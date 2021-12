Hoe kwam die 3.000 kilo coke in De Kwakel terecht?

De heg was keurig gesnoeid. Uit het raam hing een vlaggetjesslinger van Oranje. Maar toen de politie eind juni de garagedeur opende, rolden de blokken cocaïne de oprit op. Zelden werd in Nederland zo’n grote drugs- én geldvangst gedaan als in het vrijstaande huis in tuindersdorp De Kwakel.

Naast dure flessen Remy Martin, goud en een kostbaar boek over Muhammad Ali was in de woning zo’n 3.000 kilo cocaïne. Door het hele huis stonden Decathlon-weekendtassen die uitpuilden van het geld. In totaal lag er 11 miljoen euro cash. De politie meldde in juni haar sterke vermoedens dat de „cocaïne direct afkomstig is uit een drugslijn vanuit Zuid-Amerika” en arresteerde twee mannen.

Wie dat zijn, blijkt woensdag bij de behandeling van hun strafzaak door de Amsterdamse rechtbank. Vóór zijn arrestatie woonde Mike L. (30) met zijn vriendin tijdens de verbouwing van hun woonwagen bij zijn moeder in Hilversum. Hij had eerder een klusjesbedrijf en wordt nu verdacht van witwassen en hulp bij drugshandel. L. zou tassen met geld en soms drugs hebben rondgereden.

Woont officieel in Mexico

Hoofdverdachte Mike S. (54) woont officieel in Mexico, maar huurde tegelijkertijd al zo’n vijf jaar het huis in De Kwakel. Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit. Hij zou de verkoop van de cocaïne hebben gecoördineerd.

In zijn vorige leven trad S. probleemloos op de voorgrond, bijvoorbeeld door een interview te geven aan het magazine van Ajax Business Associaties. Daardoor is bekend dat hij in Paramaribo werd geboren, op vijfjarige leeftijd naar Nederland kwam en rechten studeerde (maar niet afmaakte). S. had vroeger een café nabij het Rembrandtplein, houdt van Elvis (lievelingslied Moody Blue) en is dol op Mexico waar hij sinds 2010 een bouwonderneming bestiert.

Vanwege de veiligheid van mijn geliefden en mijzelf kan ik niets zeggen Mike S. hoofdverdachte

Tegenover de rechters is S. woensdag minder open. „Vanwege de veiligheid van mijn geliefden en mijzelf kan ik niets zeggen”, vertelt hij. Soms kijkt hij achterom naar een van zijn dochters op de publieke tribune. Dan licht zijn verder sombere gezicht op. S. spreekt van „een verkeerde beslissing enige tijd geleden”. „Het ging financieel wat moeilijk, dus de verleiding was groot om toe te happen.”

In het huis hing weliswaar een schilderij van Marlon Brando als Don Corleone aan de muur, toch was S. volgens de officier niet de baas, „Hij beheerde de stash met geld en coke voor verschillende organisaties en opdrachtgevers.”

Belangrijke aanwijzingen daartoe zijn chatgesprekken die justitie aantrof op de apps op de iPod van S. Daaronder ook een Spaanstalig document met als titel ‘Verkoop aankomst december’ waarin wordt samengevat hoe een kleine duizend kilo coke in een half jaar tijd is verkocht voor 23 miljoen: gemiddeld 24.000 euro per kilo. „Het kan niet anders zijn dan dat het gaat om administratie van een voor een Spaans sprekende persoon verhandelde cocaïne”, aldus de officier. Die opdrachtgever heette ‘Carlos’ en zou „mogelijk” een Colombiaan zijn.

Europol en de Verenigde Naties (VN) omschrijven Nederland in een recent rapport als het „epicentrum van de Europese cocaïnemarkt”. Cocaïne die via de havens van Antwerpen en Rotterdam aan land komt en via Nederland verder Europa ingaat. De recordvangsten in de havens lijken de drugscriminelen weinig te deren, mede dankzij een toegenomen aanbod uit Zuid-Amerika.

Een trend in de cokehandel is dat Latijns-Amerikaanse drugsbendes zich direct op de Europese markt richten. In plaats van aan de andere kant van de oceaan slijten zij hun cocaïne hier: dat is vele malen lucratiever. Volgens Europol en de VN gebruiken zij daarvoor „vertegenwoordigers of onafhankelijke tussenpersonen” .

Of daarvan bij de Kwakel ook sprake is, blijft onzeker. S. zwijgt en justitie heeft geen uitgebreid onderzoek naar Carlos, Nemo en anderen die in chats een coördinerende rol spelen gedaan.

S. mag dan wel niet de baas zijn, justitie neemt hem zijn rol in de zaak met „duizelingwekkende” hoeveelheden coke en cash wel zwaar kwalijk en eist de maximale straf tegen dergelijk ‘medeplegen’: 10,5 jaar. Van de officier moet L. 6 jaar de cel in.

Volgens S’ advocaat Alexander van Roy is de eis tegen zijn cliënt „niet representatief”, mede gezien hij een first offender is, de wapens niet van hem waren en zijn dna er ook niet op zat. Ook vindt Van Roy dat het Spaanstalige document te vaag is om zijn cliënt te veroordelen voor witwassen.

De rechtbank doet op 5 januari uitspraak.