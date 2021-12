IJsstadion Thialf krijgt alsnog 1 miljoen euro steun van kabinet

Het demissionaire kabinet steunt het noodlijdende ijsstadion Thialf alsnog met 1 miljoen euro. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport, ChristenUnie) woensdag aan de Tweede Kamer. Met het bedrag kan de ijshal in Heerenveen achterstallig onderhoud wegwerken en moet het klaar worden gemaakt voor het seizoen 2022-2023.

Lees ook: Waarom is de exploitatie van ijsstadions zo moeizaam?

Eerder zei Blokhuis nog dat een dergelijke investering in Thialf niet mogelijk was, omdat de steun mogelijk in strijd zou zijn met Europese regels voor staatssteun. Door het geld via de provincie Friesland over te maken aan de ijshal, worden volgens de politicus de „potentiële staatssteunproblemen” voorkomen. Dit zou mogelijk zijn omdat de provincie werkt aan een bredere herstructurering voor Thialf en voor deze staatssteun toestemming heeft gevraagd bij de Europese Commissie.

Het is niet de eerste keer dat Thialf in financiële problemen beland is. Twee keer, in 1987 en 2002, werd het ijsstadion van een faillissement gered door de overheid. Ondanks een bijdrage van jaarlijks 1,4 miljoen euro door de provincie Friesland, gemeente Heerenveen, sportkoepel NOC-NSF en schaatsbond KNSB, komt Thialf jaarlijks minstens 1 miljoen euro tekort.

De onderhoudswerkzaamheden die met de steun worden betaald, zullen in april 2022 beginnen. Voor zover daar al sprake van was, schrijft Blokhuis, komt de voorbereiding van schaatsers op de Olympische Winterspelen in Beijing niet in gevaar.