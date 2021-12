Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het nieuwe coalitieakkoord ontstond discussie over vermeende bezuinigingen in de zorg. Waar oppositiepartijen schande spraken over 4,5 miljard euro aan ingeboekte bezuinigingen, gaven coalitiepartijen aan dat er de komende jaren meer geld gaat naar de zorg, maar dat ‘minder meer’ op de lange termijn noodzakelijk is om te voorkomen dat zorgkosten andere publieke uitgaven verdringen.

Jet Bussemaker en Bas Leerink zijn lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Het debat over het al dan niet bezuinigen op zorguitgaven verhult een dieperliggend probleem. Volgens de Nederlandse traditie van beleidsvorming in de zorg bepalen we eerst hoeveel geld we maximaal aan zorg(sectoren) willen uitgeven, en pas daarna wordt nagedacht over een visie om die besparingen te legitimeren. Geheel volgens deze traditie sluit het ministerie van Volksgezondheid elke vier jaar hoofdlijnenakkoorden af met partijen in de curatieve zorg. In deze akkoorden maakt de minister – aan de hand van financiële berekeningen van het CPB – afspraken over uitgavenbeheersing in de zorg. Die financiële afspraken worden vervolgens – in overleg met de belangenorganisaties – omkleed met allerlei inhoudelijke ambities, zoals het terugdringen van dure, specialistische behandelingen door meer te investeren in goede zorg dichtbij huis. De belangenclubs zoeken aan de overlegtafels de ruimte om hun achterban te bedienen. Daardoor verdwijnt de inhoudelijke scherpte en domineert het besparingsdoel.

In het coalitieakkoord zien we dat de overheid opnieuw inzet op hoofdlijnakkoorden, primair gericht op het behalen van financiële besparingstargets. Terwijl het vormgeven aan de noodzakelijke verandering juist nu, aan het begin van een kabinetsperiode, vraagt om politieke en democratisch gesteunde keuzes. Daarom adviseerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het ministerie afgelopen zomer om te stoppen met de huidige manier van het afsluiten van zorgakkoorden en de inhoud opnieuw leidend te maken. Het heilige geloof in financiële rekenmodellen moet afgezworen worden en plaatsmaken voor een focus op reële maatschappelijke opgaven. Richt je bijvoorbeeld op goede werkomstandigheden voor cruciale zorgberoepen, zoals verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden, zodat mensen in de toekomst in de zorg willen blijven werken.

Een gezonde samenleving

Dat leidt niet – zoals nogal eens gevreesd door beleidsmakers – tot een ongebreidelde groei in zorguitgaven. Integendeel. Veel oplossingen voor zorgproblemen liggen juist in het vormgeven van een gezonde samenleving: een gezonde leefomgeving, goed onderwijs en een fijn huis. Dat vraagt om langetermijninvesteringen die de zorgsector overstijgen, bijvoorbeeld in het terugdringen van gezondheidsverschillen, die op de lange termijn de groei van zorguitgaven kunnen afremmen.

Helaas wordt in het coalitieakkoord de hoop opnieuw gevestigd op het sluiten van akkoorden, geënt op vooraf vastgestelde besparingsdoelen. Terwijl de tekorten aan personeel toenemen, de zorg zich schrap zet voor een nieuwe besmettingsgolf en er een stuwmeer aan inhaalzorg verwacht wordt, denkt de nieuwe regering dat de curatieve zorg de komende jaren 1,5 miljard kan besparen. Toen VVD-leider Mark Rutte hiermee werd geconfronteerd in het Kamerdebat, reageerde hij: „we zullen eerst een analyse moeten maken van de hoofdlijnenakkoorden en moeten kijken of dat nou verstandig of onverstandig was.”

Gelukkig was die analyse in de zomer al gereed. Stop met de traditionele zorgakkoorden en maak een inhoudelijke visie leidend voor het beleid in de zorg.