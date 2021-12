Frietjestekort treft de Japanse McDonald’s

Naast een chiptekort nu ook een chips-tekort: vanaf vrijdag verkoopt de Japanse McDonald’s een week lang alleen nog maar frites in kleine porties vanwege een aardappeltekort in de eilandengroep, zo maakte de fastfoodketen bekend in een verklaring. Door grote overstromingen bij de haven van het Canadese Vancouver – waar de aardappels worden ingeladen – én problemen met de internationale toeleveringsketen, veroorzaakt door de pandemie, worden Japanse frituurliefhebbers de komende week op een rantsoen gezet. Het rantsoen geldt tot 30 december.

Het elimineren van middelgrote en grote porties van de menukaart was noodzakelijk „om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk klanten toch nog toegang hebben tot onze Franse frietjes”, laat het bedrijf weten. Ondertussen wordt, als een noodmaatregel, duizend ton aan bevroren aardappels het land ingevlogen, schrijft de Britse krant The Guardian.

De Franse frietjes zijn het zoveelste slachtoffer van problemen met de internationale toeleveringsketen – eerder waren wereldwijd bijvoorbeeld boekpapier, Ikea-meubels en Nike-sneakers aan de beurt. „De aardappelen komen uit de Verenigde Staten, waar de havens te maken hebben met opstoppingen”, laat Hiroshi Ohashi, economieprofessor aan de Universiteit van Tokyo, weten aan NBC News.

Melk

Japan is een van de grootste afzetmarkten van McDonald’s buiten Amerika. Het heeft 2.900 locaties door het 125,9 miljoen inwoners tellende land (Nederland: 225) en is het grootste fastfoodketen aldaar. Op de tweede plaats komt de keten Sukiya (2.300 locaties), die zich specialiseert in gyudon, een rijstgerecht met gestoofd rundvlees. Om klanten van McDonald’s tegemoet te komen krijgen zij 50 yen (39 eurocent) korting op de meeste menu’s.

Eerder dit jaar had Japan al te maken met andere tekorten. Deze maand nog maakte automerk Toyota bekend twee fabrieken tijdelijk te sluiten, als gevolg van een tekort aan autochips. Ook is er deze maand in Japan een tekort aan een ander fastfoodproduct: gefrituurde kip, schrijft Bloomberg. Supermarktketens als 7-Eleven en Family Mart hebben daar te weinig van, omdat de Thaise fabrieken waar de kip vandaan komt, gesloten zijn vanwege met het coronavirus besmette fabrieksmedewerkers. Het is in Japan een nationale traditie om met Kerst gefrituurde kip te eten.

Japanners die de komende week een tekort aan kip en friet ervaren kunnen hun hart ophalen met een ander product: melk. Het land kampt namelijk met een overschot. Op een persconferentie dinsdag vroeg de Japanse premier Fumio Kishida of de bevolking een extra glas melk per dag zou willen drinken en gebruik te maken van melkproducten tijdens het koken. De overheid schat dat er deze winter 5.000 ton rauwe melk overblijft.