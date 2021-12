In haar essays over rouw onderzoekt Chimamanda Ngozi Adichie de fysieke kant van verdriet

‘Ruim twintig jaar lang had ik dezelfde droom. Ik was misvormd, in die zin dat ik wel vooruit liep, maar dat mijn hoofd achterstevoren was gedraaid. Het was duidelijk dat ik iets was kwijtgeraakt’, vertelde de Brits-Libische schrijver Hisham Matar in deze krant over zijn memoir De terugkeer (2016). Het is een beeld dat bijblijft omdat Matar het gevoel van het verlies van zijn vader combineert met de lichamelijke pijn die je kan overvallen als je rouwt. De droom van Matar spreekt aan omdat die zo beeldend is.

Rouw levert doorgaans sowieso prachtige kunst op: wat zouden beeldende kunst en muziek immers zijn zonder de rouwende Maria? In woorden laat rouw zich echter moeilijker vatten. Matar probeerde dat in zijn memoir door de stilte die hem overviel na de dood van zijn vader vast te leggen. ‘Taal is eigenlijk een probleem, ze is in feite een vertaling van het zwijgen, van wat je voelt’, zei Matar in hetzelfde interview.

‘Uit de tijd vallen’, noemde David Grossman dat in zijn gelijknamige boek: ‘Ook mijn gemis aan jou zit gevangen. De rouw wordt met de jaren ouder, maar op sommige dagen is die nieuw en fris. Zo ook de woede over alles wat je is ontnomen. Maar je bent niet meer. Je zelf is er niet meer. Je bent buiten de tijd.’ Bij mijn weten zijn er geen romans waarin de rouw bewust vanuit verschillende rouwenden wordt belicht en waarin toch zoveel individuele pijn zit.

Het probleem van het vastleggen van rouw ervoeren Tom Lanoye en P.F. Thomése ook, de taal verdween of werd een zoeken naar manieren om vast te houden. Emma van Meyeren beschreef de rouw om haar moeder bijna terloops, in notities die mogelijkheden open lieten. A.F.Th. van der Heyden wilde zijn zoon op papier nieuw en eeuwig leven inblazen. Requiems voor een ouder, voor een kind. Allemaal leggen ze andere accenten, maar overal was het de taal die hen moest sturen en tegelijkertijd stuurloos maakte.

Gezins-zoommeeting

Op 10 juni 2020 overleed onverwacht de vader van succesauteur Chimamanda Ngozi Adichie. Terwijl ze hem op 7 juni nog had gesproken tijdens een ‘gezins-zoommeeting’ – waarbij alleen zijn voorhoofd te zien was geweest omdat hij online bellen ingewikkeld vond – is hij drie dagen later opeens overleden. Als ze thuis gebeld wordt in de Verenigde Staten door haar broer vanuit Nigeria is het alsof haar hoofd achterstevoren komt te staan. Schreeuwend stort ze op de grond, haar vierjarige dochter blijft dagenlang bang voor de manier waarop haar moeder reageerde.

In Gedachten over rouw – drie maanden na zijn overlijden schrijft ze er een essay over in The New Yorker dat ze later uitbreidde tot dit boek – doet Adichie verslag van hoe het daarna ging: zij, het zelfbenoemde vaderskind, weet er niet mee om te gaan, ervaart de woorden van troost als hol (‘„Hij rust” is geen troost, maar een schimpscheut die een invretende pijn veroorzaakt.’).

De pijn is er ook fysiek en Adichie (1977) vertelt over de lichamelijke kant van de rouw. Dat is in literatuur vaak een onderbelicht deel als het gaat om rouwen: woede, leegte, verdriet – de schrijver probeert er woorden voor te vinden, zonder dat ze er zijn. Adichie constateert dat ze er niet zijn, maar de pijn in je lendenen wel: ‘Waarom heb ik zo’n doffe pijn in mijn lendenen? Dat komt van het huilen, wordt me verteld. Ik wist niet dat we met onze spieren huilden. Het is niet de pijn die verbaast, maar de fysieke kant ervan; mijn tong smaakt afschuwelijk bitter, alsof ik iets onsmakelijks heb gegeten en vergeten ben mijn tanden te poetsen.’

Gedachten over rouw is een soort requiem, waarin Adichie mooie herinneringen aan haar vader op papier zet, deels uit vrees dat de verhalen van haar vader anders verloren gaan, maar tegelijkertijd vanuit het besef dat ze hoe dan ook verloren zullen gaan. Het is hartverscheurend en herkenbaar voor wie ooit gerouwd heeft om iemand die je na staat, maar het boek is ook zo dicht op het gebeuren geschreven, blijft zo dicht bij de rouw zelf, dat je soms het idee hebt meer een begrafenisrede te lezen dan een essay over rouw, verwerking en de onmacht.

Toch past ook dit boek tussen de bijzondere boeken over rouw: Adichie weet pijnlijk voelbaar te maken hoe het geweest is om geen afscheid te kunnen nemen van je overleden vader, bijvoorbeeld omdat door corona de vliegvelden zijn dichtgegooid. Waar de andere familieleden die wél in Nigeria zitten nog de ‘afleiding’ van het regelen kunnen zoeken, blijft voor Adichie in eerste instantie alleen het lege scherm over. Het maakte het des te harder nodig haar vaderliefde aan de computer toe te vertrouwen.



