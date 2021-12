Kabinet legt CO2-uitstoot kolencentrales aan banden

Nederlandse kolencentrales mogen vanaf 1 januari 2022 op niet meer dan 35 procent van hun maximale productiecapaciteit draaien. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) woensdag bekendgemaakt. De wijziging van de wet Verbod op Kolen gaat in ieder geval tot eind 2024 gelden, en zal er op korte termijn voor zorgen dat de drie kolencentrales in Nederland zes tot zeven megaton CO₂ minder zullen uitstoten.

Deze uitstootreductie zal volgens het ministerie een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis van 2015. Volgens dat vonnis moest Nederland per 2020 zeker een kwart minder CO₂ uitstoten dan in 1990. Dat doel is vorig jaar vanwege de coronapandemie gehaald, maar omdat de verwachting was dat de uitstoot in 2021 weer zou stijgen, dienden er alsnog maatregelen getroffen te worden.

„Er zullen nog meer plannen nodig zijn om hieraan te voldoen”, zegt een woordvoerder van het ministerie. „Maar deze nieuwe maatregel zal een significante bijdrage leveren op de korte termijn.” Of de maatregel na 2024 verlengd zal worden, is nog onduidelijk. „Maar de kans is klein dat de productie van de kolencentrales dan weer terug zal gaan naar 100 procent”, aldus de woordvoerder. Per 2030 zijn kolencentrales verboden in Nederland.

De overheid zal de eigenaren van de kolencentrales financieel compenseren voor hun verlies aan inkomsten als gevolg van de wetswijziging. Om hoeveel geld dat zal gaan, is volgens de EZK-woordvoerder nog niet duidelijk. Er is wel al een rekenmodel opgesteld om de eigenaren financieel te compenseren.