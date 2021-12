Het jaar waarin Kamala Harris verdween

Wat een malle baan heeft de Amerikaanse vicepresident. Een soort kloon, in winterslaap tijdens een interstellaire reis in een sciencefictionfilm: alleen wakker maken indien het origineel het begeeft. Hij, of zij, moet dicht bij de standpunten van de president blijven en kan niet te opzichtig een eigen rol zoeken, anders denkt de president nog dat hij een vervanger heeft met ongezonde ambities. Op foto’s staan vicepresidenten doorgaans bij de gordijnen als de president spreekt. Grijze mannen, de handen voor het kruis, in een waakstand, waar bijna een halve eeuw geleden voor het laatst eentje uit werd opgewekt: Gerald Ford die de aftredende president Nixon moest vervangen.

Hoe anders leek de huidige vicepresident bij de inauguratie op 20 januari dit jaar. Zij – daar begint het al – droeg een paarse jas over een paarse jurk en ze was niet alleen de eerste vrouw die dit ambt aanvaardde, maar werd ook de eerste Afrikaans-Amerikaanse, de eerste Aziatisch-Amerikaanse vicepresident. Kamala Harris was een historische icoon voordat ze één voet in haar kantoor had gezet.

Al die onderscheidingen kwamen al snel als molenstenen om haar nek te hangen. Want hoe kan ze die dienstbare functie vervullen, hoe kan ze de president vertrouwelijk adviseren, als de zoeklichten permanent op haar gericht staan? Van links, omdat die het geweldig vinden dat Harris drie glazen plafonds tegelijk heeft doorbroken. Van rechts, omdat ze daar zeker menen te weten dat president Biden (79) nog maar weinig hartslagen te leven heeft en Harris dus op enig moment president zal worden.

Of het de druk is, of een gebrek aan politieke successen: feit is dat de goedlachse vrouw die in januari de eed aflegde en aanvankelijk telkens samen met Biden optrok binnen een jaar is afgebladderd en goeddeels is verdwenen uit het openbare leven. De streepjesgrafieken op de website die vanaf haar aantreden alle publieke optredens van Harris bijhoudt en uitsorteert, worden dunner en dunner. Vooral opvallend: de categorie ‘optredens met Biden’ gaat van een heleboel dikke strepen in het begin naar enkele iele streepjes vanaf augustus.

Tot in haar vezels een jurist

Harris (57 jaar, met een activistische Indiase moeder en een activistische Jamaicaanse vader die elkaar op de universiteit van Berkeley leerden kennen) marcheert na haar rechtenstudie vastberaden op door het justitieel apparaat van Californië tot ze hoofdofficier van justitie is. In haar autobiografie, The Truths We Hold (2019), schrijft ze dat ze het systeem, dat zwarte Amerikanen te vaak benadeelt, van binnenuit wilde hervormen. Critici wezen erop dat de naar eigen zeggen progressieve Harris als topvrouw van het openbaar ministerie buitenproportioneel veel zwarte mannen tot celstraffen had veroordeeld, vaak voor geen grotere overtreding dan drugsgebruik.

Het begin van haar verhouding met Doug Emhoff laat zien hoe ze tot in haar vezels jurist is. Van een vriendin kreeg ze de aanbeveling: „Hij is leuk en partner bij zijn advocatenkantoor.” Na drie afspraakjes wisten de twee dat ze elkaar echt leuk vonden. Dus, schrijft Harris, „besloten we overeen te komen onszelf voor zes maanden aan elkaar te verbinden en aan het eind daarvan onze verhouding te evalueren”.

In 2017 werd ze senator voor Californië. In de Senaat bouwde ze snel een reputatie op als scherpe ondervrager, een aanklager haast, bij hoorzittingen en benoemingssessies. Haar vragenvuur bracht Trumps voorgedragen minister van Justitie, Jeff Sessions, tot een gestameld: „U maakt me nerveus.”

Haar scherpte schonk Harris bekendheid en op basis daarvan waagde ze al na één termijn de sprong naar het presidentschap. Bij de Polk County Steak Fry in september 2019, een grote picknick in Iowa, waar de Democratische presidentskandidaten zich plegen te presenteren, stond Harris met haar jonge aanhang te swingen bij de drumband. Het verschil in energie tussen haar en de broze kandidaat Joe Biden was daar pijnlijk duidelijk.

Tweeënhalve maand later stapte ze uit de race, nog voor de eerste voorverkiezing. Ze had geen geld meer. In de peilingen had ze één klein piekje beleefd, daarna was ze naar de onderste regionen gezakt. Dat piekje viel samen met haar optreden in een van de tv-debatten voor de Democratische kandidaten. Daar viel ze Joe Biden hard aan op een heel oud standpunt over het schoolbusvervoer voor zwarte kinderen. „Ik weet dat je geen racist bent, maar…”, zo begon Harris haar aanval. „Wat een godvergeten hoop bullshit”, vloekte Biden na afloop zachtjes tegen Pete Buttigieg, een van de andere kandidaten. Hij vreesde voor zijn zorgvuldig gekoesterde imago als kampioen van de Afrikaans-Amerikaanse kiezers.

Dat Harris haar partijgenoot omfloerst als racist aanmerkte, zijn ze bij team-Biden nooit vergeten

Deze campagneaanval uit juni 2019 kon wel eens de sleutel zijn om de dynamiek tussen Biden en Harris in 2021 te begrijpen. Spanning tussen twee belangrijke politici die moeten samenwerken is onvermijdelijk. De president en zijn team zullen altijd wantrouwig zijn ten aanzien van de ambities van de vicepresident. De vicepresident en haar team moeten alle zeilen bijzetten om dat wantrouwen weg te nemen. Dat Harris haar partijgenoot omfloerst als racist aanmerkte, zijn ze bij team-Biden nooit vergeten.

De meeste vicepresidenten hebben zich keurig ondergeschikt gemaakt aan de president. De vorige vicepresident, Mike Pence, is hiervan het droevigste voorbeeld. Zelfs nadat aanhangers van Donald Trump het Capitool hadden bestormd en daarbij loeiden „Hang Mike Pence op!” bleef hij loyaal aan de president.

Beruchte uitzondering is Dick Cheney, de vicepresident van George W. Bush, die vooraf enkele beleidsterreinen voor zichzelf opeiste en zo de Verenigde Staten de omstreden oorlog tegen terreur en de nog meer omstreden invasie van Irak binnen leidde. Maar Cheney was in een ander opzicht juist een heel typische 21ste-eeuwse vicepresident. Net als Biden onder Obama en Pence onder Trump was Cheney de Washingtonse insider die een daar minder ervaren president bijstond. De rolverdeling tussen Harris en Biden is precies omgekeerd. Biden is de ultieme insider met zijn zes decennia omspannende ervaring in de landelijke politiek. Harris is precies twee jaar senator geweest toen haar presidentscampagne begon. Ze heeft op Capitol Hill geen netwerk van betekenis opgebouwd en dat lijkt haar als vicepresident op te breken.

Dit geeft extra voeding aan de gedachte dat Harris door Biden vooral is uitverkoren met het oog op de presidentsverkiezingen van 2024. Hoewel hijzelf beweert dan opnieuw kandidaat te willen zijn, wordt gezien zijn hoge leeftijd verwacht dat hij er tegen die tijd van zal afzien. Door Harris in een zichtbare positie te brengen leek Biden haar als het ware een voorsprong te willen geven op andere potentiële Democratische kandidaten.

Van die voorsprong is niet veel over. Peilingen over Harris’ (im)populariteit vertonen sinds maart een steile trend omlaag. Van 50 procent goedkeuring is ze gedaald naar krap 40 procent. Een columnist had daar een simpele verklaring voor: „Wat er gebeurd is met Kamala Harris, is dat ze vicepresident is geworden.” Ook Biden en Pence zakten in hun eerste jaar als vicepresident drastisch in de populariteitspeilingen. En de rapportcijfers van president Biden zijn dit jaar even snel gedaald.

Maar er zit een hardnekkige kloof tussen de iets hogere cijfers van Biden en de iets lagere van Harris, en de vraag is: hoe komt dat?

De LA Times, een krant uit haar thuisstaat Californië, houdt alle peilingen over Harris systematisch bij. Daaruit valt af te lezen dat zij het extra slecht doet bij mannen (35 procent positief tegenover 50 procent van de vrouwen) en bij witte Amerikanen (36 procent positief ten opzichte van 41 procent onder alle ondervraagden). Tijdschrift The Atlantic had in augustus zijn conclusie al getrokken: „De simpelste verklaring voor het verschil in populariteit tussen Biden en Harris is seksisme en racisme.”

Het valt niet te ontkennen: de persoonlijke aanvallen op Harris in rechtse media staan ból van seksisme. Op Newsmax, de zender die zichzelf graag rechts van Fox News plaatst, vrat de presentator zich in maart op over een opvallende eigenschap van de vicepresident. „Wat is dat toch met dat gekakel van Harris”, vroeg hij. „Ik dacht: op wie lijkt die vrouw nou? En toen wist ik het ineens…” Intussen werden beelden getoond van lachende filmheksen uit The Wizard of Oz en Sneeuwwitje. „Kakelende Kamala is de Wicked Witch of the West!”

Maar de ik-lach-me-slap-lach van Harris is niet alleen rechtse witte mannen opgevallen. In januari 2019, toen iedereen wachtte op de aankondiging dat ze zou meedingen naar het presidentschap, werd Harris geïnterviewd voor een volle zaal in Washington – een thuispubliek voor iedere Democraat. Vrijwel elk antwoord dat ze gaf, elke anekdote die ze vertelde, ging vergezeld van haar bulderende lach. Na afloop zeiden twee bezoeksters tegen elkaar: „Leuke vrouw, hoor. Maar geen president.”

‘Gebrek aan zelfvertrouwen’

Vanaf de zomer verschijnen in de pers, rechts én links, steeds vaker negatieve verhalen over haar. CNN en The Washington Post, bepaald geen media met een vooringenomenheid tegenover Democratische politici, zochten de entourage van Harris op, ook uit de tijd dat ze hoofdofficier en senator was, en medewerkers van Biden. Daaruit doemt het beeld op van een vrouw die zich niet goed inleest in dossiers en die de verantwoordelijkheid voor de fouten die daaruit voortvloeien, afwentelt op haar medewerkers. „Je moet je bij Kamala een constante stroom van vernietigende kritiek laten welgevallen en daarbij nog omgaan met haar gebrek aan zelfvertrouwen”, zei een anonieme ex-medewerker in The Washington Post. „Toxic”, is het woord dat Amerikanen daarbij gebruiken.

De eerste hogere medewerkers stapten al na enkele maanden op. Begin deze maand werd in de Amerikaanse media het vertrek van nog eens vier belangrijke medewerkers van de vicepresident gemeld.

In diezelfde artikelen nemen sommige medewerkers het ook op voor hun baas. Ze klagen over het gebrek aan steun en rugdekking vanuit de West Wing, het kantoor van de president. John Zogby, een ervaren politieke analist, beaamt dat desgevraagd. „Het helpt niet dat het Witte Huis de nadruk op haar fouten legt.” Medewerkers van Biden klagen, ook al anoniem, in de pers over een gebrek aan focus bij de vicepresident en over de publicitaire fouten die ze heeft gemaakt. Toen een student tijdens een discussiebijeenkomst op een universiteit in Virginia betoogde dat Israël zich schuldig maakt aan etnische genocide, weersprak Harris hem niet; ze knikte alleen maar.

Op allebei haar dossiers, het kiesrecht en migratie, heeft ze niet veel vooruitgang geboekt

Biden heeft zijn vicepresident twee belangrijke dossiers toebedacht: het kiesrecht, dat sinds de loze beschuldigingen van Trump over verkiezingsfraude op de korrel wordt genomen door Republikeinse politici, en de toeloop van (economische) vluchtelingen op de zuidgrens. Op beide dossiers heeft ze niet veel vooruitgang geboekt. Bidens kieswet ligt onderop een stapel in het Congres – waar Harris met haar gebrek aan netwerk weinig beweging in weet te krijgen.

Het andere dossier is nog schadelijker voor haar imago. Het jaar 2021, waarin Harris verantwoordelijk was voor de aanpak van de „kernoorzaken” van migratie, heeft een recordaantal illegaal overstekende migranten gezien. Ze is eenmaal naar Guatemala gereisd om te praten over de bestrijding van armoede, corruptie en onveiligheid. Maar sinds augustus heeft ze geen publieke optredens meer gehad die verband houden met dit dossier, volgens de website die dit bijhoudt. „De belangrijkste medewerkers in de West Wing hebben hun handen goeddeels van vicepresident Harris afgetrokken”, berichtte CNN in november.

Harris’ verpietering geeft potentiële rivalen voor 2024 moed. „Het Witte Huis lijkt Pete Buttigieg te pamperen”, zegt John Zogby. Buttigieg, jong, homoseksueel en als burgemeester van een middelgrote stad een onwaarschijnlijke, maar verrassend sterke presidentskandidaat in 2020, is minister van Transport en heeft daar een heerlijke portefeuille aan. Biden loodste deze herfst een grote infrastructuurwet door het Congres en sindsdien kan Buttigieg overal waar hij komt, investeringen beloven.

In hetzelfde CNN-stuk vingen de verslaggevers van medewerkers van Harris én van Biden een opmerkelijk scenario op: Biden zou Harris willen voordragen zodra er een zetel aan het hoogste gerechtshof vrijkomt. Het is onwaarschijnlijk, want de vicepresident is gekozen door de Amerikaanse kiezers en kan niet worden ontslagen. Maar het is slecht nieuws voor Harris dat medewerkers van de president zich vrij voelen om zulke speculaties met de pers te delen.