillende landen

Ed en Elton

Ed Sheeran schreef een nieuw kerstlied, nadat Elton John hem had uitgenodigd een vervolg te maken op zijn ‘Step into Christmas’ uit 1973. Samen zingen ze Sheerans ‘Merry Christmas’ en beloven elkaar een liefde die ‘the best of all’ is. Ook dit gelegenheidsduo refereert aan de pandemie met de woorden ‘though there’s been pain this year, it’s time to let it go’, nadat Elton eerbiedig heeft stilgestaan bij ‘the ones who have gone’. In hun videoclip wordt een feestje aangericht waarbij testen voor toegang de norm moet zijn geweest: het is er drukker dan op de kerstborrel die Boris Johnson vorig jaar op Downing Street 10 gaf.

https://www.youtube.com/watch?v=6U8hW4Tebqg

Over Boris gesproken: de Japanse noiseband Boris geeft een sinistere draai aan Whams evergreen ‘Last Christmas’ en is vooral origineel omdat er geen woord van te verstaan is onder het gitaargeweld. De kerstgedachte wordt letterlijk en figuurlijk onderuit gehaald in het ultrakorte ‘Bad Christmas’ van punkband The Heck uit Klazienaveen. ‘Christmas, such a shame’ fulmineert het drietal in een clip met omvallende kerstbomen: ‘baby Jesus is to blame!’

Norah Jones brengt rust in de tent met haar serene kerstalbum I Dream of Christmas dat in ‘Christmas Calling (Jolly Jones)’ een jazzy swing geeft aan een tekst waarin ‘happy holiday’ rijmt op ‘I wanna laugh and dance and sway’. Lucinda Williams klinkt vooral lui en omfloerst in Have Yourself a Rockin’ Little Christmas, haar parade van kerstfavorieten, met een sensuele kerstversie van Willie Dixons ‘Little Red Rooster’ als grootste opsteker. Het beste kerstalbum uit de americanahoek komt van Amanda Shires, die op Amanda Shires For Christmas klinkt als de energiekere versie van Dolly Parton. In ‘Gone for Christmas’ vraagt ze om een beetje rust (zonder manlief) en een massage op een strand.

Lees ook: Welke kerstfilms moet je wel en welke niet zien dit jaar?

Voorgekookte kerstdraak

Indiefolkband Hiss Golden Messenger vult het op wit, groen en rood vinyl geperste album O Come All Ye Faithfull met een mix van klassiekers en originals, waarvan ‘Hung Fire’ en ‘Grace’ bijgeschreven mogen worden op de lijst van waardevolle toevoegingen aan het melancholiekere kerstrepertoire. Opvallend is de keuze voor covers van ‘Shine a Light’ en ‘Long As I Can See the Light’ van respectievelijk Spiritualized en Creedence Clearwater Revival. Geen van beide was ooit bedoeld als kerstnummer, maar allebei functioneren ze goed als een lichtje in de duisternis.

In kerstmuziek draait het om het authentieke gevoel dat eruit spreekt. ‘Lonely Christmas’ is een voorgekookte kerstdraak van Bryson Tiller met Justin Bieber & Poo Bear, die naast hun zalvende zang zelfs de akoestische gitaar door de autotune gehaald lijken te hebben. Een oprecht kerstsentiment wordt vertolkt in ‘Two Christmases’ van het Engelse duo The Boy Least Likely To, opgedragen aan alle kinderen van gescheiden ouders. Twee stapels cadeautjes onder twee kerstbomen op twee verschillende adressen halen het niet bij het kerstfeest dat we ooit samen vierden, zingt Jof Owen op bezorgde toon. Maar het is beter zo, want van een huishouden vol ruzie is nog nooit een lampje feller gaan schijnen. Een gedachte om vast te houden, deze kerst.