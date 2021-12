Kerst bij de Britse upper class

Het is Kerstmis en de hoofdpersoon van Een heerlijke tijd van Elizabeth Jane Howard is voor het eerst van haar 16-jarige leven gelukkig. Ze is te gast in zo’n mansion op het Engelse platteland waar je tegenwoordig kaartjes voor koopt om huis en tuinen te bezichtigen. De eerste hoofdstukken provoceren met een mengeling van hoge en lage literatuur. Het ene moment werpt het een existentiële kwestie in de strijd, het andere moment dweept het met knussigheid en neurie je bij het lezen lekker ‘Stille nacht, heilige nacht’.

Tien dagen lang wentelt ze zich in ‘geborgenheid en genegenheid’. Ze heeft het idee dat alle mensen zich ‘als tulpen’ voor haar openen. Ze wordt gekust door een jonge vriend van de familie, een nonconformist en wildebras – ideaal verliefdheidsmateriaal voor onvervaren jonge vrouwen. ‘Verdoofd door een gebrek aan werkelijkheid’ keert ze terug naar Londen, naar haar ouderlijk gezin – met status maar zonder financiële armslag.

De 16-jarige past niet meer in haar schulp. En omdat ze bleu-zijn combineert met wereldvreemdheid, ontspint zich een even ijzingwekkend als aandoenlijk verhaal, dat zich uitstrekt over de volgende zestien jaar.

Een heerlijke tijd is de roman waarmee Elizabeth Jane Howard (1923-2014) in 1950 debuteerde. In Nederland is zij recent omarmd door de lezers van De Cazalets (1990-2013), vijf delen autobiografische romans. Elementen daarvan streken al neer in dit eerste boek: wie de Cazalets kent, herkent direct de nouveau-riche-familie in het landhuis.

Metaforen

De snerpende elegantie waarmee Howard de bedrading van De Cazalets verzorgt, is in ontwikkeling in Een heerlijke tijd. Haar stijl kent al weldadige souplesse. Het verhaalverloop laat ze al uitwaaieren. Maar soms is ze te enthousiast, zo lijkt het. Dan dendert ze door in metaforen, zoals een grote adamsappel die ‘me deed denken aan vijf tonen en dan een kwint lager op een piano.’ Zelfs voor de dochter van een componist die de hoofdpersoon is, is dit een geforceerde gedachte. En voor deze lezer is het geklets.

In dit boek laat Howard iemand opmerken dat voor vrouwen met schrijfambities ‘hun observatie- vermogen […] hun sterke kant’ is. Ja. Klopt. Voor haar. In De Cazalets kroop ze via haar opmerkingsgave zo dicht tegen een hele troep personages aan, dat de lezer voelt wat zij voelen, en vreest wat zij vrezen – daardoor wekte ze uiteindelijk compassie voor iedereen, zelfs voor een ouwe hypocriete schuinsmarcheerder.

In Een heerlijke tijd houdt ze meer afstand tot de personages. Alhoewel ze mijn hart laat bloeden voor een jonge vrouw die ‘alles’ heeft – en die rebelleert tegen haar saaie verstandshuwelijk door consequent te laat te komen, per definitie niet naar haar kinderen om te kijken en met iedereen te kibbelen. En nóg heeft niemand oog voor de uitzichtloze verveling die haar bezielt. Het is een meesterlijk miniatuurtje. Maar in deze roman gaat alle aandacht uit naar de hoofdpersoon, de ‘ik’ (die nooit bij haar naam wordt genoemd). Dankzij haar fatsoenlijke meisjesopvoeding kan ze niks en is ze voorbestemd om niets te willen.

Gezelschapsjuffrouw

Ze doet pogingen om weg te komen uit haar ouderlijk huis, de ene nog onhandiger dan de andere, met als dieptepunt haar betrekking als gezelschapsjuffrouw voor een rijke dame. Het biedt Howard de gelegenheid voor een vermakelijke gothic vertelling met verwijzingen naar Jane Eyre. En wéér redt ze het niet, ze gaat terug naar het ouderlijk huis. Wat dat ouderlijk huis al verwachtte – en dat maakt het des te schrijnender.

En dan is er een onverwachte ontmoeting in het verlengde van die ene gelukkige Kerstmis. Howard grijpt nu haar kans voor een ijle novelle over ontluikende liefde, die je ook los van de roman zou kunnen lezen. Er is onheil, de lezer voelt het. De ik-persoon niet. Daar zorgt Howard voor.

De jaren zijn verstreken en de Eerste Wereldoorlog heeft zich alle levens binnen geklauwd. Opnieuw nodigt de familie de ik-persoon uit voor een logeerpartij met Kerst. Iedereen doet of er niets veranderd is. Maar zij ziet een stel ontwrichte mensen, beschermd door de schone schijn, althans, zolang ze die nog kunnen ophouden. De lezer is het neuriën dan allang vergaan.