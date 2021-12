In slaap vallen met Immanuel Kant

Wie moeite heeft in slaap te vallen, en wie heeft dat niet tegenwoordig, kan zijn heil zoeken bij podcasts die je in slaap proberen te vervelen. De bekendste is Sleep with me van Drew Ackerman, maar die zit inmiddels zo vol reclame dat het onmogelijk is daar nog kalm van te worden. Wie echte rust zoekt moet naar Einschlafen van Toby Baier.

Toby wordt niet gesponsord. Hij is een brave Duitse vader met een kantoorbaan die tegen je praat met een weldadig gebrek aan urgentie. Wat hem uniek maakt in het slaappodcastgenre is dat hij niet bang is voor controversiële onderwerpen, zoals Twitter of Europese politiek. Maar hij weet alles te neutraliseren, grinnikt af en toe, meandert, slaat zijpaden in, stelt gerust, en vertelt onderweg over allerlei dingen die je allang weet, zoals de volgorde van de seizoenen. Bovenal geeft hij je het gevoel dat je alle tijd hebt. Niets heeft haast.

In de tweede helft van zijn aflevering leest hij je voor, bij voorkeur uit Immanuel Kant. (Dat klassieke meesterwerken slaapverwekkend blijken, zien we overigens vaker met slaappodcasts, bij Boring Books for Bedtime staan Erasmus, Dickens en Machiavelli genadeloos naast Houtbewerking voor beginners.)

Na zo’n fragment uit Kritik der reinen Vernunft wenst Toby iedereen een laatste welterusten. Hij besluit met de zin: „Ich hab euch alle lieb”. Als je dan nog niet slaapt, ben je in ieder geval getroost.